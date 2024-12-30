ÅÏÊÆÁ°ºÇ¸å¤Î¾®Ã«²Å°ì¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¸ø±é¡ØÈá¤·¤ß¤Ëµº¤±¤¿¥Ô¥¨¥í-¥Þ¥Ü¥í¥·¤Îºî»ì²È-¡Ù¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï
¾®Ã«²Å°ì¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¸ø±é¡ØÈá¤·¤ß¤Ëµº¤±¤¿¥Ô¥¨¥í-¥Þ¥Ü¥í¥·¤Îºî»ì²È-¡Ù¤¬2025Ç¯2·î5Æü (¿å) ～ 2025Ç¯2·î9Æü (Æü)¤Ë²ñ¾ì¡§¥·¥¢¥¿ー¥°¥êー¥ó¡ÊÅìµþÅÔ ËÅç¶è ÆîÃÓÂÞ 2-20-4¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¸½ºß¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
https://www.confetti-web.com/events/4669
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://ofcha.biz/konypierrot
¾®Ã«²Å°ìÆüËÜºÇ¸å¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¸ø±é¾å±é¡ª¼ç±é¤Ë´äº´Í´¼ù¡¢°ÂÆ£Àé²ÀÆà¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë
ÍèÇ¯4·î¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¾®Ã«²Å°ì¡£ÅÏÊÆÁ°¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Ã«¤ÎÂç½ÇÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¾¼ÏÂ¤Î¿Íµ¤ºî»ì²È¡ÖµÜÀîÅ¯É×¡×¤ÎÀ¸³¶¤òÄÉ¤¦Êª¸ì¡£1966Ç¯¤ËÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Èà¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î³ëÆ£¤ò¡¢ÎáÏÂ¤Ç¶ìÇº¤òÊú¤¨À¸¤¤ë½÷Í¥¤Î¿ÍÀ¸¤È¸òºø¤µ¤»¡¢º²¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ç±é¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¡Ø¥·¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥É¤Î¶Á¤¯Àè¤Ç¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿´äº´Í´¼ù¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NGT48¤òÂ´¶È¤·ÉñÂæ¡Ø¥¢¥µ¥ë¥È¥ê¥ê¥£¡¦¿·¾Ï¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ÂÆ£Àé²ÀÆà¤¬¥«¥ó¥Ñ¥Ëー½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ï¸½ºß¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¥³ー¥¹¤Ï£·¤Ä¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ï¼çºÅ¼Ô¤«¤é¤ªÎé¥áー¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¸ø±éÅöÆü¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ªÌ¾Á°·ÇºÜ¡¢¥µ¥¤¥óÉÕ¤¸ø±éBlu-ray¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://camp-fire.jp/projects/813894/view)
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¾¼ÏÂ¡£¿Íµ¤ºî»ì²È¡¦µÜÀîÅ¯É×(¤ß¤ä¤«¤ï¤Æ¤Ä¤ª)¡£
Âç½°¤Î¿´¤òÄÏ¤à¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·µ±¤«¤·¤¤À®¸ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
¡Ö»í¤Ïº²¤Ç½ñ¤±¡×¤È¤¤¤¦¿®¾ò¤ò¼º¤¦¶²¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎáÏÂ¡£ÉñÂæ½÷Í¥¡¦ÀÐËÜ´õË¾(¤¤¤·¤â¤È¤Î¤¾¤ß)¡£
¤«¤Ä¤ÆÅ¯É×¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë°ËÆ¦ÂçÅç¡¦ÇÈÉâ¹Á¤òË¬¤ì¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤È¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
ºî»ì²È¤È¤·¤Æ¡¢»í¿Í¤È¤·¤Æ¡£
¡È¸¸¤Îºî»ì²È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Î¸ÀÍÕ
»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ë¨¡¨¡¡£
Èá¤·¤ß¤Ëµº¤±¤¿¥Ô¥¨¥í¤Îº²¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸ø±é³µÍ×
¾®Ã«²Å°ì¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¸ø±é¡ØÈá¤·¤ß¤Ëµº¤±¤¿¥Ô¥¨¥í-¥Þ¥Ü¥í¥·¤Îºî»ì²È-¡Ù
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î5Æü (¿å) ～ 2025Ç¯2·î9Æü (Æü)
²ñ¾ì¡§¥·¥¢¥¿ー¥°¥êー¥ó¡ÊÅìµþÅÔ ËÅç¶è ÆîÃÓÂÞ 2-20-4¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
´äº´Í´¼ù
°ÂÆ£Àé²ÀÆà
»³²Í¦µ±
¿¿ÌîÂó¼Â
ÃæÅçÂó¿Í
Ë¾·î²íÍ§
±ÊÀÐ¾¢
ÉÙ»³¥Ð¥é¥Ï¥¹
º´Æ£¶ÁÂÁ
¹â¶¶¤ß¤Î¤ê
²ÃÆ£¤¢¤ä¤Î
¤¸¤ó
¹õ²ÏÆâ¤ê¤¯
¿¿ÊÕºÌ²Ã
Æ»ËÜÀ®Èþ
¼®·î¤·¤å¤¦
»°ÌîÍ§²Ú»Ò
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
ºî¡¦±é½Ð¡§¾®Ã«²Å°ì
±é½ÐÊä¡§ÂçÉô¶³Ê¿¡¢ÉÙ»³¥Ð¥é¥Ï¥¹
²»³Ú¡§ÌîÅÄ¹ÀÊ¿
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ÇòÀÐÄê
±¿ÈÂ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
ÉñÂæÈþ½Ñ¡§¿ÎÊ¿Í´Ìé
²»¶Á¡§Á°ÅÄ¥Þ¥µ¥Ò¥í
¾ÈÌÀ¡§»å²ìÂç¼ù
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§¿ÀÃ«¸÷
¥¹¥Áー¥ë»£±Æ¡§±ó»³¹â¹
¥á¥¤¥¯¡§¿ÀÊÝÆà¡¹
¼çÂê²Î¡§IKE & rice water Groove Production
À©ºî¡§ofcha.biz¡¢¶áÆ£ÐÒÉ÷
±ÇÁü¡§¥³¥ä¥àー¥Óー
¥á¥¤¥¥ó¥°¡§¾®ÌîÄÍ·½ÂÀ
Web¡§ÎëÌÚè½ºÚ
°áÁõ¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒAsk
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¾®Ã«²Å°ì¡¢ÂçÉô¶³Ê¿
´Æ½¤¡¢À©ºîÅý³ç¡§ÂçÉô¶³Ê¿
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯2·î5Æü(¿å)-2·î9Æü(Æü)
5(¿å)19:00
6(ÌÚ)14:00/19:00
7(¶â)19:00
8(ÅÚ)13:00/17:00
9(Æü)12:00/16:00
¢¨¼õÉÕ¤Ï³«±é¤Î60Ê¬Á°¡¦³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
SSÀÊ¡§9,900±ß
SÀÊ¡§8,800±ß
AÀÊ¡§7,700±ß
¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.confetti-web.com/events/4669
¤ª¤Ö¤Á¤ã¤È¤Ï
±é·à¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²»³Ú¡¦±ÇÁü¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤¢¤ë¶õµ¤´¶¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£2017Ç¯ÂçÉô¶³Ê¿¤Î¸Ä¿Í´ë²è¤«¤é»ÏÆ°¡£¸½ºß¤Ï¤ª¤Ö¤Á¤ã¤ÎÍýÇ°¤Ë¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬½¸¤¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Áー¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¡https://ofcha.biz/