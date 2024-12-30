¡ÚAI voice recorder M5¡Û¤¬±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¡ª
TomiX Trade¤Ï²»À¼Ï¿²»¤ÈËÝÌõµ¡Ç½¤ò°ìÂæ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¡ÖAI voice recorder M5¡×¤ò¡¢¥¢¥¿¥é¥·¥¤¤â¤Î¤äÂÎ¸³¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ2024Ç¯12·î26Æü¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤ÈËÝÌõµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖAI voice recorder M5¡×¤Î¼ç¤ÊÍ¥°ÌÀ
1¡¢Ï¿²»µ¡Ç½¤Î¼«Í³ÅÙ
¡¦¹âÀÇ½¥Þ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç15m¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¸»úµ¯¤³¤·µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢Ï¿²»Ãæ¤Ç¤â¥Æ¥¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§²ÄÇ½¡£
¡¦¼«Æ°Í×Ìóµ¡Ç½¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤â¸úÎ¨Åª¤ËÀ°Íý¡£
¡¦¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤¬ÌµÀ©¸Â¤«¤ÄÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£·î³ÛÎÁ¶â¤äÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
2¡¢ËÝÌõµ¡Ç½¤¬1Âæ¤Ç´°·ë
¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç15¸À¸ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç134¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¡£²ñÏÃ¤äÊ¸¾Ï¤ÎËÝÌõ¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦OCR¡Ê²èÁüÆâ¥Æ¥¥¹¥ÈÇ§¼±¡ËËÝÌõµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£»£±Æ¤·¤¿½ñÎà¤ä´ÇÈÄ¤ò½Ö»þ¤ËËÝÌõ¤·¡¢Î¹Àè¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤âÂç³èÌö¡£
¡¦ËÝÌõµ¡Ç½¤â´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢»ÈÍÑÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï123¡ß60¡ß14mm¡¢½Å¤µ¤Ï¤ï¤º¤«121g¤È·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¾À½ÉÊ¤Èº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡¡¹âÀÇ½¤ÈÂ¿µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Äã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¡£
¡¦Ï¿²»µ¡Ç½¤ÈËÝÌõµ¡Ç½¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Îµ¡´ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖAI voice recorder M5¡×¤Ê¤é¤³¤Î°ìÂæ¤ÇÁ´¤Æ²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÀÇ½¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤ò¼ýÏ¿¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·
ËÝÌõµ¡¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦²ñµÄ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÆâÍÆ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËµÏ¿¡¦À°Íý¤·¤¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¡£
¡¦¹ñºÝ²ñµÄ¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎËÝÌõ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¡£
¡¦Ê¸»úµ¯¤³¤·¤äËÝÌõµ¡Ç½¤òÉÑÈË¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¡£
¥áー¥«ー¾Ò²ð
ShenZhen Beibo Intelligent Technology Co.,Ltd¤ÏAI²»À¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤ÎËÝÌõµ¡¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤Ë¶á¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¹âÀÇ½¥Þ¥¤¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¾®·¿¡¦Çö·¿¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤¿Ï¿²»ÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëËÝÌõµ¡Ç½¤âÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î°ìÂæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢Î¹¹Ô¡¢¹ÖµÁ¡¢²ñµÄ¡¢¸ì³Ø³Ø½¬¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤äÍ×Ìóµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÌµÀ©¸Â¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤âÆ±»þ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÀÆð¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/155277/table/1_1_019a3ed1490147e083459daf13fafb3d.jpg ]
Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL¡§https://www.makuake.com/project/m5-ai-recorder/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡¡tommy@tomix-trade.com