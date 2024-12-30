ATOMica¡¢Á´¹ñ¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë°ÕÍßÅª¤Ê´ë¶È¤ÈÍ¶Ã×¤ËÇ®¿´¤Ê¼«¼£ÂÎ¤ò·ë¤Ö¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°(R)︎¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒATOMica¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©µÜºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅèÅÄ ¿ðÀ¸¡¢Æî¸¶ °ìµ±¡¢°Ê²¼¡ÖATOMica¡×¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë°ÕÍßÅª¤Ê´ë¶È¤ÈÍ¶Ã×¤ËÇ®¿´¤Ê¼«¼£ÂÎ¤ò·ë¤Ö¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎTokyo Innovation Base¡ÊTIB¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤ÇÁ´¹ñ11¼«¼£ÂÎ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×36¼Ò¤¬»²²Ã¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¤ä¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»ë»¡´õË¾¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ëー¥º¤¬101·ïÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë¶ÈÍ¶Ã×»ö¶È¡ÊÃÏ°è¿Ê½Ð»Ù±ç»ö¶È¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤
ATOMica¤Ï¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿2022Ç¯½Õ°ÊÍè¡¢3Ç¯´Ö¤ÇÁ´¹ñ26ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë»ö¶È¿Ê½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ³ÆÃÏ°è¤Ë¤Æ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î´ë¶ÈÍ¶Ã×´ØÏ¢Éô½ð¤Ë¤è¤ë¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ATOMica¤¬³ÆÃÏ°è¤Ë¤Æ´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥³¥ïー¥¥ó¥°»ÜÀß¤ÏÁ´¹ñÎß·×40»ÜÀß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎµòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆü¡¹ÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Ê½Ð¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¼«¼Ò¤Î¿Ê½ÐÂÎ¸³¤ä¡¢³Æ¼Ò¤Î¿Ê½ÐÁêÃÌÂÐ±þ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿Ê½Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤È¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤¬¹çÃ×¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤¬³èÆ°¤ÎÀ®¸ù¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¤Ë½»¤ßÊë¤é¤¹2¼Ô´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¸²½¡¢¾¦½¬´·¡¢Îò»Ë¡×¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¾ã³²¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤¬¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âµ¤¤Å¤¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ã³²¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Ë¤ÏÎ¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤òÇ§¼±¤·¡¢ÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊËÝÌõ¼Ô¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¤Î²ðºß¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÎ¾¼Ô´Ö¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¥¹¥àー¥º¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤ÎÌÜÅö¤Æ¤Î¼Â¸½³ÎÎ¨¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éËÜÇ¯ÅÙ¤è¤ê´ë¶ÈÍ¶Ã×»ö¶È¡ÊÃÏ°è¿Ê½Ð»Ù±ç»ö¶È¡Ë¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë10¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
º£²ó¤Ï¡¢
- Ã»»þ´Ö¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤È½Ð²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È
- ¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í½´ü¤»¤ÌÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤È¤Î¶öÈ¯Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È
¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¡¢ÉáÃÊ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬³ÆÃÏ°è¤Ç´ë²è±¿±Ä¤¹¤ë¼êË¡¤ò³è¤«¤·¤¿¸òÎ®²ñ·Á¼°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëTokyo Innovation Base¡ÊÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¡Ë¤È¤·¡¢ÅöÆü¤Ï11¼«¼£ÂÎ36´ë¶È¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～17:00
¡Ú¾ì½ê¡ÛÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-8-3 Tokyo Innovation Base(https://tib.metro.tokyo.lg.jp/)
¡Ú»²²Ã¼«¼£ÂÎ¡ÛËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¡¢µÜ¾ë¸©ÉÙÃ«»Ô¡¢¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¡¢¹Åç¸©»°¸¶»Ô¡¢¹Åç¸©»°¼¡»Ô¡¢¹Åç¸©ËÌ¹ÅçÄ®¡¢¹Åç¸©¿ÀÀÐ¹â¸¶Ä®¡¢µÜºê¸©¡¢µÜºê¸©Æü¸þ»Ô
¡Ú»²²Ã´ë¶È¡Û¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë36¼Ò
¡Ú²ñ¤ÎÎ®¤ì¡Û¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¥·¥çー¥È¥Ô¥Ã¥Á¡Ê60Ê¬¡Ë ▶ ´ë¶È¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ëー¥º¼ý½¸¡Ê15Ê¬¡Ë ▶ ¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¡Ê120Ê¬¡Ë ▶ ¸òÎ®²ñ¡Ê45Ê¬¡Ë
¢£ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡¡～¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¥·¥çー¥È¥Ô¥Ã¥Á～
11¼«¼£ÂÎ¤¬¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÝÂê¡¢°è³°´ë¶È¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò4Ê¬¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã´ë¶È¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¥Ô¥Ã¥Á¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇµÆþ¡£¡Ö¸ÄÊÌ¤Ç¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¡Ö¸½ÃÏ»ë»¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ëー¥º¤¬¹ç·×101·ï´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³Æ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¡ÊÈ´¿è¡Ë¡ä
¡¡ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤µ¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¡£¡ÖÄÌ²á·¿´Ñ¸÷¡×¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2022033100036/)
¡¡µÜ¾ë¸©ÉÙÃ«»Ô¤Ï¡¢1960Ç¯°Ê¹ß¿Í¸ýÁý²Ã¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¼ã¤¯»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¡£´ðËÜ¹½ÁÛ¤Ï¡Ö½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÁÆüËÜ°ì¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¹ÔÀ¯²ÝÂê¤äÃÏ°è²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ä¡¢ÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤´ë¶È¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.tomiya-city.miyagi.jp/sangyou/tomi/OIT2024-j.html)
¡¡¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤Ï¡¢¡Ö¿·³ã±Ø¡×¤¬Ìó60Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢º£½Õ¡¢¿·¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤äÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É³¹Ãæ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÔ¿´¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¿·³ã»ÔÁ´°è¤Ç¿Ê½Ð¸¡Æ¤´ë¶È¤ÈÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://at-niigata-satelliteoffice.com/)
¡¡ÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö·ÐºÑ¡¦¸òÄÌ¤ÎÂçÆ°Ì®¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢130¼Ò¤¬½¸·ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀÅ²¬¸©¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢2023Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¤Ë¤ÆICT¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÀÅ²¬¤Ç¿·¤¿¤Ê»ö¶È½ê¤ò³«Àß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://shizukuru.pref.shizuoka.jp/)
¡¡ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ï¡¢6,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¼ê¤Î¹©¾ì¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³¤±è¤¤¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤ä¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹Åù¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¿Ê½Ð»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊä½õ¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢IT´ë¶È¸þ¤±¤Ë»ÔÆâÂÎ¸³·¿»ë»¡¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/yuchi/ricchi/index.htm)
¡¡¹Åç¸©»°¸¶»Ô¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»öÎã¤ä·Ð»º¾Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÉôÌç¤¬¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/challenge-satoyama/)
¡¡¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤Ï¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¡£»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¡¢¥Ö¥É¥¦¤ÎÀ¸»º¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤ê¥ï¥¤¥ó¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±ÀÂç¼ÒÊ¬±¡¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¤ªº×¤ê¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/challenge-satoyama/)
¡¡¹Åç¸©ËÌ¹ÅçÄ®¤«¤é¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¡¢Îò»ËÅª¤ÊÊ¸²½°ä»º¤¬¤¢¤ëÅÀÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¸å¡¢¹âÎð²½¤ä²áÁÂ²½¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¡¢»º¶ÈÉü¶½¤ä¸ÛÍÑ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ëµì¾®³Ø¹»¤ò¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/challenge-satoyama/)
¡¡¹Åç¸©¿ÀÀÐ¹â¸¶Ä®¤Ï¡¢DX»ö¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÇÛÉÛ¤·¡¢·ò¹¯»Ù±ç»ö¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¥É¥íー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ»ºÃÏË·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¿Ê½Ð¤·¤¿´ë¶È¤ÈXR¥¹¥¯ー¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤é¤â¿ô¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¿Ê½Ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/challenge-satoyama/)
¡¡µÜºê¸©¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¤Î¿Í¿ô¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¡¢¥°¥êー¥óÀ®Ä¹Î¨¤òÁ´¹ñ°ì°Ì¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¸ÛÍÑµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÊä½õ¡¦´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¸½ÃÏ»ë»¡¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.miyazaki-investment.com/)
¡¡µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤¹¤®¤ºÅÄ¼Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¹ÁÏÑ¹©¶ÈÅÔ»Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£¥µー¥Õ¥£¥ó¤ä¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÀè¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£IT´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¤äÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ò´üÂÔ¤·¡¢°Ü½»¤äÆü¸þ»Ô¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.hyugacity.jp/sp/display.php?cont=140323114855)
¢£ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡¡～¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ～
³Æ¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¥Öー¥¹¤ò¹½¤¨¡¢¤½¤³¤Ë´ë¶È¤¬½ÐÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·ÀÚ¤ë¾ì¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢10Ê¬1¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¼¡¡¹¤È¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¤Æ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤¬ÂÐÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡Ö¼¡²ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ëzoom¤Ç²ñµÄ¤ò～¡×¡ÖÍèÇ¯¤Ë»ë»¡¤ò～¡×¤È¼¡¤Ë·Ò¤²¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ö°ìµ¤¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÈÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¡¢¼¡²ó¤Ë·Ò¤¬¤ëÌÌÃÌÀßÄê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤ÏÌ¾»ºÊª¤Î¤ªÅÚ»º¤â
1¼«¼£ÂÎ¤«¤éÊ£¿ô¿Í¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢Æ±»þÊÂ¹Ô¤ÇÊ£¿ôÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü
¢£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸þ¤±¤Æ
2024Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤â´ë¶ÈÍ¶Ã×»ö¶È¡ÊÃÏ°è¿Ê½Ð»Ù±ç»ö¶È¡Ë¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
´ë¶ÈÍ¶Ã×³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¼«¼£ÂÎ¤µ¤Þ¡¢³ÆÃÏ°è¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤µ¤Þ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
info@atomica.jp
´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡¦¿·³ã¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¡¢µ¡²ñ¤ä¿Í¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÈñÍÑÊä½õ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡ªÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ª¤¿¤á¤·¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000045593.html)
¡¦¹Åç¸©Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤Ø¤Î¿Ê½Ð¡¦»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¥µ¥Ýー¥È¡ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦Î¤»³¥ïー¥¯³ÈÂç»ö¶È³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000045593.html)
¡¦ÀÅ²¬¸©¡ÈÃÏ°èÅ¸³«¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡ªÀÅ²¬¸©Æâ´Ø·¸¼Ô¤¬ÀÅ²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤È»ö¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000045593.html)
¡¦ATOMica¡¢STARTUP HOKKAIDO¡ÖËÌ³¤Æ»¿Ê½Ð¡×¤ÎÎÎ°èÀìÌç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000045593.html)
¢£ATOMica¡¡³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒATOMica¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥È¥ß¥«¡Ë¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°(R)»ö¶È¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£¤¢¤é¤æ¤ë´ê¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿Í¤È¿Í¤ò·ë¤ÓÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢Âç³Ø¤äÃÏ°è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°»ÜÀß¤ò¥¼¥í¤«¤é¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦±¿±Ä¡£¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢½Ð²ñ¤¤¤ä¸òÎ®¡¢¶¦ÁÏ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£ÁÏ¶È¤«¤é¤ÎÌó5Ç¯´Ö¤Ç¡¢±¿±ÄµòÅÀ¤ÏÁ´¹ñÎß·×40µòÅÀ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒATOMica¡Ê¥¢¥È¥ß¥«¡Ë
ÀßÎ©¡§2019Ç¯4·î5Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡¡ÅèÅÄ ¿ðÀ¸¡¢Æî¸¶ °ìµ±
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶1-4-1ÆüËÜ¶¶°ìÃúÌÜ»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°5³¬
THE E.A.S.T. ÆüËÜ¶¶°ìÃúÌÜ¡ÊÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë
»ö¶È³µÍ×¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°(R)︎¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦¶¦Æ±±¿±Ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Æ¥Ã¥¯¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¦±¿±Ä»Ù±ç¡¢»º³Ø¶¨Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¡¢±¿±Ä
´ë¶ÈURL¡§https://atomica.co.jp/(https://atomica.co.jp/)