¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥È¥ë¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Í¥ª¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¡¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡× ³«ºÅ¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§µÜËÜµ®»Ö¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥í¥×¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åµé¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÌÚÂ¼¹°µ£¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡ÖMIXI¡×¡Ë¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¿·ºî¥²ー¥à¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Í¥ª¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¡¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡×¤ò 2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥È¥ë¡Ù¸ø¼°¥Úー¥¸¡Ûhttps://festibattle.jp/(https://festibattle.jp/)
¡¡
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿·¥Òー¥íー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ù¤Î¥Í¥ª¡ÊCV¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡Ë¤È¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD'S¡Ù¤Î¥·¥ã¥Ê¥ª¥¦¡ÊCV¡§Ê¡»³½á¡Ë¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Í¥ª¤ä¥·¥ã¥Ê¥ª¥¦¤Î¥Ð¥È¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¥¦¥§¥Ý¥ó¥Á¥Ã¥×¡¢ÀìÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤¬100Ëç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÀµ·î¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤Ç¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Õ¥ìー¥à¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤ªÆÀ¤Ê´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥È¥ë¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=IPtedbNzpeM ]
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Í¥ª¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¡¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡×¡¡³µÍ×¡Û
¡¡¿·¥Òー¥íー¤Î¥Í¥ª¡ÊCV¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡Ë¤È¥·¥ã¥Ê¥ª¥¦¡ÊCV¡§Ê¡»³½á¡Ë¤¬¼çÌò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼çÌò¤ÎÆó¿Í¤Ï¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00～2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§59¡¡Í½Äê
¡Ú¡Ö¥Í¥ª¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¬¥Á¥ã¡×¡¡³µÍ×¡Û
¡¡¿·¥Òー¥íー¤Î¥Í¥ª¡ÊCV¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡Ë¤Î¥Ð¥È¥ë¥¦¥§¥¢2¼ï¤È¡¢¥·¥ã¥Ê¥ª¥¦¡ÊCV¡§Ê¡»³½á¡Ë¤Î¥Ð¥È¥ë¥¦¥§¥¢2¼ï¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¥¦¥§¥Ý¥ó¥Á¥Ã¥×¤ä¿·¥Òー¥íーÀìÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°ìÄê´ü´Ö¡Ö¥Í¥ª¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¬¥Á¥ã¡×¤¬1Æü1²óÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë¤Þ¤ï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¸¥å¥¨¥ë¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¡Ö10²ó¤Þ¤ï¤¹¡×¤Ç¥¬¥Á¥ã¤ò¤Þ¤ï¤¹¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¡¢²¡¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00～2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§59¡¡Í½Äê
¢£1Æü1²ó¥¬¥Á¥ãÌµÎÁ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00～2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë15¡§59¡¡Í½Äê
¢£¸ò´¹½ê´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00～2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§59¡¡Í½Äê
¢¨ËÜ¥¬¥Á¥ã¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¥Ð¥È¥ë¥¦¥§¥¢°ìÉô¾Ò²ð>
¥Í¥ª¡ÊCV¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡Ë¡Ú¡ú£µ¥¢¥â¥ë¥Õ¥¡¥¹¥¬ー¥á¥ó¥È¡Û
<¶áµ÷Î¥¥¢¥¿¥Ã¥«ー>
¡Ö¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¸ú²Ì¡§
ULT¥¹¥¥ë¤ÇÅ¨¤ò·âÇË¤¹¤ë¤È¡¢ULT¥¹¥¥ë¤Î¥¯ー¥ë¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¤¹¤ë
¥ì¥Ù¥ë2°Ê¾åÄÉ²Ã¸ú²Ì¡§
¥Ð¥È¥ëÃæ°ÜÆ°Â®ÅÙ¤¬6%¥¢¥Ã¥×¡£
¡üACT¥¹¥¥ë¡§¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥µ¥ë¥È
Á°Êý¤ò½Æ·â¤·¤¿¸å¤ËÆÍ¿Ê¤¹¤ë2Ï¢Â³¤ÎÈÏ°Ï¹¶·â¡£
¥³¥¢¥Ò¥Ã¥È»þ¤Ë½Æ·â¤ÏÅ¨¤ò¥¹¥¿¥ó¤µ¤»¡¢ÆÍ¿Ê¤ÏÅ¨¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡£
¡üULT¥¹¥¥ë¡§ ¥¢¥ó¥Á¥§¥¤¥ó
ÈÏ°Ï¤Î°Û¤Ê¤ë5Ï¢Â³ÈÏ°Ï¹¶·â¡£
½é·â¤Î¥³¥¢¥Ò¥Ã¥È»þ¤ÏÅ¨¤ò¥¹¥¿¥ó¤µ¤»¤ë¡£
³Æ¹¶·â¤Î´Ö¤Ë°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ç¡¢È¯Æ°Ãæ¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÂÑÀ¤òÆÀ¤ë¡£
¥·¥ã¥Ê¥ª¥¦¡ÊCV¡§Ê¡»³½á¡Ë¡Ú¡ú£µ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¼¥Í¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£¡Û
<±óµ÷Î¥¥é¥ó¥Êー>
¡Ö¼ÀÉ÷¿×Íë¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¸ú²Ì¡§
ACT¥¹¥¥ë¤¬Å¨¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤ÈULT¥¹¥¥ë¤Î¥¯ー¥ë¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¡£
LV2°Ê¾åÄÉ²Ã¸ú²Ì¡§
¥Ð¥È¥ëÃæ°ÜÆ°Â®ÅÙ¤¬6%¥¢¥Ã¥×¡£
¡üACT¥¹¥¥ë¡§¥ä¥·¥Þ¡¦¥¹¥ì¥¤¥äー
Å¨Ã±ÂÎ¤Ë¥¹¥í¥¦¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¶áµ÷Î¥¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¡£
¥³¥¢¥Ò¥Ã¥È»þ¤ÏACT¥¹¥¥ë¤Î¥¯ー¥ë¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¡£
¡üULT¥¹¥¥ë¡§ ¥Ï¥Ã¥½ー¡¦¥ªー¥ô¥¡¥É¥é¥¤¥Ö
Å¨Ã±ÂÎ¤Ë¥¹¥í¥¦¤òÉÕÍ¿¤·¡¢Ï¢Â³¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ëÀÚ¤êÈ´¤±¹¶·â¡Ê2Ï¢Â³¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ë¡£
¥³¥¢¥Ò¥Ã¥È»þ¤ËÅ¨¤ò¥¹¥¿¥ó¤µ¤»¤ë¡£
4ÉÃ°Ê¾å´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤º¤Ë°ìÄê²ó¿ô°Ê¾å¤³¤Î¥¹¥¥ë¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢°ÜÆ°Â®ÅÙ¥¢¥Ã¥× & ULT¥¯ー¥ë¥¿¥¤¥à½ù¡¹¤ËÃ»½Ì¡Ê¥¹¥¥ë¤ò³°¤¹¤«ºÇ¸å¤Î¥Ò¥Ã¥È¤«¤é4ÉÃ·Ð²á¤Þ¤Ç·ÑÂ³¡Ë
¢¨¥Í¥ª¤È¥·¥ã¥Ê¥ª¥¦¤Î¥Ð¥È¥ë¥¦¥§¥¢¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤â¤¦1¼ïÎà¤º¤ÄÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¥¦¥§¥Ý¥ó¥Á¥Ã¥×¾Ò²ð>
¥¿¥¤¥×¡§¥¢¥¿¥Ã¥«ー¡Ú¡ú£´¥Í¥ª¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡Û
¸ú²Ì¡§
°ìÉô¤Î¹¶·â¤ò½ü¤¯¹¶·â¥¹¥¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥È»þ¤Ë°ìÄê»þ´Ö¥«¥Ã¥ÈÎ¨¥¢¥Ã¥×¡Ê5²ó¤Þ¤Ç½ÅÊ£¡Ë
¥¿¥¤¥×¡§¥é¥ó¥Êー¡Ú¡ú£´Î®¤ìÎ¹¡¢ËüÎ¤¤ò±Û¤¨¤Æ¡Û
¸ú²Ì¡§
HP40%°Ê²¼¤Ç¥¹¥¿¥ß¥Ê²óÉüÂ®ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹ ³µÍ×¡Û
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥Ð¥È¥ë¥ê¥¶¥ë¥È¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ìÄêÃÍÃù¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹²èÌÌ¤ÇÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
<¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹Êó½·¾Ò²ð>
¡¡¥¦¥§¥Ý¥ó¥Á¥Ã¥×¡Ú¡ú£´¥¨¥ê¥¸¥¦¥à¤ÎÌëÌÀ¤±¡Û¤ä¡¢¶¦ÄÌ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡Ú¡ú£³Ä¶¸½¼Â³ÈÄ¥¥Ð¥¤¥¶ー¡Û¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹Êó½·¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00～2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§59¡¡Í½Äê
¥¿¥¤¥×¡§¥¢¥¿¥Ã¥«ー¡Ú¡ú£´¥¨¥ê¥¸¥¦¥à¤ÎÌëÌÀ¤±¡Û
¸ú²Ì¡§
HP20¡ó°Ê²¼¤Ç°ÜÆ°Â®ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¡Ú¡Ö¤ªÀµ·î¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×³«ºÅ¡ª¡Û
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë1ÅÙ¤Ç¤â¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë²èÌÌ¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥³¥ó¥Õ¥ìー¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤º¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë16¡§00～1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë15¡§59¡¡Í½Äê
¡Ú¡Ö¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×³«ºÅÃæ¡ª¡Û
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ç·×¥í¥°¥¤¥óÆü¿ô¤¬9ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤¬100Ëç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë16¡§00～2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë15¡§59¡¡Í½Äê
¡Ú¡Ö¿·½Õ¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ¡ª¡Û
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥Ð¥È¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°²èÌÌ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó°§»¢¤ò¤·¤Æ¿·Ç¯¤â¥²ー¥àÆâ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë0¡§00～2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§59¡¡Í½Äê
¡Ú¡ÖÇ¯½é¤á¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ¡ª¡Û
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ºÇÂç100Ëç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¿·Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥È¥ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00～1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë15¡§59¡¡Í½Äê
¡ÚSteamÂÐ±þ·èÄê¡ª¡Û
¡¡·ó¤Í¤Æ¤è¤ê³§¤µ¤Þ¤«¤é¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Steam¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î½Õº¢¤Ë¥µー¥Ðー¤ò¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ª¤Þ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥£¥¶ーPV¡§https://x.com/festibattle/status/1872254000307011851
¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥óCh¡×¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Û
¡¡Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿À¸ÊüÁ÷¤òYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¹ÈÇòÀï¤Î·ë²ÌÊó¹ð¤ä»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Ï¤ªÀµ·î¸ÂÄê¤Ç¥Þ¥ê¥ª¥ó¤«¤é¤Î¤´°§»¢Æ°²è¤ò¥²ー¥àÆâ¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¹Ch¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤ªÇ¯¶Ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ç¯ËöÊüÁ÷¡§2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë20¡§00～¡¡Í½Äê
¢£Ç¯»ÏÆ°²è¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë17¡§00¡¡¥²ー¥àÆâ¡Ö¥Õ¥§¥¹Ch¡×¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê
¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥ê¥ª¥ó¤Î¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥ê¥ª¥ó¡÷¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥È¥ë¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/fesba_marion
¡Ú¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥È¥ë¡Ù ´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¡¡¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD'S¡Ù¡Ê¥³¥í¥×¥é¡Ë¤ä¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ù¡ÊMIXI¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÂçÍðÀï¥Ñー¥Æ¥£¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£1¥×¥ì¥¤5Ê¬¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£3D¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁàºî¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ëー¥ë¤Ç¥Áー¥àÀï¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬É¬¤º³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¥²ー¥à¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¤«¤é»ëÄ°¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½¡Ö¥Õ¥§¥¹Ch¡×¤òÅëºÜ¡£
ÂÐÀï¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¡É´Ñ¤ë¡É»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥²ー¥àÌ¾¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥È¥ë
¢¡¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ÂçÍðÀï¥Ñー¥Æ¥£¥í¥¤¥ä¥ë
¢¡ÂÐ±þÃ¼Ëö¡§iOS¡¢Android(TM)
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://festibattle.jp/
¢¡¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://festibattle.jp/rd/?id=286&t=s(https://festibattle.jp/rd/?id=286&t=s)
¢¡¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/festibattle
¢¡¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@festibattle
¢¡¸ø¼°TikTok¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.tiktok.com/@festibattle
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢GPS¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î°ÌÃÖ¥²ー*¡Ø¥³¥í¥Ëー¤ÊÀ¸³è¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ø°ìËÜ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡¢Í·¤ó¤Ç²Ô¤²¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¡ØBrilliantcrypto¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º"¿·¤·¤¤ÂÎ¸³"¡¢¤¤¤ï¤Ð"ÁÄ"¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢¡Ö"Entertainment in Real Life" ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÆü¾ï¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢"¿·¤·¤¤ÂÎ¸³"¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È5F¡¦6F
ÀßÎ©¡§2008Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO µÜËÜµ®»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿XR¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿¹ñÆâ³°¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://colopl.co.jp/
¸ø¼°£Ø¡§https://x.com/colopl_pr
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/coloplinc/
¸ø¼°Linkedin¡§https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all
*°ÌÃÖ¥²ー¡¢¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½éÉ½µ¤Ï¼«¼ÒÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾ ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒMIXI https://mixi.co.jp
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12¡¡½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢36F
ÀßÎ© ¡¡¡§1999Ç¯6·î3Æü
»ñËÜ¶â ¡§9,698É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åµé¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡¡ÌÚÂ¼ ¹°µ£
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢Åê»ñ
MIXI¤Ï¡¢¡ÖË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¡¢À¤³¦¤ò¹¬¤»¤Ê¶Ã¤¤ÇÊñ¤à¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤Î¤â¤È¡¢¡Ömixi¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡¢¡Ö²ÈÂ²¥¢¥ë¥Ð¥à ¤ß¤Æ¤Í¡×¡¢¡ÖTIPSTAR¡×¤Ê¤É¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²´Ö¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë"¥æー¥¶ー¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥¡ー¥¹¥È"¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¿¤À¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç»¤¯¿¼¤¤¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¡Ö¿´¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¾ì¤Èµ¡²ñ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¿´¤ÎÄÌ¤¤¹ç¤¦¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)COLOPL, Inc.¡¡(C)MIXI
(C)2024 Valve Corporation.
¢¨¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨MIXI¤ª¤è¤Ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨iOS¡¢App Store ¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¹ñ¤Î Apple Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨YouTube¡¢Android¡¢Google Play¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨SteamµÚ¤ÓSteam¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹ØÆþ¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¤Ç¤¹¡£°ìÉô¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÍÎÁ¤Î¥é¥ó¥À¥à·¿¥¢¥¤¥Æ¥àÄó¶¡Êý¼°¤Ë¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ø¡§¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÆ±°Õ¤ò¤â¤é¤¦¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£