ºÇÂç64¡óOFF¡ª¿À¸Í¹Á¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤¬Ä¶¤ª¥È¥¯¡ª¡ÖTHE KOBE CRUISE Ê¡ÂÞ2025¡×Á´8¼ïÎà¤òÀµ·î»°¤¬Æü¤ËÈÎÇä¡ª¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï1/31¤Þ¤Ç

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1/1¡Ê¿å¡Ë9:30～18:00
1/2¡ÊÌÚ¡Ë10:30～18:00
1/3¡Ê¶â¡Ë10:30～16:00
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1/1¡Ê¿å¡Ë15:30～19:15
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https://thekobecruise.com/topics/5698
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TEL 050-5050-0962¡Ê10:00～19:00¡Ë
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TEL 050-5050-0962
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