Íè½Õ¡¢¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ªKITPLAY¤Ë¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÃÂÀ¸¡ª
Í·¤Ó¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ëÍ·¤Ó¾ì¡Ö¥¥¹¥±KIT¡×¤ª¤è¤Ó²°Æâ·¿¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¡ÖKIT PLAY¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¡¦¥¥¹¥±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¢ÂåÉ½¡§»³Ï©µÁÂ§¡Ë¤Ï¡¢KITÆâ¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¤ÎKIT PLAY¤Ë¡¢¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯½Õ¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤Í·¤Ó¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¡×
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢KIT PLAY¤Î¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤¤êÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤È¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤¬°é¤Á¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KIT PLAY¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤ë»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡ª¡ªÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÃæ¡ª
¡¡2025Ç¯½Õ¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Î¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Í·¶ñ¤âÀßÃÖÍ½Äê¡ª
¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤âÊç½¸Ãæ¡ª
- ¡¡ÅêÉ¼³µÍ×(Í·¶ñ)
¡¡´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ)～2025Ç¯1·î17Æü(¶â)
¡¡ÅêÉ¼ÊýË¡¡§KIT PLAYÆþ¸ý¤Ë¤ÆÀìÍÑ¤ÎÅêÉ¼BOX¤Ë¤ÆÅêÉ¼
- ¡¡ÅêÉ¼³µÍ×(¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÌ¾)
¡¡´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ)～2025Ç¯1·î17Æü(¶â)
¡¡ÅêÉ¼ÊýË¡¡§ÀìÍÑ¤Î¥°ー¥°¥ë¥Õ¥©ー¥à¤«¤é±þÊç
¡¡ÅêÉ¼¥Õ¥©ー¥à¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnaNqn__fFMjnp-FOw_hp17k5tSg2FScMWkh4cq2yesTTLpg/viewform
¡¦¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ÂçÀÚ¤µ
ÍÄ»ù´ü¤ÏÀ®Ä¹¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯ÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¿ÈÂÎ¤ÎÈ¯Ã£¤òÂ¥¿Ê
¶ÚÎÏ¤ä¹ü¤ÎÀ®Ä¹¤ò½õ¤±¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ä±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- Ç¾¤ÎÈ¯Ã£¤ò¥µ¥Ýー¥È
±¿Æ°¤ÏÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤òÁý¤ä¤·¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤ä¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¡¢ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶³Ð¤È±¿Æ°¤ÎÏ¢·È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤ÇÇ¾¤ÎÈ¯Ã£¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¡£
- ¼Ò²ñÀ¤Î¸þ¾å
Â¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¶¨Ä´À¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤òÍÜ¤¤¡¢
½çÈÖÂÔ¤Á¤ä¥ëー¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¼Ò²ñÀ¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¿´¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È
Í·¤Ö¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¡¢¿´¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¾Íè¤Î·ò¹¯¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é±¿Æ°½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤ò³Ú¤·¤à´¶³Ð¤¬°é¤Á¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÄ»ù´ü¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ö·Ð¸³¤Ï¡¢¿´¿È¤ÎÈ¯Ã£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë´ðÁÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦KIT PLAY ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¾Ò²ð
- ¥«¥é¥Õ¥ë¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤È¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿6.5m¤Î¹â¤µ¤Ç19¼ïÎà¤Î¥³ー¥¹¤òÀßÃÖ¡ª
KIT PLAY¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÈÆ¦¤ÎÌÚ¤âÅÐ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
2.¥¢¥ß¥¢¥ß¥Ä¥êー
¡¡ÃÏ¾å7m¤Î2³¬ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ãæ»Í¹ñºÇÂçµé¤ÎµðÂç¥Í¥Ã¥È¥Ä¥êー¡ª
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÎºäÆ»¤äÈ´¤±·ê¤¬¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª
3.¥Üー¥ë¥·¥åー¥¿ー¥º
Ìó30,000¸Ä¤Î¥Üー¥ë¡ª 400¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¥¥¹¥±¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¥¹¥Ñ¥ó¡×¤Î½¸¤á¤¿¥³¥¤¥ó¤òÅð¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¥Üー¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¼é¤ë¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¾Ò²ð
¥¥¹¥±³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Í¹ñºÇÂçµé¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥¥¹¥± KIT¡×¤Ï¡¢1970Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢Ä¹¤é¤¯ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¥¹¥± ¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡¢2018Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦¥Ó¥ê¥äー¥É¡¦¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¦¥Àー¥Ä¤Ê¤É¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎVR¥²ー¥à¡¦¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¡¢¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¡¦¥Üー¥ë¥×ー¥ë¡¦¥Í¥Ã¥ÈÍ·¶ñ¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¡¢¤ª»ÒÍÍ¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯KIT PLAY¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢¿·¤·¤¤¡Ö³Ú¤·¤¤¥³¥È¡×¤ò¥¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ·¤ÓÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»þ´Ö²Ý¶â·¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡¡¡¡¡§°¦É²¸©¾¾»³»ÔµÜÅÄÄ®4ÈÖÃÏ¡¡¥¥¹¥±BOX£³³¬
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§089-998-3000(#)
±¿±Ä²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ¥¥¹¥±³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ ¼Ò ¡§ °¦É²¸©¾¾»³»ÔµÜÅÄÄ®4ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³Ï© µÁÂ§
ÀßÎ© ¡§ 1970Ç¯
»ñËÜ¶â ¡§ 2,005Ëü±ß
URL ¡§ https://www.kisuke.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¥¹¥± KIT(¥¥Ã¥È)
Ã´Åö ¡§ÅÚµï¡¡À®¸÷
ÅÅÏÃ ¡§089-998-3000(#)
¥áー¥¢¥É¥ì¥¹¡§m-doi@kiuske.com