IFA Leading¤¬ÀìÇ¤¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ë¤è¤ë2024Ç¯/2025Ç¯¹ñÆâ³°¤Î·ÐºÑ¡¦¶âÍ»»Ô¾ì¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ø³«
ÆÈÎ©·Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡ÊIFA¡Ë¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼Ò IFA Leading ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹Ã«Àî ³Ø¡Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¿·¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¶âÍ»¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·Å¬ÀÚ¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼ÒÀìÇ¤¤Î¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤¬¹ñÆâ³°¤Î¶âÍ»·ÐºÑ¾ðÀª¤ä¶âÍ»À¯ºö¤ò²òÀâ¡¢ÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¸ø¼°¤ÊÅê»ñ¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ó¥åー¡×¤òËè·îÄê´üÅª¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¡¢°ìÉôÆâÍÆ¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢Åö¼Ò¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ç¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎãÏÀÑÂóºÈ¤Ë¤è¤ë¡¢2024Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢2025Ç¯¹ñÆâ³°¤Î·ÐºÑ¡¦¶âÍ»»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2024Ç¯/2025Ç¯¹ñÆâ³°¤Î·ÐºÑ¡¦¶âÍ»»Ô¾ì¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¸«ÄÌ¤·
2024Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¡¦¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Î®¤ì¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¿ôÇ¯´Ö¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÏÂ¤é¤°¤Ê¤«¡¢¼çÍ×Ãæ¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤¬´ËÏÂ¶ÉÌÌ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¹¥Ä´¤Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤òÇØ·Ê¤ËÄì·ø¤¤À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¶âÍ»´ËÏÂÀ¯ºö¤«¤éÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬Êý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀµ¾ï²½¤Ø¸þ¤±¤¿°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤â¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏAI´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬¸£°úÌò¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹´üÂÔ¤â¸å²¡¤·¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â´ðÄ´¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¾å²ó¤ê¡¢°ì»þ4Ëü±ßÂæ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ÝÄ§Åª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿ー¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤«¤é²óÉü¤ÎÂ¼è¤ê¤¬Æß¤¯¡¢²¤½£¤Ç¤Ï°ìÉô½ô¹ñ¤ÎºÄÌ³ÌäÂê¤Ø¤Î·üÇ°¤äÄãÀ®Ä¹¤¬ÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÁýÉý¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç¸²ºß²½¤·¤¿ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬»Ô¾ì¿´Íý¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤¬Äê¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¶¨Ä´¤ä³×¿·Åªµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ½ÀÆð¤Ê¶âÍ»¡¦ºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÍèÇ¯¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê£»¨¤ÊÀ¤³¦¾ðÀª¤Î¤Ê¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊÑ²½¤òÀè¼è¤ê¤·¡¢Åª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÀïÎ¬¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò¤È¤â¤ËÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤¬¤è¤ê°ÂÄê¤ÈÈË±É¤ËËþ¤Á¡¢³Î¤«¤ÊÁ°¿Ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤È¥É¥ë±ß¥ìー¥È
IFA Leading¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¡É¤ª¶â¤Î½Û´Ä¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëË¤«¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2022Ç¯6·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2024Ç¯10·îËö»þÅÀ¤ÇÅö¼Ò¤¬Ãç²ð¤¹¤ëÁíÍÂ¤«¤ê»ñ»º¤Ï500²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ©ÌÀÀ¡×¤òºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¤¢¤ë¡Ö»Ä¹âÏ¢Æ°·¿¤Î¥Õ¥£ー¥â¥Ç¥ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Å¾¶Ð¤¬¤Ê¤¯ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¤ªµÒÍÍ¤òÀ¸³¶Ã´Åö¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ùー¥¹¤Î¾¦ÉÊÄó°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥´ー¥ë¤ò¤È¤â¤ËÆ³¤½Ð¤¹¡Ö¥´ー¥ë¡¦¥Ùー¥¹¡¦¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¶âÍ»ÃÎ¼±¤ÈÎÑÍý´Ñ¤ò»ý¤Á¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¶âÍ»¤Îºß¤êÊý¡×¤ò¹Í¤¨¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤áºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆü¡¹ÄÉµá¤·¡¢º£¸å¤â¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CIO¡¦¥Áー¥Õ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¡ãÏÀÑÂóºÈ
¡Ê·ÐÎò¡Ë
2008Ç¯Æü¶½¥³ー¥Ç¥£¥¢¥ë¾Ú·ô¡Ê¸½¡§SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡¢¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËÅìµþ¥¹¥¿ー¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¡¢¤È¤â¤Ë¸Ä¿ÍÉÙÍµÁØ¤òÃæ¿´¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2014Ç¯¤Ë»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô¤ËÆþ¼Ò¡£¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥µー¥ÁÉô¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ëÅê»ñ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¹½ÃÛ¡¢»ñ»º¥¯¥é¥¹¤Î´üÂÔ¥ê¥¿ー¥ó¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤Ê¤É¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¡£2022Ç¯12·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
¢£¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ó¥åー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IFA Leading¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Î¤¿¤á¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÅê»ñ¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ó¥åー¡×¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¤ÎÅê»ñ²È¤äÅê»ñ¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¼Á¤Ê¶âÍ»¾ðÊó¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2023Ç¯1·î¤è¤êÅö¼Ò¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ó¥åー¡×¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡ÖÅê»ñ´Ä¶¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥È¤òËè·î°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IFA¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ó¥åー¡×Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¯µ©¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÀìÇ¤¤Î¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤¬ÀìÌçÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Î¶âÍ»·ÐºÑ¾ðÀª¤ä¶âÍ»À¯ºö¤ò²òÀâ¤·¤¿¤ê¡¢Â¸µ¤ÎÅê»ñ´Ä¶¡¢µÚ¤Ó»ñ»º¥¯¥é¥¹¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¹Í¤¨¤ëÅê»ñÀïÎ¬¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Ó¥åー¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¡Êhttps://ifa-leading.com/houseview/¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò IFA Leading
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî2-8-9
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ä¹Ã«Àî ³Ø
ÀßÎ©¡§2021Ç¯5·î11Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶âÃç¡ËÂè959¹æ
http://ifa-leading.com