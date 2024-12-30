¡Ú¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥°¥é¥ó¥Ç¡Û¿·½Õ¤òµÇ°¤·¡¢1·î1Æü¤è¤ê¥²ー¥àÆâ¤Ë¤Æ3¼ïÎà¤ÎÊ¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥²ー¥à¥¢¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥°¥é¥ó¥Ç¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤è¤ê¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ë¤Æ¡Ø¥Ñ¥ë¥°¥éÊ¡ÂÞ¡Ú2025¡Û¡Ù¤ä¡Ø²»Î§¤Î¸¸À±Ê¡ÂÞ¡Ù¡¢¡ØÀ±¶õ¤Î²»ÉäÊ¡ÂÞ¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¢¡ ¥²ー¥àÆâ¤Ë¤Æ£³¼ïÎà¤ÎÊ¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
2024Ç¯¤Ï¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥°¥é¥ó¥Ç¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤â¤è¤êÎÉ¤¤¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥°¥é¥ó¥ÇÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë0:00～1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç²¼µ¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò¥²ー¥àÆâ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¥Ñ¥ë¥°¥éÊ¡ÂÞ¡Ú2025¡Û
¡¡¡Ú²Á³Ê¡Û
¡¡¡¡Í½þ¥À¥¤¥ä10,000¸Ä
¡¡
¡¡¡Ú¾¦ÉÊÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡¡¦SSR³ÚÉ±ÁªÂò¥Ñ¥Ã¥¯¡Ú2025¡Û
¡¡¡¡º£¤Þ¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿SSR³ÚÉ±¤ÎÃæ¤«¤é1ÂÎÁª¤ó¤Ç³ÍÆÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦SSRÍ¾±¤ÁªÂò¥Ñ¥Ã¥¯¡Ú2025¡Û¡ß5¸Ä
¡¡¡¡º£¤Þ¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿SSR³ÚÉ±¤ÎÍ¾±¤¤ÎÃæ¤«¤é1¼ïÎàÁª¤ó¤Ç10¸ÄÍ¾±¤¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨ÂÐ¾Ý³°³ÚÉ±µÚ¤ÓÍ¾±¤¡§¡ÖÅÆµÇ¤Þ¤ê¡×¡¢¡Ö¥«¥°¥é¥Ê¥Ê¡×¡¢¡ÖMizuki¡×¡¢¡Ö²Æ¸ìô£¡×¡¢¡Ö¥¨¥¢¥ì¥ó¥Ç¥ë¡×¡¢¡Ö¥·¥°¥Ê¥¹¡×¡¢¡Ö¥¨¥á¥·¥¹¡×¡¢¡Ö¥¨¥à¥ä¡×¡¢¡Ö°É¿Î¥ß¥ë¡¦ÎÌ»º·Ï¡×¡¢¡Ö°É¿Î¥ß¥ë¡¦ÃÏÍë·Ï¡×¡¢¡ÖÀ±±Æ¥é¥Ô¥¹¡×¡¢¡ÖÂûÂûÁÍ¡×¡¢¡ÖG.I.N¡×¡¢¡ÖÍõ·î¤Ê¤¯¤ë¡×¡¢¡ÖÜ§¤¤¤Ä¤¡×¡¢¡ÖÎø±©¤Ë¤ã¤¦¡×¡¢¡Ö¥Î¥¨¥ë¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡×¡¢¡ÖÊËÍÕ¥ê¥¢¡×
¡¡¡¡¡¦ÀûÎ§·ë¾½
¡¡¡¡¡¦¿¿°¦¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¡ß5¸Ä
¡¡¡¡¡¦Áª¤Ù¤ëÀïÎÏBOX¡ß100¸Ä
¡¡¡¡¡¦²»Î§¤Î¸¸À±¡ß100,000¸Ä
¡¡¡¡¡¦À±¶õ¤Î²»Éä¡ß300¸Ä
¡¡¡Ú¹ØÆþ²ó¿ôÀ©¸Â¡Û
¡¡¡¡1²ó
¢£¡¡²»Î§¤Î¸¸À±Ê¡ÂÞ
¡¡¡Ú²Á³Ê¡Û
¡¡¡¡Í½þ¥À¥¤¥ä 1,000¸Ä
¡¡¡Ú¾¦ÉÊÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡²»Î§¤Î¸¸À±¡ß20,000¸Ä
¡¡
¡¡¡Ú¹ØÆþ²ó¿ôÀ©¸Â¡Û
¡¡¡¡10²ó
¢£¡¡À±¶õ¤Î²»ÉäÊ¡ÂÞ
¡¡¡Ú²Á³Ê¡Û
¡¡¡¡Í½þ¥À¥¤¥ä 500¸Ä
¡¡¡Ú¾¦ÉÊÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡À±¶õ¤Î²»Éä¡ß100¸Ä
¡¡¡Ú¹ØÆþ²ó¿ôÀ©¸Â¡Û
¡¡¡¡6²ó
¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¹ØÆþ¤·¤Æ2025Ç¯¤â¤è¤êÎÉ¤¤¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥°¥é¥ó¥ÇÀ¸³è¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥°¥é¥ó¥Ç¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Ñ¥ë¥°¥é¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Èþ¾¯½÷¥«ー¥É¥Ð¥È¥ëRPG
ÂÐ±þOS¡§ iOS / Android
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2023Ç¯8·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nadejo.jp/(https://nadejo.jp/)
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/nadejo_official(https://twitter.com/nadejo_official)
¸ø¼°Discord¡§https://discord.gg/Hyqbxpnf8N(https://discord.gg/Hyqbxpnf8N)
¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. / (C) Shanghai Yu Long Information Technology Co., Ltd.
¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥²ー¥à¥¢¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥²ー¥à¥¢¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.¡Ë
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ3-14-4-2F
ÀßÎ©¡§2019Ç¯7·î1Æü
URL¡§https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)