¾¾Â¼ Í¥ÂÀÁª¼ê Éüµ¢¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼Ò¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥ºFC


Áª¼êÌ¾

¾¾Â¼ Í¥ÂÀ¡Ê¤Þ¤Ä¤à¤é¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë


À¸¤Þ¤ì

2001Ç¯4·î13Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È



¥µ¥¤¥º

173¥»¥ó¥Á¡¢63¥­¥í



¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó

MF



·ÐÎò

ÂçºåÅìÍäÀîFC-ÀÅ²¬³Ø±à¹â¹»-¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¡Ê2020¡Ë-Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ê2024.7¡Ë



½Ð¾ìµ­Ï¿

¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤



¾¾Â¼ Í¥ÂÀÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³§¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡¢¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Î¾¡Íø¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×