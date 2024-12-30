¡ÚÅìÂçÀ¸¸ÂÄê¡Û¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ÖË¾³ØÀ¸¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½é³«ºÅ
³ØÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Òa-time¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¡§¾¾Â¼ÂîÏÂ¡¦×¢ÅÄ·ò¿Í¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMakeculture¤È¶¦Æ±¤Ç2024Ç¯10·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íý·ÏÅìÂçÀ¸20Ì¾¤¬»²²Ã
10/22¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢¶åÃÊ¥µ¥¶¥ó¥Ó¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÅìÂçÀ¸¸ÂÄê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Ê¤É¤Ç¹â¤¤µ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìÂçÀ¸¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤´ë¶È¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¤ò»ÖË¾¤¹¤ëÅìÂçÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï(³ô)¥¨¥¯¥µ¥¦¥£¥¶ー¥º¤ä¥Çー¥¿X¡Ê³ô¡Ë¡¢Algomatic¡Ê³ô¡Ë¡¢¡Ê³ô¡ËHajimari¤È¤¤¤Ã¤¿IT´ë¶È4¼Ò¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÆ¯¤Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§¡ÖÅìÂçÀ¸¸ÂÄê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～21:30
³«ºÅ¾ì½ê¡§¶åÃÊ¥µ¥¶¥ó¥Ó¥ë B1F
¡Ê½»½ê¡§¢©102-0074 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî£´ÃúÌÜ£¹－£±¡Ë
³Æ´ë¶ÈÅìÂçÂ´¼Ò°÷¤â»²²Ã
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢»²²Ã´ë¶È¤ÏÅìÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿¼Ò°÷¤âÅÐÃÅ¡£³Æ´ë¶È¤Î´ë¶ÈÀâÌÀ¤Î¸å¡¢¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ´ë¶È¤È³ØÀ¸¤Î¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢¸¦µæ¤È½¢³è¤ÎÎ¾Î©¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¡¢Ã±¤Ê¤ë´ë¶È¤È½¢³èÀ¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ìÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ÎÆÃÊÌÁª¹Í¥ëー¥È¤âÍÑ°Õ
¡Ú»²²Ã³ØÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
Âç³Ø±¡¤Ç¤Î¸¦µæ¤ä¼ø¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Ãæ¡¹½¢³è¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥ê¥µー¥ÁÉÔÂ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¦µæ¤È½¢³è¤ÎÎ¾Î©¤äº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ßÊý¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏÃ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÂ¿¤¯ÆÀ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡¡¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¡M¤µ¤ó¡Û
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ÖË¾¤ÎÅìÂçÀ¸¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼«Ê¬¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È»×¤¤»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î³ØÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤ÎÀèÇÚÊý¤È¤â¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤¯¡¢½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤Éµ¤·Ú¤Ë¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ÎÆÃÊÌÁª¹Í¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸¦µæ¤ÇÃæ¡¹¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Î±þÊç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÅìµþÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡¡¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¡S¤µ¤ó¡Û
¶¦ºÅ´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒMakeCulture
¡Ú²ñ¼ÒÀâÌÀ¡Û
Æ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë»Ù±ç¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¡£ºÎÍÑ¡¿¿Í»öÀ©ÅÙ¡¿DX¿ä¿Ê¡¿¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡¿¿·µ¬»ö¶È´ë²è¡¿¶ÈÌ³²þÁ±¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¡£
¹çÆ±²ñ¼Òa-time
¹çÆ±²ñ¼Òa-time¤Ï2024Ç¯¤Ë³ØÀ¸¤Ë¤è¤êÁÏ¶È¡£¡Ö³ØÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÅìµþÂç³Ø¡¦°ì¶¶Âç³Ø¡¦Åìµþ²Ê³ØÂç¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³ØÀ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¡¢¶µ°é¥Ð¥¤¥ÈÆÃ²½¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸òÎ®²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼Òa-time
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÀô10-15
¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¿ÀÀô301
ÂåÉ½¼Ò°÷¡§¾¾Â¼¡¡ÂîÏÂ¡¦×¢ÅÄ¡¡·ò¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Íºà
ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯6·î
HP¡§https://a-time.co.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§contact@a-time.co.jp