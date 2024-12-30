2025.2.5¡Ê¿å¡Ë¸ø³« ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È&¥¯¥·¥å¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤Î·à¾ìÍ½¹ðÊÔ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥«¥ë¥Á¥ã¥ô¥£¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò

¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¡õ¥¯¥·¥å¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù(C) 2024 BIRNAM WOOD FILMS LIMITED

¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú


·ã¤·¤¤ÁÛÁüÎÏ¤È


¶Ã¤­¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë


THE GUARDIAN



2/5¡Ê¿å¡Ë¤«¤é·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¡õ¥¯¥·¥å¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤Î·à¾ìÍ½¹ðÊÔ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥Õー¡Ù¤Î10ÂåÌÜ¥É¥¯¥¿ーÌò¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¼ç±é¤·¡¢¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤ò¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ï¥¤¥Õ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥·¥å¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬±é¤¸¡¢Æó¿Í¤Î±éµ»¤ÏFinancial Times¤«¤é¡Ö¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¥¯¥·¥å¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤âºÇ¹â¤À¡×¤È£µ¤ÄÀ±¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£


ÆüËÜ¤Ç¤â¡ØË­ñÁ¤Î³¤¡Ù¡Ê2018Ç¯ PARCO PRODUCE¡Ë¤Î±é½Ð¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¥Ö¥¹¥¿ー¤¬±é½Ð¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥ê¥ë¤Ë¼¡¤°¥¹¥ê¥ë¡£¤¿¤Ã¤¿£²»þ´Ö¼å¤Ç´°àú¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤ÈTime Out¤ËÉ¾¤µ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÈá·à¤«¤é¿·¤¿¤Ê·æºî¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤òÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢½Å¸ü¤ÊºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÇ®±é¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£


À¸¤ÎÉñÂæ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¡¢¤³¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾å±Ç¸¢Íø´ü´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã»´ü´Ö¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¡õ¥¯¥·¥å¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



60ÉÃÍ½¹ðÊÔ


[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=nab6F_lbgeg ]


30ÉÃÍ½¹ðÊÔ


[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=A7ZyFYpgRZY ]


±Ç²èºîÉÊ³µÍ×


¸¶Âê: Macbeth: David Tennant & Cush Jumbo


ºîÉÊÌ¾: ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¡õ¥¯¥·¥å¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù


¾å±Ç»þ´Ö: Ìó115Ê¬¡ÊÌ¤³ÎÄê¡Ë


±é½Ð¡§¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¥Ö¥¹¥¿ー


½Ð±é¡§¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¡¢¥¯¥·¥å¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü


À©ºîÇ¯¡§2024Ç¯¡¡¡¡À©ºî¹ñ¡§¥¤¥®¥ê¥¹¡¡


»£±Æ¡§2024Ç¯1·î¡¡¥É¥ó¥Þー¡¦¥¦¥¨¥¢¥Ï¥¦¥¹


¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C) 2024 BIRNAM WOOD FILMS LIMITED


¸ø³«É½µ­¡§2025/2/5¡Ê¿å¡Ë～¡¡TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤Û¤«¸ø³«


¸ø³«HP¡§ https://www.culture-ville.jp/davidtennantmacbeth


ÇÛµë²ñ¼Ò¡§¥«¥ë¥Á¥ã¥ô¥£¥ë




(C) Marc Brenner

¸ø³«·à¾ì


2/5(¿å)～


Åìµþ¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ« ¡¿ TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüËÜ¶¶


ËÌ³¤Æ»¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤¹¤¹¤­¤Î


Âçºå¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÇßÅÄ ¡¿ TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤Ê¤ó¤Ð




2/7(¶â)～


Ê¼¸Ë¡Ë¥·¥Í¡¦¥êー¥Ö¥ë¿À¸Í


µþÅÔ¡Ë¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µþÅÔ




´Õ¾ÞÎÁ¶â¡Ë°ìÈÌ3300±ß¡¡³ØÀ¸2800±ß


¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡Ë°ìÈÌ3000±ß¡¡¡öÀä»¿È¯ÇäÃæ




(C) Marc Brenner