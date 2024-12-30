¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀõÁð¡¦ÀõÁð»û¤Î¶á¤¯¤Ë¿·¤·¤¤¥Ï¥éー¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
»°µÙ³ô¼°²ñ¼Ò
¥½¥Õ¥È¥ªー¥×¥ó: 1·î4Æü
¡¦±Ñ¸ìÂÐ±þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
ÀõÁð¡¦ÀõÁð»û¤Î¶á¤¯¤Ë¿·¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥½¥Õ¥È¥ªー¥×¥ó: 1·î4Æü
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó: 1·î11Æü
»ä¤¿¤Á¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥éー¥ëÂÐ±þ¤Î¥éー¥á¥ó¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Îñ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥à¥¹¥ê¥à´Ñ¸÷µÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡§
¡¦±Ñ¸ìÂÐ±þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡¦ÌµÎÁWi-Fi
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑÂÐ±þ
¡¦ÀìÍÑ¤ÎÎéÇÒ¥¹¥Úー¥¹
ÃÈ¤«¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³§ÍÍ¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§»°µÙ³ô¼°²ñ¼Ò
Å¹ÊÞ½»½ê: ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀ¾ÀõÁð2ÃúÌÜ25-7, 111-0035
https://maps.app.goo.gl/8bQbqWJAeZbXqHK26