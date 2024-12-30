DMM GAMES¡Ö¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª～¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¯¥íー¥Ðー～¡×¤Ë¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¡¢¤¢¤Î¥­¥ã¥é¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA

¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§Â¼Ãæ Íª²ð¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¿¤Î±ÑÍº¤È¤Ê¤ë²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ø¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª～¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¯¥íー¥Ðー～¡Ù¡Êhttps://www.legend-clover.net/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡×¡Ö¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ¡×¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Ï¼Â¤êË­¤«¤Ë¡×¤â³«ºÅ¡ª




¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.legend-clover.net/



¢§¤¢¤Î3¿Í¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ªÀµ·î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ª






ËÜÆü¤è¤ê°Ê²¼¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥­¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¡ª°Ê²¼¤Î¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª


¤µ¤é¤Ë³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥­¥ã¥é¤Î½Ð¸½Î¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡ª


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥«¥·¥ª¥Ú¥¢/¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ/¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡Ë


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡Ë



¡Ú½Ð¸½Î¨¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¥­¥ã¥é¡Û


¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡ÊÀµ·î¡Ë¡×(SSR/¥½ー¥µ¥éー)


¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¡Ö¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ¡ÊÀµ·î¡Ë¡×(SSR/¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë)


¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡ÊÀµ·î¡Ë¡×(SSR/¥»¥¤¥ó¥È)



¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥«¥·¥ª¥Ú¥¢/¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ/¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡Ë


¡¡¡¡¢Í2024Ç¯12·î30Æü ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025Ç¯1·î14Æü 11:59


¡¡


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡Ë


¡¡¡¡¢Í2024Ç¯12·î30Æü ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025Ç¯1·î4Æü 11:59


¡¡


¡¡¢¨°Ê²¼¤Î¥¬¥Á¥ã¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ¡Ë


¡¡¡¡¢Í2025Ç¯1·î4Æü 12:00¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡Ë


¡¡¡¡¢Í2025Ç¯1·î9Æü 12:00¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹


¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹


¢¨¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥­¥ã¥é¤ÎÅÁÀâÏ¿¤Ï1¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹


¢¨³Æ¥­¥ã¥é¤äÄó¶¡³ä¹ç¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¥Úー¥¸¤Î¡Ö¾ÜºÙ¡×¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤


¢¨´ü´ÖÃæ¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡ÊÀµ·î¡Ë¡×¡Ö¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ¡ÊÀµ·î¡Ë¡×¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡ÊÀµ·î¡Ë¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¥¬¥Á¥ã¤Î¤ß½Ð¸½¤·¤Þ¤¹


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥«¥·¥ª¥Ú¥¢/¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ/¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡Ë


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡Ë


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ¡Ë


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡Ë


¢¨°Ê²¼¤Î¥¬¥Á¥ã¤Î¤ª¤Þ¤±¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥¬¥Á¥ã¥á¥À¥ë¤ÏÆ±°ì¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥«¥·¥ª¥Ú¥¢/¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ/¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡Ë


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¡Ë


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ¡Ë


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025¡Ê¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡Ë









¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Ï¼Â¤êË­¤«¤Ë¡×³«ºÅ¡ª




ËÜÆü¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Ï¼Â¤êË­¤«¤Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª


¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥­¥ã¥é¤Î¡Ö¥ß¥¿¥Þ¡×(SR¥µ¥Ýー¥È)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Êó½·¤òGET¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª



¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û


¡¡¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Ï¼Â¤êË­¤«¤Ë



¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡Û


¡¡2024Ç¯12·î30Æü ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025Ç¯1·î13Æü 23:59



¡ÚÆþ¼ê²ÄÇ½¥­¥ã¥é¡Û


¡¡¥µ¥Ýー¥È¡Ö¥ß¥¿¥Þ¡×(SR/¥½ー¥µ¥éー)



¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û


¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤¬¶á¤Å¤­¡¢¥Þ¥ó¥µ¡¦¥àー¥µ¤Ï¿ô¡¹¤Î¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ¤ÏÂ¿³Û¤Î¤ªìÐÁ¬¤ò¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£


¡¡Ä®¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¿À¼Ò¤Ë¤âÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢¤ª»²¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä



¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤





¢§¤ªÀµ·î¤òµ­Ç°¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ê¤É´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª






ËÜÆü¤è¤ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Á¥ãー¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª



¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥­¥ã¥é2025Áª¤Ù¤ë¥­¥ã¥é¸ò´¹·ô¥»¥Ã¥È


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025ÌµÎÁ·ô¥»¥Ã¥È¡ÊÂç¡Ë/¡ÊÃæ¡Ë/¡Ê¾®¡Ë



¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û


¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥­¥ã¥é2025Áª¤Ù¤ë¥­¥ã¥é¸ò´¹·ô¥»¥Ã¥È


¡¡¡¡¢Í2024Ç¯12·î30Æü ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025Ç¯1·î14Æü 11:59



¡¡¡¦¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025ÌµÎÁ·ô¥»¥Ã¥È¡ÊÂç¡Ë/¡ÊÃæ¡Ë/¡Ê¾®¡Ë


¡¡¡¡¢Í2024Ç¯12·î30Æü ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025Ç¯1·î14Æü 11:49



¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤


¢¨¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025Áª¤Ù¤ëSSR¥­¥ã¥é¸ò´¹·ô¤Ë¤Ï»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹


¢¨¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025Áª¤Ù¤ëSSR¥­¥ã¥é¸ò´¹·ô¤ÇÁªÂò¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥é¤Ï


¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤


¢¨¤ªÀµ·î¥¬¥Á¥ã2025 10Ï¢ÌµÎÁ·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡¡¡¦»ÈÍÑ´ü¸Â¤Ï¡Ö2025Ç¯1·î14Æü 11:59:59¡×¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹




ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª


ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


https://x.com/legeclo



¢¨¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¡¢´ü´Ö¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¥²ー¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°X¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢§¡Ø¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª～¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¯¥íー¥Ðー～¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È


https://x.com/legeclo



¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://www.legend-clover.net/



¢§À½ÉÊ³µÍ×


¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª～¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¯¥íー¥Ðー～¡Ù


¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë¡¿App Store¡¿Google Play


¸¢ÍøÉ½µ­¡§(C)2021 EXNOA LLC / ¥Æ¥¯¥í¥¹


ÈÎÇä²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¥×¥ì¥¤¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë



¢§DMM GAMES¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://games.dmm.com/



Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£