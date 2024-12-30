ÂÐ¾Ý¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï200ºý°Ê¾å¡ª¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë1¼þÇ¯µÇ°～ÂÐ¾ÝºîÉÊÁ´ÅÀ70¡óOFF～¡Ù¤¬2025Ç¯1·î1Æü(¿å)¤è¤ê³«ºÅ!!
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·Ê¡¶³Ê¿¡Ë¤Ï¡¢1·î1Æü(¿å)¤è¤ê¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë1¼þÇ¯µÇ°～ÂÐ¾ÝºîÉÊÁ´ÅÀ70¡óOFF～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´°ÆÆâÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥·¥íー¥É¥ïー¥¯¥¹È¯¤ÎWEB¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡×¤Î1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Õ¥§¥¢¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎºîÉÊ¤¬¤¹¤Ù¤Æ70¡óOFF¤È¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯1·î1Æü(¿å)～2024Ç¯1·î14Æü(²Ð)
¢¨½ñÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ´ü´Ö¡¦³«ºÅÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://gekkan-bushi.com/topics/ebookfair_250101_1st-anniversary/
¢£¥Õ¥§¥¢ÆâÍÆ
¢§³ä°ú70¡óOFF
¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡×1～12´¬
¡Ö¥Õ¥ë¥«¥éーÈÇ ¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡×
¡Ö¤ß¤Ë¥ô¤¡¤ó¡×1～7´¬
¡Ö¤ß¤Ë¥ô¤¡¤ó ¥Ï¥¤!!¡×1～3´¬
¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥ÉG ¥¹¥È¥é¥¤¥É¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡×1～5´¬
¡Ö¥¢¥Ê¥¶ー¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É À±Æ³¤Î¥¢¥¹¥«¡×1～3´¬
¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É³°ÅÁ ¸÷¤Î·õ»Î¡×1～2´¬
¡Ö¥Ð¥ß¥åー¥À¢¤¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë ¥«¥ì¥ó ¥ª¥ó ¥¹¥Æー¥¸¢ö¡×
¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É ¥¿ー¥Ê¥Ð¥¦¥È¡×1～4´¬
¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É firstDress¡×
¡Ö¤¯¤ì¤¤¤º¤¥ ¥¯¥ì¥¤¤ï¤ó¤Ñ¤¯ËÁ¸±µ¡×1～2´¬
¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É YouthQuake¡×1～4´¬
¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥ÉG THE PROLOGUE¡×
¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É will+Dress D2¡×
¡Ö¤«¤¢¤É¤Ö¡×
¡Ö¥«ー¥É¥²ー¥à¤·¤è»Ò¡×1～3´¬
¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯ÈÇ BanG Dream!¡×1～4´¬
¡ÖBanG_Dream!¡ÎÀ±¤Î¸ÝÆ°¡Ê¥¹¥¿ー¥Óー¥È¡Ë¡Ï¡×¾å²¼´¬
¡ÖRAiSe! The story of my music¡×1～3´¬
¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª The first page¡×
¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª ¥¤¥Ù¥ó¥È¥À¥¤¥¢¥êー¡×1～4´¬
¡ÖÉñÂæ ¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥åー¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È ―The LIVE― SHOW MUST GO ON¡×1～2´¬
¡ÖÉñÂæ ¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥åー¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È -The LIVE-#2 Transition¡×¾å²¼´¬
¡ÖÉñÂæ ¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥åー¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È -The LIVE ÀÄÍò- BLUE GLITTER¡×¾å²¼´¬
¡Ö¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥åー¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È ºÆ²ñEyes～74th¡×
¡Ö¤è¤ó¤³¤Þ ¤¹¤¿¤¡¤é¤¤¤È¡×1～3´¬
¡ÖD4DJ-The story of Happy Around¡ª-¡×1～2´¬
¡ÖD4DJ-The Prologue of Peaky P-key-¡×1～3´¬
¡ÖD4DJ-4¥³¥Þmix¡ª-¡×1～2´¬
¡ÖD4DJ Around Story¡ª¡×
¡Ö¤Ò¤Ê¤í¤¸～from Luck & Logic～ ¤¢¤Þ¤¯¤Á¡×
¡Ö¥é¥¯¥¨¥ó¥í¥¸¥Ã¥¯ ¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¡×1～3´¬
¡Ö¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¡¦¥í¥¢¡×
¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÇ¦Ë¡Ä¡¥¹¥¹¥á¡×
¡ÖÃµÄå¥ª¥Ú¥é ¥ß¥ë¥¥£¥Ûー¥à¥º ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¡×1´¬Á°ÊÔ～2´¬¸åÊÔ
¡ÖÃµÄå¥ª¥Ú¥é ¥ß¥ë¥¥£¥Ûー¥à¥º ¤Ý¤Ã¤·¤Ö¤ë¡£¡×
¡ÖÃµÄå¥ª¥Ú¥é ¥ß¥ë¥¥£¥Ûー¥à¥º ¥Õ¥§¥¶ー¥ºÊÓ¡×Á°¸åÊÔ
¡Ö¤í¤ó¤°¤é¤¤¤À¤¡¤¹¡ª ¿·ÁõÈÇ¡×1～9´¬
¡Ö¤í¤ó¤°¤é¤¤¤À¤¡¤¹¡ª¡×10´¬
¡Ö¤í¤ó¤°¤é¤¤¤À¤¡¤¹¡ªÃ»ÊÔ½¸¡×
¡Ö¤í¤ó¤°¤é¤¤¤À¤¡¤¹¡ªÃ»ÊÔ½¸ ÆÃÁõÈÇ¡×
¡Ö¤í¤ó¤°¤é¤¤¤À¤¡¤¹¤Èー¤êー¤º¡ª¡×1～1.5´¬
¡Ö¤¹¤Ñ¤¹¤Ñ¡×1～4´¬
¡Ö¤Þ¤±¤ë¤Ê!!¤¢¤¯¤Î¤°¤ó¤À¤ó¡ª¡×1～2´¬
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥äー¥ì¥ª¥ó ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÊÓ¡×1～3´¬
¡ÖÇ®É÷³¤Î¦¥Ö¥·¥íー¥É SIDE:SUOU¡×1～2´¬
¡Ö¥Õ¥í¥à ¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹ ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤´¤Ï¤ó¡×1～2´¬
¡Ö¤×¤Á¥´¥Ê¥Ó¥¹¡×1～3´¬
¡Ö¤×¤Á¥´¥Ê¥Ó¥¹ ¤¢ー¤È¤®¤ã¤é¤êー¡×
¡Ö¥¢¥µ¥ë¥È¥ê¥ê¥£ League of Gardens -full bloom-¡×1～5´¬
¡ÖÀÐÅÄºÌ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È NUMAÃµË¬ 2019-2020¡×
¡ÖÀÐÅÄºÌ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È NUMAÃµË¬ 2020-2021¡×
¡ÖÀÐÅÄºÌ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È NUMAÃµË¬ 2021-2023¡×
¡Ö»×½Õ´ü¤ÈÃË»Ò¹»¡ª¡©¤ÈÃæÌî¤¯¤ó¡×1～2´¬
¡ÖËâ½÷¤ÈËâ½Ã¡×1～2´¬
¡Ö¤ª¤·¤´¤È¤Ç¤¹¤è¡ªÀÖº¬¤µ¤ó¡×1～2´¬
¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ã!!!¡×1～5´¬
¡Ö¤è¤ó¤³¤Þ¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ã!!!!!!!!!!!!!!!¡Î·î¥Ö¥·Ï¢ºÜ´°Á´ÈÇ¡Ï¡×
¡Ö¤è¤ó¤³¤Þ¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ã!!!!!!!!!!!!!!![´°Á´ÈÇ]¡×
¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¥Þ¥¤¥Æ¥£¥Éー¥ë¡×1～3´¬
¡Ö¥ô¥¡ー¥¸¥ó♰¥á¥¤¥Ç¥ó¡×1～3´¬
¡Ö¥Ð¥È¥ë¥¢¥¹¥êー¥Æ¥¹Âç±¿Æ°²ñ ReSTART¡ª ¥×¥ê¥Þ¡¦¥¹¥Æ¥é¡×1～2´¬
¡Ö¤è¤ó¤³¤Þ½½»°µ¡Ê¼ËÉ±Ò·÷!! ～¤³¤Á¤é¥»¥¯¥¿ーX～¡×1～3´¬
¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡ª¡×1～2´¬
¡Ö¥Û¥¦¥«¥´BÌÌ¥»¥«¥¤¡×
¡ÖÆ¸ÏÃ¤Î¹ñ¤ÎALiCE¡×
¡Öµ±¤±!! ¥¹¥¿ー¥À¥à½÷»Ò¹»¡×1～5´¬
¡Ö¥±¥â¥Î¤È¥ï¥ë¥Ä¡×1～3´¬
¡Ö¤ê¤ó¤«¤Í¡×1～3´¬
¡Ö¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥¤¥È Áó¶õÎÄ°è¡×1～5´¬
¡Ö¤¤å¤Ý¤Ý¤ó¤Ì(¥Ïー¥È)±§ÃèÇ¦¼Ô¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×
¡Ö¥°¥ê¥¶¥¤¥¢ ¥¯¥í¥Î¥¹¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó ¤Ç¤Ã¤É¤¹¤È¤Ã¤¯¡ª¡×1～2´¬
¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¤Î¤Ò¤è¤ê¡×1～4´¬
¡Ö¥Ö¥ëー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×1～5´¬
¡ÖÀÝÍý¶¸¿ÀÂçÀï ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥ß¥¹¥È¡×1～3´¬
¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¾¤´»Î¤ÈÆ©ÌÀ¤Ê¤Ü¤¯¡×1～3´¬
¡ÖVISUAL PRISON comics¡×1～3´¬
¡ÖÀ»ÀïÍ¦µº～Ëâ²¦¤¬»à¤ó¤Ç100Ç¯¸å～¡×1～2´¬
¡Ö£Æw¡§¥¾¥ó¥Ó¥Í¥¹¡¦¥ì¥®ー¥Ê¡×1～3´¬
¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö ÊØÍø²°68¶ÈÌ³Æü»ï¡×1～3´¬
¡Ö¥×¥ê¥Þ¥Éー¥ë ～¤è¤¦¤³¤½¹õÇÄâ¤Ø～¡×
¡Ö¿Î²Ê¤¯¤ó¤ÎÊÔ½¸ËÁ¸±µ ～¥é¥Î¥Ù¤Ï¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÁÏ¤é¤ì¤ë～¡×1～2´¬
¡Ö·õ¤ÈµÝ¤È¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈËâË¡¤ÎÅ¾À¸Àïµ ～Å¨¤Ï£±Ëü¡¢Ì£Êý¤Ï400¡ª °ÛÀ¤³¦¤ÎÊÕ¶µ®Â²¤ËÅ¾À¸¤·¤¿²¶¤¬ÃÎÎ¬¤ÇÄ©¤àÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤êëý～¡×¾å²¼´¬
¡Ö¥êー¥Þ¥ó¥º¥¯¥é¥Ö ¥Ð¥É¥êー¥Þ¥ó¥ì¥Ýー¥È¡×
¡ÖShattered¡×
¡Ö²¦Î©µ³»ÎÃÄ¤Î²Ö·Á¿¦～Å¾°ÜÀè¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À»½Ã¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëµ¬³Ê³°¤ÊËâÎÏ¤È¶¡µë¥¹¥¥ë¤Ç¤·¤¿～¡×
¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¡×1´¬
¡Ö¤À¤«¤é¾¡¼ê¤ËÍ¦¼Ô¤È¤«ÇÆ²¦¤ËÇ§Äê¤¹¤ó¤Î¤ä¤á¤í¤è¡ª～¥¨¥ë¥ÕÂ²¤â¹ñ²¦ÍÍ¤â¤Ò¤ìÉú¤¹¤Û¤É²¶¤Ï°ÎÂç¤ÊÌò³ä¤é¤·¤¤～¡×1´¬
¡Ö¿¦¶È¤Ï´ÕÄê»Î¤Ç¤¹¤¬¡Ú¿À´ã¡Û¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©～À¤³¦ºÇ¹â¤Î½éµé¿¦¤Ç¼«Í³¤Ë¤¤¤¤¿¤¤～¡×1´¬
¡Ö¤³¤ó¤Ê°ÛÀ¤³¦¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ç ¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê»ÈÌòËâ½Ã¤È¤¹¤´¤¹¡¢¤Û¤Î¤Ü¤ÎËâË¡»È¤¤¥é¥¤¥Õ¡×1´¬
¡ÖÀèÂåÍ¦¼Ô¤Ï±£µï¤·¤¿¤¤¡×1´¬
¡ÖProject:¡¨COLD case.614 Strawberry and secrets¡×1´¬
¡Ö¸ø¼ßÎá¾î¤Ï²æ¤¬Æ»¤ò¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ë¹Ô¤¯¡×1´¬
¡Ö¼ëÂÀ¹¡ÈëÏ¿ »ä¤¬ÈÞ¤À¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡ª¡×1´¬
¡Ö°ÛÀ¤³¦¤ÇÏµ¹ÄÄë¤ËÌª·î¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×1´¬
¡Ö-¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¤è¤ê- ¥ëー¥ë¥Ö¥ëー¤ÎÍ§¤é¤Ø¡×1´¬
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥á¥¤¥É¤È¸ô¼ßÍÍ¤Î»Ò°é¤ÆÏÀ¡×´¬
¡Ö¥Ê¥«¡ü¥·»ÐËå¤Î¥Ø¥ó¡ü¥¤µÏ¿¡×1´¬
¡Ö²¦»Ò¤Î¼è´¬¤A¤Ï°ÌòÎá¾î¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡×1´¬
¡ÖÅ·¶õ¤Î°ÛÀ¤³¦¥Ó¥¹¥È¥íÅ¹ ～´ÇÈÄÌ¼¥½¥é¥Î¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¹¬¤»ÆÏ¤±¤Þ¤¹～¡×1´¬
¡ÖËÍ¤Î¤¤¤±¤º¤Êº§Ìó¼Ô¡×1´¬
¡ÖÅìµþ°Û¿Í·Ù»¡¡×1´¬
¢£¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡×¤È¤Ï
½ÐÈÇ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ïー¥¯¥¹¤¬Â£¤ë¡¢WEB¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ª
¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡×¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ/¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Â³¡¹¹¹¿·¡ª
¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡×¤Ï2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)¤Ë1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤òµÇ°¤·¤ÆÃ±¹ÔËÜ¤ÎÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö±þÊç·ô¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö±þÊç·ô¤È¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¡×¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤È¡Ö¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È ¿Þ½ñ¥«ー¥ÉNEXT¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò12·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¡ª
±þÊç¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡×1¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§
https://bushiroad-works.com/campaign-20241008-growl/
¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡§https://comic-growl.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/comic_growl
¢¨¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¸¢ÍøÉ½µ¤È¤·¤Æ²¼µ¤ÎµÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
(C)ÅßÃ«¥ê¥¯¡¿BWK (C)¹âÀ¥¿÷ (C)️ POYOKO/Frontier Works Inc. (C)BUSHIROAD WORKS