¡ÚANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÉÙ»³¡Û2025Ç¯¸µÃ¶¡Ö¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ ー Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯¡£Éü¶½¤ò´ê¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Ë´õË¾¤ò¹þ¤á¤Æ ー

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InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î ¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó375,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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IHG¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHG¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¥µ¥¤¥È: https://www.ihgplc.com/en/
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
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IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/japanhotels