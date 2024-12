株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、1月1日(水)より『コミックグロウル1周年記念~対象作品全点70%OFF~』を開催することをご案内致します。

ブシロードワークス発のWEBマンガサイト「コミックグロウル」の1周年を記念し大規模なフェアを実施します。

年末年始の長期休暇にピッタリの作品がすべて70%OFFとなるお得なこの機会をお見逃しなく!

■開催期間

2025年1月1日(水)~2024年1月14日(火)

※書店によって開催期間・開催内容が異なる場合がございます。

■特設ページ

https://gekkan-bushi.com/topics/ebookfair_250101_1st-anniversary/

■フェア内容

▼割引70%OFF

「カードファイト!! ヴァンガード」1~12巻

「フルカラー版 カードファイト!! ヴァンガード」

「みにヴぁん」1~7巻

「みにヴぁん ハイ!!」1~3巻

「カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション」1~5巻

「アナザーヴァンガード 星導のアスカ」1~3巻

「カードファイト!! ヴァンガード外伝 光の剣士」1~2巻

「バミューダ△トライアングル カレン オン ステージ♪」

「カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト」1~4巻

「カードファイト!! ヴァンガード firstDress」

「くれいずぅ クレイわんぱく冒険記」1~2巻

「カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake」1~4巻

「カードファイト!! ヴァンガードG THE PROLOGUE」

「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress D2」

「かあどぶ」

「カードゲームしよ子」1~3巻

「コミック版 BanG Dream!」1~4巻

「BanG_Dream![星の鼓動(スタービート)]」上下巻

「RAiSe! The story of my music」1~3巻

「バンドリ! ガールズバンドパーティ! The first page」

「バンドリ! ガールズバンドパーティ! イベントダイアリー」1~4巻

「舞台 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ―The LIVE― SHOW MUST GO ON」1~2巻

「舞台 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-#2 Transition」上下巻

「舞台 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE 青嵐- BLUE GLITTER」上下巻

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 再会Eyes~74th」

「よんこま すたぁらいと」1~3巻

「D4DJ-The story of Happy Around!-」1~2巻

「D4DJ-The Prologue of Peaky P-key-」1~3巻

「D4DJ-4コマmix!-」1~2巻

「D4DJ Around Story!」

「ひなろじ~from Luck & Logic~ あまくち」

「ラクエンロジック パラドクスツイン」1~3巻

「デリシャス・ロア」

「スマホ忍法帖ススメ」

「探偵オペラ ミルキィホームズ はじめまして。」1巻前編~2巻後編

「探偵オペラ ミルキィホームズ ぽっしぶる。」

「探偵オペラ ミルキィホームズ フェザーズ篇」前後編

「ろんぐらいだぁす! 新装版」1~9巻

「ろんぐらいだぁす!」10巻

「ろんぐらいだぁす!短編集」

「ろんぐらいだぁす!短編集 特装版」

「ろんぐらいだぁすとーりーず!」1~1.5巻

「すぱすぱ」1~4巻

「まけるな!!あくのぐんだん!」1~2巻

「ファイヤーレオン 新日本プロレス篇」1~3巻

「熱風海陸ブシロード SIDE:SUOU」1~2巻

「フロム アルゴナビス ファントムごはん」1~2巻

「ぷちゴナビス」1~3巻

「ぷちゴナビス あーとぎゃらりー」

「アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-」1~5巻

「石田彩のイベントレポート NUMA探訪 2019-2020」

「石田彩のイベントレポート NUMA探訪 2020-2021」

「石田彩のイベントレポート NUMA探訪 2021-2023」

「思春期と男子校!?と中野くん」1~2巻

「魔女と魔獣」1~2巻

「おしごとですよ!赤根さん」1~2巻

「てっぺんっ!!!」1~5巻

「よんこまてっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!![月ブシ連載完全版]」

「よんこまてっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!![完全版]」

「プリティマイティドール」1~3巻

「ヴァージン♰メイデン」1~3巻

「バトルアスリーテス大運動会 ReSTART! プリマ・ステラ」1~2巻

「よんこま十三機兵防衛圏!! ~こちらセクターX~」1~3巻

「アズールレーン スマイルディッシュ!」1~2巻

「ホウカゴB面セカイ」

「童話の国のALiCE」

「輝け!! スターダム女子校」1~5巻

「ケモノとワルツ」1~3巻

「りんかね」1~3巻

「マン・バイト 蒼空猟域」1~5巻

「きゅぽぽんぬ(ハート)宇宙忍者カンパニー」

「グリザイア クロノスリベリオン でっどすとっく!」1~2巻

「ひなたのひより」1~4巻

「ブルーブロッサム」1~5巻

「摂理狂神大戦 ヴァンパイアミスト」1~3巻

「落ちこぼれ召喚士と透明なぼく」1~3巻

「VISUAL PRISON comics」1~3巻

「聖戦勇戯~魔王が死んで100年後~」1~2巻

「Fw:ゾンビネス・レギーナ」1~3巻

「ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌」1~3巻

「プリマドール ~ようこそ黒猫亭へ~」

「仁科くんの編集冒険記 ~ラノベはダンジョンで創られる~」1~2巻

「剣と弓とちょこっと魔法の転生戦記 ~敵は1万、味方は400! 異世界の辺境貴族に転生した俺が知略で挑む波乱万丈の成り上がり譚~」上下巻

「リーマンズクラブ バドリーマンレポート」

「Shattered」

「王立騎士団の花形職~転移先で授かったのは、聖獣に愛される規格外な魔力と供給スキルでした~」

「ツインスター・サイクロン・ランナウェイ」1巻

「だから勝手に勇者とか覇王に認定すんのやめろよ!~エルフ族も国王様もひれ伏すほど俺は偉大な役割らしい~」1巻

「職業は鑑定士ですが【神眼】ってなんですか?~世界最高の初級職で自由にいきたい~」1巻

「こんな異世界のすみっこで ちっちゃな使役魔獣とすごす、ほのぼの魔法使いライフ」1巻

「先代勇者は隠居したい」1巻

「Project:;COLD case.614 Strawberry and secrets」1巻

「公爵令嬢は我が道を場当たり的に行く」1巻

「朱太后秘録 私が妃だなんて聞いてませんが!」1巻

「異世界で狼皇帝に蜜月を迫られています」1巻

「-レ・ミゼラブルより- ルールブルーの友らへ」1巻

「なんでもメイドと侯爵様の子育て論」巻

「ナカ●シ姉妹のヘン●イ記録」1巻

「王子の取巻きAは悪役令嬢の味方です」1巻

「天空の異世界ビストロ店 ~看板娘ソラノが美味しい幸せ届けます~」1巻

「僕のいけずな婚約者」1巻

「東京異人警察」1巻

■「コミックグロウル」とは

出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト!

「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新!

「コミックグロウル」は2024年12月21日(土)に1周年を迎えました。

こちらを記念して単行本の帯についている「応募券」または「応募券と購入レシート」で応募すると「ネットギフト 図書カードNEXTが抽選で当たるキャンペーンを12月31日(火)まで実施中!

応募詳細については公式サイトをご確認下さい。

※電子書籍は対象外となります

「コミックグロウル」1周年記念キャンペーン詳細:

https://bushiroad-works.com/campaign-20241008-growl/

コミックグロウル:https://comic-growl.com/

公式X:https://twitter.com/comic_growl

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)冬谷リク/BWK (C)高瀬雛 (C)️ POYOKO/Frontier Works Inc. (C)BUSHIROAD WORKS