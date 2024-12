グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、『パルティグランデ』にて、2025年1月1日(水)0時より、ゲーム内にて『パルグラ福袋【2025】』や『音律の幻星福袋』、『星空の音符福袋』の販売を決定しましたことをお知らせします。



【目次】

◆ ゲーム内にて3種類の福袋の販売が決定!

2024年はパルティグランデを遊んでいただいてありがとうございました。

2025年もより良いパルティグランデ生活を送っていただくために、1月1日(水)0:00~1月8日(水)23:59まで下記の福袋をゲーム内にて販売します。

■ パルグラ福袋【2025】

【価格】

有償ダイヤ10,000個

【商品内容】

・SSR楽姫選択パック【2025】

今まで実装されたSSR楽姫の中から1体選んで獲得ができます。

・SSR余韻選択パック【2025】×5個

今まで実装されたSSR楽姫の余韻の中から1種類選んで10個余韻が獲得できます。

※対象外楽姫及び余韻:「兎鞠まり」、「カグラナナ」、「Mizuki」、「夏語遙」、「エアレンデル」、「シグナス」、「エメシス」、「エムヤ」、「杏仁ミル・量産系」、「杏仁ミル・地雷系」、「星影ラピス」、「茸茸鼠」、「G.I.N」、「藍月なくる」、「棗いつき」、「恋羽にゃう」、「ノエル」、「アルマ」、「碧葉リア」



・旋律結晶

・真愛のティアラ×5個

・選べる戦力BOX×100個

・音律の幻星×100,000個

・星空の音符×300個

【購入回数制限】

1回

■ 音律の幻星福袋

【価格】

有償ダイヤ 1,000個



【商品内容】

音律の幻星×20,000個

【購入回数制限】

10回

■ 星空の音符福袋

【価格】

有償ダイヤ 500個

【商品内容】

星空の音符×100個

【購入回数制限】

6回

ぜひ皆さん購入して2025年もより良いパルティグランデ生活をお楽しみください!

基本情報

タイトル:『パルティグランデ』(略称:パルグラ)

ジャンル:美少女カードバトルRPG

対応OS: iOS / Android

配信開始日:2023年8月29日(火)

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://nadejo.jp/(https://nadejo.jp/)

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/nadejo_official(https://twitter.com/nadejo_official)

公式Discord:https://discord.gg/Hyqbxpnf8N(https://discord.gg/Hyqbxpnf8N)

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. / (C) Shanghai Yu Long Information Technology Co., Ltd.

グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)