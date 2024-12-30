¡ÖSHEIN¡×¤¬¡ØGAKUSEI RUNWAY 2024 A&W¡Ù¤Ë¥¹¥Æー¥¸½ÐÅ¸·×16Ì¾¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡ª
URL¡§https://jp.shein.com/campaigns/gakuseirunway
¡¡ SHEIN Group¡Êhttps://www.sheingroup.com/¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHEIN¡Ê¥·ー¥¤¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡Ê¢¨2023Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤Ë¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡ÖSHEIN¡×¤Ï¡¢12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ê¤ó¤ÐHATCH¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØGAKUSEI RUNWAY 2024 AUTUMN&WINTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØGAKUSEI RUNWAY¡Ù¡Ë¤Ø¶¨»¿¡¦½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ØGAKUSEI RUNWAY¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¼ã¼Ô¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥Æー¥¸½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¡¢¤â¤È¤«¤Î¤µ¤ó¤äÀ¾°½Çµ¤µ¤ó¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー·×16Ì¾¤¬²Ú¤ä¤«¤ËÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£SHEIN¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ËÇ®µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ïº£²ó¤Î½ÐÅ¸¤òµÇ°¤·¤¿ºÇÂç20%OFF¤ÎÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÎä¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢SHEIN¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬Ãå¤³¤Ê¤·¤¿½Ü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë·×16Ì¾ÅÐ¾ì¡ª¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¼ã¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢·×16Ì¾¤¬ÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¸¥Ã¥×¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²£ÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥æ¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬¥±ー¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¤È¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¹¥«ー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÀ¸Í§»Ò¤Î¤æ¤Ê¤µ¤ó¤È¤Ò¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç´ÑµÒ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥À¥¦¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¤¢¤¤¤Ê¤ó¤µ¤ó¤ä¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¥Ü¥¢ÁÇºà¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Öー¥Ä¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÎÀ¾°½Çµ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¶¨»¿¤òµÇ°¤·¤¿ºÇÂç20%OFF¤ÎÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤äÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®¤ÏÎä¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØGAKUSEI RUNWAY¡Ù ÆÃÀß¥Úー¥¸
¡¡SHEIN¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¹ë²Ú½Ð±é¥â¥Ç¥ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ ¡ØGAKUSEI RUNWAY¡Ù¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÇÂç20%OFF¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤âÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Î¤ªÆÀ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡§ https://jp.shein.com/campaigns/gakuseirunway
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§GR24AW
´ü¡¡ ´Ö¡§2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2024Ç¯1·î27Æü¡Ê·î¡Ë
³ä°úÎ¨¡§4,000±ß°Ê¾å15%OFF¡¢6,000±ß°Ê¾å20%OFF
¢¨°ì¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¡¢3²ó¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ØGAKUSEI RUNWAY 2024 AUTUMN&WINTER¡Ù ÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÊÈ´¿è¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§SHEIN Frenchy ¥Õ¥é¥ó¥Í¥ë ¥¸¥ã¥¬ー¥ÉÊÁ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¥Ü¥¿¥óÁ°Î©¤Æ ¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥Àー
²Á³Ê ¡§\2,874
¥³ー¥É ¡§sw2108315058355459
¾¦ÉÊÌ¾¡§ROMWE Kawaii ¥ì¥Ç¥£ー¥¹ ¥¹¥¦¥£ー¥È¥Ô¥ó¥¯ ¥ê¥Ü¥óÁõ¾þ ¥¹¥Îー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢Åß¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë
²Á³Ê ¡§\5,144
¥³ー¥É ¡§ rz2308095669206444
¾¦ÉÊÌ¾¡§DAZY 1Ãå ¥ì¥Ç¥£ー¥¹ ÌµÃÏ ¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー ¥·¥çー¥È ¥Ë¥Ã¥È ¥í¥ó¥°¾æ Ä¹Âµ ¥»ー¥¿ー ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢½©ÅßÍÑ
²Á³Ê ¡§ \3,485
¥³ー¥É ¡§sz2408262432944735
¾¦ÉÊÌ¾¡§SHEIN Comfortcana ¥¦¥£¥á¥ó¥º ¿·ºî½©Åß ¥Õ¥¡ー¶ß ¥·¥çー¥ÈPU¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
²Á³Ê ¡§\4,417
¥³ー¥É ¡§sz2408120979063233
¾¦ÉÊÌ¾¡§¸üÄì¥½ー¥ë ¹â¤µ¥¢¥Ã¥× Ä¹·¤ÍÑ ¥Ó¥Ã¥°¥È¥¥¥Ñ¥ó¥ÄÂÐ±þ ¥µ¥¤¥É¥¸¥Ã¥×ÉÕ¤ ¥é¥¦¥ó¥É¥È¥¥ ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥åー¥º ¥ì¥Ç¥£ー¥¹ ¥·¥ó¥×¥ë ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë Â¿ÌÜÅª¥¨¥ì¥¬¥ó¥È ¥Ê¥¤¥È¥Öー¥Ä ¥¹¥ê¥à ¥ì¥È¥í¥¢¥á¥ê¥«¥ó Ä¹Âµ¹õ¥É¥ì¥¹¹ç¤ï¤» ¥»ー¥¿ー¥³ー¥Ç
²Á³Ê ¡§\4,818
¥³ー¥É ¡§sx2406184136343140
¾¦ÉÊÌ¾¡§SHEIN X Lucia Bellido SHEIN ICON ½÷ÀÍÑ¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°¡¢¼êÊÔ¤ß¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¡¢¸ÄÀÅª¡¢¥¹¥È¥êー¥È¡¢¥¹¥¦¥£ー¥È&¥¯ー¥ë¡¢Y2K¡¢¥ì¥È¥í¡¢¥«¥ì¥Ã¥¸¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢³Ø¹»/¥Æ¥£ー¥ó¥ºÍÑ¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê ¡§\1,464
¥³ー¥É ¡§sg2405177781868855
¡ØGAKUSEI RUNWAY 2024 AUTUMN&WINTER¡Ù ³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ ¡§2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡ ¡§¤Ê¤ó¤ÐHATCH¡Ê¢©556-0017¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÌ«Ä®1-3-1¡Ë
¼çºÅ¡¡¡¡ ¡§´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊGAKUSEI RUNWAY»öÌ³¶É¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://gakusei-runway.com/
¡ÖSHEIN¡×¤Î¤´¾Ò²ð
¡¡SHEIN (¥·ー¥¤¥ó)¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯SHEIN Group¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁí¹ç¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥³¥¹¥á¡¢²ÈÅÅ¡¢À¸³è»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤äÂè»°¼Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÀ¤³¦150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SHEIN¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤È¡¢Ì¤Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿¤â¤Ã¤È¥¹¥Þー¥È¤Ê»º¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÀ¸»ºÊý¼°¤Î¿ä¿Ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ ¼Ò Ì¾¡§SHEIN Group
U R L ¡§https://jp.shein.com/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.sheingroup.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/shein_japan/
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://page.line.me/142khvkx
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://shein.top/aky6icg
ÂÐ±þOS¡§iOS/Android