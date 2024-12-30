Vtuber¸þ¤±¤Î3D¥â¥Ç¥ëÇÛ¿®ÆÃ²½·¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¡ÜÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ØAURA¡Ù2024Ç¯12·î30Æü¤è¤êÀè¹Ô¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸URL¡§https://ip-vp.jp/service/aura/
¥¢¥¤¡¦¥Ú¥¢ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£ ±Ò¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¡Ön-Links¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿½Ð´êÃæ¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿3D¥â¥Ç¥ëÇÛ¿®ÆÃ²½·¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¡ÜÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ØAURA¡Ê¥¢¥¦¥é¡Ë¡Ù¤ò2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿·¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÀè¹Ô¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÅö¼Ò¤¬³«È¯Ãæ¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー´ØÏ¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ön-Links¡Ê¢¨¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸½¹Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ëµ»½ÑÅªÉé²Ù¡Êµ¡ºà¡¦¿Íºà¡Ë¤ò´Ê°×²½¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ÄÇ½À¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄêÀ¤ÈÈñÍÑ¤ÎÄã²Á³Ê²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©ºî¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ön-Links¡×¤Ï2025Ç¯°Ê¹ß¤ÎÆÈ¼«¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÈÎÇä¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØAURA¡Ê¥¢¥¦¥é¡Ë¡Ù¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡ØAURA¡Ù¤Ï3D¥â¥Ç¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãーµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¤ÈÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎVTuber¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡¦¥Ï¥ó¥É¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤òÏ¢·È¤·¡¢¥¢¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ÎÆ°ºî¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç3D¥â¥Ç¥ë¤ËÈ¿±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É½¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇÛ¿®¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬¥²ー¥à¥Ñ¥Ã¥É¤ò²ð¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢VTuber¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºîµÚ¤ÓÇÛ¿®¡Ê»öÁ°¼ýÏ¿¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ò¤è¤ê´Ê°×¡¦Äã²Á³Ê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¡¦Äó·È¤Î¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹âÅÄÇÏ¾ì¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Øi-Base¡Ù¡¢Â¿¿Í¿ô¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¿·ÂçÄÍ¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¡Øqooop Virtual Studio¡Ù¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò½êÂ°¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤«¤éÇÛ¿®¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØAURA¡Ê¥¢¥¦¥é¡Ë¡Ù¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¿Í¿ô¤Ë¤è¤ê´·À¼°¤È¸÷³Ø¼°¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ù´·À¼°¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー
´·À¥»¥ó¥µー¼°¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇ¹âÊö¡ÖXsens MVN Link¡×¤ò»ÈÍÑ¡£MVN¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥«¥á¥é¤Ç¿ÍÊª¤ò»£±Æ¤·¤Æ¹Ô¤¦¸÷³Ø¼°¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¹ー¥Ä¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿17¸Ä¤Î¥»¥ó¥µー¤¬³ÑÂ®ÅÙ¡¢²ÃÂ®ÅÙ¡¢ÃÏ¼§µ¤¡¢µ¤°µ¤òºÇÂç10¼´¤Ç·×Â¬¡¢¥¢¥¯¥¿ー¤ÎÆ°¤¤ò·×»»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëMVN LinkÀìÍÑ¤Î¥¥ã¥×¥Á¥ãーÍÑ¥¹ー¥Ä¤ÏÈó¾ï¤ËÇö¤¯¡¢¥¢¥¯¥¿ー¤ÎÆ°¤¤òÁË³²¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ù¸÷³Ø¼°¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡Êqooop Virtual StudioÍøÍÑ»þ¤Î¤ß¡Ë
¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¡ÖOptiTrack PrimeX 22¡×¤ò36Âæ¡¢¡ÖOptiTrack PrimeX 13¡×¤ò24Âæ¤Î·×60Âæ¤òÀßÃÖ¡£ºÇÂç9Ì¾¤ÎÆ±»þ¼ýÏ¿¤ËÂÐ±þ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤ÎÂ¿¿Í¿ô¤Ç¤â¹âÉÊ¼Á¤Ê¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¼ýÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ù¥Ï¥ó¥É¥¥ã¥×¥Á¥ãー
»ØÀè¤ÎÆ°¤¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¼§µ¤¼°¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°µ»½Ñ¤È»ØÀè¤ÎÀäÂÐ°ÌÃÖ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥¿ー¤Î¼ê¤Î¥µ¥¤¥º¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¤Î¼ê¡¦»Ø¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ØMANUS Quantum Metagloves¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£
¸¹³Ú´ï¤Ç¸¹¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¼ê¤Î»ØÀè¤ÎÆ°¤¡¢¥ー¥Üー¥É¤ò¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë»ØÀè¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¡¢ÈùÎÌ¡¦Á¡ºÙ¤ÊÆ°ºî¤Ç¤âÀµ³Î¤Ë¼ýÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤´¾Ò²ð
¡ùi-Base¡Ê¥¢¥¤¡¦¥Ùー¥¹¡Ë
¡Øi-Base¡Ù¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¤Î±¿ÍÑ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»£±Æ¡¿´·À¼°¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¼ýÏ¿¡¿¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥Êー²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑÅù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»£±Æ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ÎÂ¾¡¢´·À¼°¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤ÎºÇ¹âÊö¡¢Xsens MVN Link¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â¾ïÃó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÇÛ¿®ÀßÈ÷¤âÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤ò³èÍÑ¤·¤¿Vtuber¤Î3D¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ä¡¢LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ù¡Øi-Base¡Ù¥¹¥¿¥¸¥ª¾ÜºÙ
¥¹¥¿¥¸¥ª¥µ¥¤¥º¡§
¡Ú¥Õ¥í¥¢¥¹¥Úー¥¹¡ÛÉý5m x±ü¹Ô7.3m
¡Ú¥¢¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ÛÉý4m x±ü¹Ô5m
¡ÚÅ·°æ¹â¡Û2.4m
LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§Éý3.6m ¡ß ¹â¤µ2.02m¡¢¥Ô¥¯¥»¥ë¥Ô¥Ã¥Á1.56£í£í
¥«¥á¥é¡§Blackmagic Pocket Cinema
¥·¥¹¥Æ¥à¡§
¡Ú¥«¥á¥é¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÛMo-Sys StarTracker
¡Ú¥¤¥ó¥«¥á¥éVFX¡ÛUnreal Engine 5.3.2 / Pixotope
¡Ú¥°¥êー¥ó¥Ð¥Ã¥¯¡ÛUltimatte 12
¡Ú±ÇÁüÇÛ¿®¡ÛTriCaster(R) 2 Elite / NC2 Studio I/O ¥â¥¸¥åー¥ë
¡Ú²»¶Á¡ÛYAMAHA DM7 / YAMAHA DM3 / DXL1K Â¾
¡Ú¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡Û¥Ïー¥É¡§Xsens MVN Link¡Ê4¥»¥Ã¥È¡Ë / ¥½¥Õ¥È¡§MVN Animate Pro¡¦MVN Analyze Pro
¡Ú¥Ï¥ó¥É¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡ÛMANUS Quantum Metagloves¡Ê2¥»¥Ã¥È¡Ë / Xsens Glove by MANUS¡Ê2¥»¥Ã¥È¡Ë
¤½¤ÎÂ¾ÀßÈ÷¡§
¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥Öー¥¹
¡¦MA¥ëー¥à
¡ù¡Øi-Base¡Ù½êºßÃÏ
¢©169-0075 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì4-3-7 KS¥Ó¥ëB1F
¡ù¡Øi-Base¡Ù¥¹¥¿¥¸¥ª¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://i-pairs.co.jp/i-base/
¡ùqooop Virtual Studio¡Ê¥¯ー¥×¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
¡Øqooop Virtual Studio¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÌÌÀÑÌó94Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÂè1¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¼ýÏ¿¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹µ¼¼¡¢¹¹°á¼¼¡¢¥á¥¤¥¯¼¼¤Ê¤É¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥²ー¥à¡¦ÆÃ»£¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ù¡Øqooop Virtual Studio¡ÙÂè1¥¹¥¿¥¸¥ª¾ÜºÙ
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡§Motive / MotionBuilder / Unreal Engine
¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥«¥á¥é¡§OptiTrack PrimeX 22 / OptiTrack PrimeX 13
»ÈÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡§Motive
¥«¥á¥éÂæ¿ô¡§Áí·×60Âæ¡ÊOptiTrack PrimeX 22/36Âæ,OptiTrack PrimeX 13/24Âæ¡Ë
¡ÚÂè1¥¹¥¿¥¸¥ªµ¡ºà¥ê¥¹¥È¡Û
https://d70084bd-9c2f-49c0-b402-a534a8a12223.filesusr.com/ugd/4cd948_c0e6006462164ce7858965ad7735653d.pdf
¡ù¡Øqooop_VirtualStudio¡Ù½êºßÃÏ
¢©112-0012 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÂçÄÍ5ÃúÌÜ9-2 ¿·ÂçÄÍ¥×¥é¥¶5³¬
¢£¡ØAURA¡Ê¥¢¥¦¥é¡Ë¡Ù¥µー¥Ó¥¹¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡ØAURA¡Ù¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¦µæ¡¦²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢VTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Î¡Ö¥¢¥¦¥é¡×¤µ¤ó¤ËËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ØAURA¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÇÛ¿®¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
X¡§https://x.com/H_A101_EXP
YouTube¡§https://youtube.com/@project-aura-
TikTok¡§http://tiktok.com/@project_aura101
¢£¡ØAURA¡Ê¥¢¥¦¥é¡Ë¡Ù¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡ØAURA¡Ù¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¡¦ÎÁ¶â¤Î¤ª¸«ÀÑ¤ê¤Ê¤É¤ÏÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ip-vp.jp/contact/
¢£¥¢¥¤¡¦¥Ú¥¢ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¡¦¥Ú¥¢ー¥º¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ì¸µÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆÃ²½·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ç¤¹¡£²»³Ú¡¦²»À¼¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦3DCGÅù¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ä¥µー¥Ó¥¹´ë²è¡¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤âÂÐ±þ¡£DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://i-pairs.co.jp/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/ipairs