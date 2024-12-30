¡Ú¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¡Û£²£°£²£µÇ¯ Ê¡ÂÞ¾ðÊó
ÃÏ¸µ¤òËþµÊ¤¹¤ë¹ë²ÚÃêÁªÊ¡ÂÞ¤«¤éÀ¸³è±þ±çÊ¡ÂÞ¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ë¡£
£²£°£²£µÇ¯¤Î¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Î½éÇä¤ê¤Ï¡¢£±·î£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë ¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±ïµ¯¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤Ê¡ÂÞ¡£
¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃêÁª ¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤òËþµÊ¤¹¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹ë²ÚÊ¡ÂÞ¤«¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ª³Ú
¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³·¿Ê¡ÂÞ ¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¡£
Å¹Æ¬ÈÎÇä¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¤¢¤ëÁª¤Ù¤ëÊ¡ÂÞ¤äÀ¸³è±þ±ç¤ò°Õ¼±¤·¤¿Ê¡ÂÞ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢ ÃêÁª¤È
ÀèÃå¤ÇÌó£³£°¡¤£°£°£°¸Ä¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢£2025Ç¯ ¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤ÎÊ¡ÂÞ
²ñ´ü¡§£²£°£²£µÇ¯£±·î£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～£³Æü(¶â)¡¿³Æ³¬=ÂÐ¾ÝÇä¾ì
ÃêÁªÊ¡ÂÞ ±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§ £²£°£²£µÇ¯£±·î£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～£³Æü(¶â)
±þÊç¾ì½ê¡§£¸³¬=ºÅ²ñ¾ìÆâ ÃêÁªÊ¡ÂÞ±þÊç²ñ¾ì
¼õÉÕ»þ´Ö¡§¸áÁ°£±£°»þ～¸á¸å£·»þ ¢¨1 ·î£±Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ï¸á¸å£¶»þ¤Þ¤Ç
¢¨±þÊçÃêÁªÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¸åÆüÃêÁª¤Î¤¦¤¨¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢£±·îÃæ½Ü¤´¤í¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ
¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤Ç¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¡¡(ÃêÁªÊ¡ÂÞ¡Ë
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ò²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇËþµÊ
¢¡¡Ö¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹presents ²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º Ì´¤ÎÊ¡ÂÞ¡×
¡¡£±ÁÈ£²Ì¾¤µ¤Þ £µ¡¤£µ£°£°±ß ¡ÊÃêÁª¤Ç£µÁÈ£±£°Ì¾¤µ¤Þ¸ÂÄê¡Ë
¡¡¡¦¾ì½ê¡§²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¡£±. ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸«³Ø¥Ä¥¢ー
¡¡£². ¥¹¥¿¥ó¥ÉÎý½¬¸«³Ø(Í½Äê)
¡¡£³. ÆâÌî»ØÄêÀÊ£Ó£Ó¤Ç¤Î¥ªー¥×¥óÀï´ÑÀï
¡¡£´.µÇ°ÉÊ¤ò¿ÊÄè ¢¨¼Â»ÜÆü¤Ï¥ªー¥×¥óÀïÈ¯É½¸å¤Î¤´Ï¢Íí¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨°ìÉôÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥áー¥¸
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê°ì¼¼¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò
¢¡¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É ¡ÖÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥óÊ¡ÂÞ¡×
¡¡£±ÁÈ£²Ì¾¤µ¤Þ £²£°£°¡¤£°£°£°±ß(ÃêÁª¤Ç£²ÁÈ£´Ì¾¤µ¤Þ¸ÂÄê)
¡¡¡¦¼Â»ÜÆü¡¨ £²£°£²£µÇ¯£²·îÃæ½Ü～£´·îÃæ½Ü
¡¡¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¡£±. ËÜ´Û¡Ö¥Þ¥Ã¥«ー¥µー¥º¥¹¥¤ー¥È¡×1Çñ
¡¡£². ¡Ö¥·ー¥Õー¥É ¥É¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«1ÉÊ¤È
¡¡¡¡¡Ö¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É¡× ÉÕ¤¤ÎÍ¼¿©
¡¡£³. ¥Ðー¡Ö¥·ー¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥óII¡×¤Ç¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡(³Æ¼ï¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤«¤é£±ÇÕ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹)
¡¡£´. ¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¤´ÍøÍÑ·ô£µ¡¤£°£°£°±ßÊ¬
¢¨¥¤¥áー¥¸
ÆÃÊÌ¤ËÍÌ¾¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤òÂß¤·ÀÚ¤ê
¡ü¥¤¥ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ö²£ÉÍ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÌ´¤ÎÊ¡ÂÞ¡×
¡¡£±ÁÈ¤µ¤Þ £±¡¤£°£°£°¡¤£°£°£±±ß ¡Ê£±ÁÈ£²£¶Ì¾¤µ¤Þ¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦¼Â»ÜÆü¡§£²£°£²£µÇ¯£¸·î£´Æü¡Ê·î¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§¥¤¥ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶èºùÌÚÄ®¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¡£±. ¤ªÅ¹¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢²£ÉÍ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤òÅ¹Æâ¤«¤é¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£². ´ÑÍ÷¸å¤Ë±üÅÄ¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡Ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Ë¤ò
¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨²Ö²ÐÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢£´·î²¼½Ü～£µ·î¾å½Ü¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¤¥áー¥¸
ËÜ³ÊÃæ²ÚÎÁÍý¤òºî¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¦
¡üÇÏ¤µ¤ó¤ÎÅ¹ Î¶Àç¡Ö²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ÇÆù¤Þ¤ó¤Å¤¯¤êÂÎ¸³Ê¡ÂÞ¡×
¡¡£±ÁÈ£²Ì¾¤µ¤Þ £¶¡¤£¶£°£°±ß ¡ÊÃêÁª¤Ç£´ÁÈ£¸Ì¾¤µ¤Þ¡Ë
¡¡¡¦¼Â»ÜÆü:£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£¹¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û ²£ÉÍÃæ²Ú³¹Í£°ì¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÇÏ¤µ¤ó¤ÎÅ¹ Î¶Àç¡×¤Ç
¡¡ÇÏ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆù¤Þ¤ó¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¡£
¡¡Ãæ²ÚÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æù¤Þ¤ó¤¬¾ø¤·¤¢¤¬¤ë¤Î¤ò¤ªÂÔ¤Á ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ÎäÅà¾ÆÇä¤Î¤ªÅÚ»º¤Ä¤
¡¡¢¨¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÊÝ¸î¼Ô£²Ì¾¤µ¤Þ¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥áー¥¸
»³¼êÀ¾ÍÎ´Û¤ÇÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò
¢¡¤¨¤ÎÌÚ¤Æ¤¤¡Öµ¨Àá¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÊ¡ÂÞ¡×
¡¡£±Ì¾¤µ¤Þ £²¡¤£°£²£µ±ß (ÃêÁª¤Ç£´ÁÈ¤µ¤Þ¸ÂÄê ¢¨£±ÁÈ£¶Ì¾¤µ¤Þ¤Þ¤Ç)
¡¦¼Â»ÜÆü¡¨ £²£°£²£µÇ¯£²·î£±£¶Æü(Æü)¡¦£±£·Æü(·î)
¡¦¾ì½ê¡§¤¨¤ÎÌÚ¤Æ¤¤ ËÜÅ¹¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³¼êÄ®¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û ¿Íµ¤¤Îµ¨Àá¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Í¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨¤ªÅÚ»ºÉÕ¤¡£
¢¨¥¤¥áー¥¸
¥ì¥È¥í¤ÊÍÎ´Û¤Ç¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò´®Ç½
¢¡ÇÏ¼ÖÆ»½½ÈÖ´Û ¡Ö¥³ー¥¹ÎÁÍýÊ¡ÂÞ¡×
£±Ì¾¤µ¤Þ £²¡¤£°£²£µ±ß ¡ÊÃêÁª¤Ç£µÁÈ£±£°Ì¾¤µ¤Þ¸ÂÄê¡Ë
¡¦¼Â»ÜÆü¡¨£²£°£²£µÇ¯£²·î£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦£µÆü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§ÇÏ¼ÖÆ»½½ÈÖ´Û ËÜ´Û¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¾ïÈØÄ®¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Çµ¨Àá¤Î¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹ (¥¬¥¹Åô¥é¥ó¥Á)¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç
¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¢¨¾Æ¤²Û»Ò¤Î¤ªÅÚ»ºÉÕ¤
¢¨¥¤¥áー¥¸
¿Íµ¤¤Î¿©ÉÊÃêÁªÊ¡ÂÞ
¥×¥ê¥ó¤¬¿©¤ÙÊüÂê
¢¡¥Þー¥í¥¦ ¥Ö¥é¥¶ー¥º ¥³ー¥Òー¡Ö¥×¥ê¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Ê¡ÂÞ¡×
¡¡Âç¿Í £±Ì¾¤µ¤Þ £³¡¤£°£°£°±ß £±£°ºÐ°Ê²¼(£±Ì¾¤µ¤Þ) £±¡¤£µ£°£°±ß (ÃêÁª¤Ç£¶£°ÁÈ¤µ¤Þ¸ÂÄê)
¡¡¢¨ºÇÂç£±ÁÈ£´Ì¾¤µ¤Þ¤Þ¤Ç
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±·î£²£·Æü¡Ê·î¡Ë～£³£±Æü(¶â)
¡¦¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÃÏ²¼£²³¬=¥Þー¥í¥¦ ¥Ö¥é¥¶ー¥º ¥³ー¥Òー
¡¦À©¸Â»þ´Ö¡§£¶£°Ê¬
¡¦ÍøÍÑ¿Í¿ô¡§³ÆÆü¸ÂÄê£±£²ÁÈ¤µ¤Þ
¡¦³«ºÅ»þ´Ö ¸áÁ°£±£°»þ£±£°Ê¬¤«¤é¡¢¸áÁ°£±£°»þ£³£°Ê¬¤«¤é¡¢¸áÁ°£±£±»þ£³£°Ê¬¤«¤é¡¢
¡¡¸á¸å£µ»þ£³£°Ê¬¤«¤é¡¢ ¸á¸å£¶»þ¤«¤é¡¢ ¸á¸å£¶»þ£³£°Ê¬¤«¤é
¢¨¥¤¥áー¥¸
¥¤¥¨ÆÝ¤ß¤ò¹ë²Ú¤Ë
¢¡¡Ö¥ì¥¢¥¦¥¤¥¹¥ー£¶ËÜÊ¡ÂÞ¡× £±ÂÞ £²£²£·¡¤£°£°£°±ß (ÃêÁª¤Ç£²ÂÞ¸ÂÄê)
¡¡(»³ºê£±£¸Ç¯¡¦¶Á£²£±Ç¯¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¥ó£±£¸Ç¯¡¦ »³ºê¥¹¥Èー¥êー¥ª¥Ö¥¶¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥êー£²£°£²£´
¡¦ Çò½£¥¹¥Èー¥êー¥ª¥Ö¥¶¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥êー£²£°£²£´¡¦¶Á¥Ö¥ì¥ó¥Àー¥º¥Á¥ç¥¤¥¹¡¢³Æ£·£°£°ml)
¡¡¢¨20 ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ë¤è¤ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢20 ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
³Æ³¬Ê¡ÂÞ (ÀèÃå¡¦°ìÎã)
¤ª¥È¥¯´¶¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¢ãÀèÃå¢ä
¢¡¡ÖÉØ¿ÍÉþ£´ÅÀÊ¡ÂÞ¡× (¥Ë¥Ã¥È£²ÅÀ¡¢¥¢¥¦¥¿ー£±ÅÀ¡¢¥Õ¥¡ー£±ÅÀ)
¡¡£±£±¡¤£°£°£°±ß (¸ÂÄê£µ£°ÂÞ)¡¿£´³¬=Ãæ±û¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー³¤Â¦ ÆÃÀß²ñ¾ì ¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¢¡¡ÖÁª¤Ù¤ëÊ¡ÂÞ¡× £±£±¡¤£°£°£°±ß (¸ÂÄê£²£°£°ÂÞ)
¡¡(¥¢¥¦¥¿ー£±ÅÀ¤È¥Ë¥Ã¥È¤«¥Ü¥È¥à¤«¤é£±ÅÀ¤Î¹ç·×£²ÅÀ¤ò ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£)
¡¡¡¿£´³¬=Ãæ±û¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー±ØÂ¦ ÆÃÀß²ñ¾ì
¢¨¥¤¥áー¥¸
¢ãÀèÃå¢ä
¢¡¡Ö¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä£µËçÊ¡ÂÞ¡× £µ¡¤£µ£°£°±ß¡Ê¸ÂÄê£µ£°ÂÞ¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¢¡ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Ã¥¯¥¹£µÅÀÊ¡ÂÞ¡× (M ¥µ¥¤¥º)
¡¡£²¡¤£²£°£°±ß¡Ê¸ÂÄê£²£°£°ÂÞ¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¢¡¡Ö¥Ù¥ë¥È£²ÅÀÊ¡ÂÞ¡× £³¡¤£³£°£°±ß (¸ÂÄê£µ£°ÂÞ)
¡¡¡¿°Ê¾å¡¢¤¹¤Ù¤Æ£µ³¬=Ãæ±û¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー³¤Â¦ ÆÃÀß²ñ¾ì
¢¨¥¤¥áー¥¸
¢¨¥¤¥áー¥¸
¢ãÀèÃå¢ä
¢¡ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÆþ¤êÊ¡ÂÞ¡×¡Ê³Æ¼ï¡Ë £³¡¤£³£°£°±ß¤«¤é
¡Ê¸ÂÄê£¶£°ÂÞ¡Ë¡¿£¶³¬=¥¥Ã¥Á¥óÇä¾ì
¢¨¥¤¥áー¥¸
¢ãÀèÃå¢ä
¢¡º£¼£¥¿¥ª¥ëÊ¡ÂÞ £³¡¤£³£°£°±ß ¡Ê¸ÂÄê£µ£°ÂÞ¡Ë
¡Ê¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë£±Ëç¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë£²Ëç¡¦¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥¿¥ª¥ë£²Ëç¡Ë
¢¡£Õ£Ã£È£É£Î£Ï¡Ö¥¿¥ª¥ëÊ¡ÂÞ¡× £²¡¤£²£°£°±ß ¡Ê¸ÂÄê£µ£°ÂÞ¡Ë¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë£¹Ëç¡Ë
¡¿°Ê¾å¡¢£¶³¬=¥¿¥ª¥ë&¥Ð¥¹Çä¾ì
¢¡±©ÌÓ³Ý¤±¤Õ¤È¤óÊ¡ÂÞ £³£°¡¤£°£°£°±ß¡Ê¸ÂÄê£³£°ÂÞ¡Ë
¡ÊÂ¦ÃÏ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë£¸£µ¡ó¡¦ÌÊ£±£µ¡ó¡¦µÍ¤á¤â¤Î¡§¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥À¥¦¥ó£¹£°¡ó¡¦¥Õ¥§¥¶ー£±£°¡ó¡Ë
¡¿£¶³¬=¿²¶ñÇä¾ì
Ê¡ÂÞ°Ê³°¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ßËþºÜ¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤ªÆÀ¤¬ÌÜÇò²¡¤·
¡Ú ¿·½Õ¿©ÉÊº×¡Û
¾ì½ê¡§¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹ ÃÏ²¼£²³¬¡á¿©ÉÊÇä¾ì
£±·î£±Æü(¿å¡¦½Ë) ¡¡ÂçÁ¯µûº×
¡üµû´î¡¿¼¯»ùÅç¸©»º¤Û¤« À¸ËÜ¥Þ¥°¥í¥»¥Ã¥È
(Âç¥È¥í¡¦Ãæ¥È¥í¡¦ÀÖ¿È ÍÜ¿£¡¦À¸¡¦»É¿ÈÍÑ £²～£³¿ÍÁ° £±¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
£±£°¡¤£µ£¸£´±ß [¸ÂÄê£µ£°¥Ñ¥Ã¥¯]
¡ü»³¶â¡¿¥Ð¥Á¥Þ¥°¥íÀÚ¤êÍî¤·
(Å·Á³¡¦²òÅà¡¦À¸¿©ÍÑ¡¢£µ£°£°£çÆþ¡¢£±¥Ñ¥Ã¥¯)
£²¡¤£µ£°£°±ß [¸ÂÄê£µ£°¥Ñ¥Ã¥¯]
¡ü»³¶â¡¿¥Þ¥°¥í¤¿¤¿¤
(²òÅà¡¦À¸¿©ÍÑ¡¢£µ£°£°£çÆþ¡¢£±¥Ñ¥Ã¥¯)
£±¡¤£¹£¸£°±ß [¸ÂÄê£µ£°¥Ñ¥Ã¥¯]
¡üµû´î¡¿¥í¥·¥¢»º¥Ü¥¤¥ë¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë
¡Ê£¶£°£°£çÆþ¡¢£±¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë£±£²¡¤£¹£¶£°±ß [¸ÂÄê£µ£°¥Ñ¥Ã¥¯]
¡üµû´î¡¿¹âÃÎ¸©»º¤Û¤«¿¿Âä¡Îºô¡Ï
(ÍÜ¿£¡¦À¸¡¦»É¿ÈÍÑ¡¢£±£°£°£ç¤¢¤¿¤ê¡¢£±¥Ñ¥Ã¥¯) £¶£´£·±ß
¢¨¥¤¥áー¥¸
£±·î£²Æü(ÌÚ)¡¡ ÂçÀºÆùº×
¡ü¿Í·ÁÄ®º£È¾¡¿¹ñÆâ»º ¹õÌÓÏÂµí¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¤¦¤¹ÀÚ¤ê¡Î¸ª¥íー¥¹¡Ï
¡Ê£±£°£°£ç¤¢¤¿¤ê¡Ë £±¡¤£µ£±£²±ß [¸ÂÄê£µ£Ë£ç]
¡ü³Á°Â¡¿¹ñÆâ»º ¹õÌÓÏÂµí¤¹¤¾Æ¤ÍÑÀÚ¤êÍî¤·¡Î¸ª¡Ï
¡Ê£±£°£°£ç¤¢¤¿¤ê¡Ë £±¡¤£²£¸£°±ß
¡üÂçÏÂ¡¿¹ñÆâ»º ¹õÌÓÏÂµí¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Î¥â¥â¡Ï
¡Ê£±£°£°£ç¤¢¤¿¤ê¡Ë £±¡¤£²£¸£°±ß [¸ÂÄê£±£°£Ë£ç]
¡üÆù¤Î¾¢ ¤¤¤È¤¦¡¿¹ñÆâ»º ¹ñ»ºÆÚ¼ÑÊª¡¦ÆéÊªÍÑÀÚ¤êÍî¤·
¡Ê£²£¸£°£çÆþ¡¢£±¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë £µ£³£¸±ß [¸ÂÄê£µ£°¥Ñ¥Ã¥¯]
¢¨¥¤¥áー¥¸
£±·î£³Æü(¶â)¡¡ £±¡¤£°£¸£°±ßÊÛÅöº×
¡ü¿Í·ÁÄ®º£È¾¡¿¹õÌÓÏÂµí¤¹¤¾Æ¤Ð§(£±ÀÞ) ¡Î¸ÂÄê£µ£°ÀÞ¡Ï ¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡ü£É¡¥£Ô¡¥£Ï¡¿¹õÌÓÏÂµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ½Å¡Ê£±ÀÞ¡Ë [¸ÂÄê£µ£°ÀÞ¡Ï
¡ü·ËÎÓ¡¿¿ÝÆÚßÖÈÓÊÛÅö (£±ÀÞ) ¡Î¸ÂÄê£µ£°ÀÞ¡Ï
¡üº¬ËÜ²°¡¿¥«¥Ë¥¤¥¯¥éÊÛÅö(¾®) ¡Ê£±ÀÞ¡Ë [¸ÂÄê£µ£°ÀÞ]
¡ü²ûÀÐÎÁÍý ÀÄ»³¡¿¤Á¤é¤·ÊÛÅö¡Ê£±ÀÞ¡Ë [¸ÂÄê£µ£°ÀÞ]
¡ü¤Þ¤¤Àô¡¿¤ä¤ï¤é¤«¥Ò¥ì¥«¥ÄÊÛÅö¡Ê£±ÀÞ¡Ë [¸ÂÄê£µ£°ÀÞ]
¡ü¥á¥¾¥ó¡¦¥É¡¦¥¹¥Æー¥¥¹¥Èー¥êー¡¿¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥ÊÛÅö¡Ê£±ÀÞ¡Ë [¸ÂÄê£µ£°ÀÞ]
Ç¯»Ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Î¤´°ÆÆâ
¢¡£²£°£²£µÇ¯£±·î£±Æü(¿å¡¦½Ë)
ÃÏ²¼£²³¬～£¸³¬¡§¸áÁ°£±£°»þ～¸á¸å£¶»þ
(£±£°³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥¯²£ÉÍ¡×¡§¸áÁ°£±£±»þ～¸á¸å£¸»þ )
¢¡£²£°£²£µÇ¯£±·î£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÄÌ¾ï±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²¼£²³¬～£¸³¬¡§¸áÁ°£±£°»þ～¸á¸å£¸»þ
(£±£°³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥¯²£ÉÍ¡×¡§¸áÁ°£±£±»þ～¸á¸å£±£±»þ )
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢³«Å¹»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£±·î£±Æü(¿å¡¦½Ë)¡¦£²Æü(ÌÚ) ¸áÁ°£±£°»þ¤Î³«Å¹Á°¤Ë¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø
£±·î£±Æü(¿å¡¦½Ë) ¡¦£²Æü(ÌÚ)¤Î¸áÁ°£±£°»þ¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤óº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
³«Å¹Á°¤Ë¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï ¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µÆþ¸ý¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸áÁ°£±£°»þÁ°¤Ë¤´ÆþÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨£±·î£±Æü(¿å¡¦½Ë)¡¦£²Æü(ÌÚ)¸áÁ°Ãæ¤Ïº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªº®»¨¤Î¾¯¤Ê¤¤
¸á¸å¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±·î£±Æü(¿å¡¦½Ë) ¡¦£²Æü(ÌÚ)¤Î¥¿¥¯¥·ー¥×¥é¥¶¸ý¤«¤é¤Î¤´ÆþÅ¹¤Ï¸áÁ°£±£°»þ£±£°Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡úÃÏ²¼£²³¬(¿©ÉÊ¤Î¤ß)¤Ë¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
ÃÏ²¼£²³¬=ÀµÌÌÆþ¸ý ¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²¼µ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò¤ªµá¤á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢»ØÄê¤Î¾ì½ê¤Ø¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å ¥Õ¥ìー¥ë¡§ÃÏ²¼£²³¬=ÀµÌÌÆþ¸ý ²£ ¢¨£±·î£±Æü(¿å¡¦½Ë)¤Î¤ß
¡¦¥É¥ó¥¯¡§ÃÏ²¼£²³¬=¥¿¥¯¥·ー¥×¥é¥¶¸ý ¢¨£±·î£±Æü(¿å¡¦½Ë)¤Î¤ß
¡úÃÏ²¼£±³¬～£±£°³¬¤Ë¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
£²³¬=¾â¤Î¹¾ìÆþ¸ý¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£