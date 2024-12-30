¿Íµ¤VTuber ³ð¡¢³ëÍÕ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØChroNoiR¡Ù¡ß¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿Âç·¿±Ø¹¹ð¤¬JRÃÓÂÞ Ãæ±ûÄÌÏ©¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª
¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥³¥³¥Í¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÃå¤»¤«¤¨¤ä¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ð¡¢³ëÍÕ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖChroNoiR¡Ê¥¯¥í¥Î¥ïー¥ë¡Ë¡×¤È³«ºÅÃæ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢JRÃÓÂÞ±Ø²þ»¥³°¤ÎÃæ±ûÄÌÏ©¤ËÂç·¿±Ø¹¹ð¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¤ª¤è¤Ó¥Ý¥¹¥¿ー¹¹ð¤Î·Ç½Ð¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.pokecolo.jp/collabo/chronoir/
¡Ú¥³¥é¥Ü³«ºÅµÇ°PV¡Û
https://youtu.be/Z-aChL5bg8w
¡Ú¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Û
App Store¡¡ https://apps.apple.com/jp/app/id1475221397
Google Play¡¡ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.p2&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.p2&hl=ja)
¢£ ¡ÖChroNoiR x ¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡×¥³¥é¥Ü¤ÎÂç·¿±Ø¹¹ð¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎJRÃÓÂÞÃæ±ûÄÌÏ©¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª
2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë ¤è¤êJRÅìÆüËÜ ÃÓÂÞ±Ø ²þ»¥³°Ãæ±ûÄÌÏ©¤Ë¡¢¡ÖChroNoiR x ¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡×¥³¥é¥ÜµÇ°¤ÎÂç·¿±Ø¹¹ð¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¹¹ð¡×¤ò1½µ´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ö¤µ¤¯¤·¤ã2¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¤òÂêºà¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁ´ÌÌ¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤äÍ·¤ÓÊý¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÖChroNoiR x ¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡×Âç·¿±Ø¹¹ð ³µÍ×¡ä
¡Ú·Ç½Ð´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë ～ 2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú·Ç½Ð¾ì½ê¡Û
JRÃÓÂÞ±Ø ²þ»¥³°Ãæ±ûÄÌÏ©
¢¨±ØµÚ¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ·Ç½Ð¥Ý¥¹¥¿ー
¢£ ¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆþ¾Þ¼Ô¤ª¤è¤ÓÃêÁª¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤òÁíÀª15Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖChroNoiR¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥³¥³¥í¥ó¡Ê¥¢¥Ð¥¿ー¡Ë¤òÃå¤»¤«¤¨¡¢¥³¥é¥Ü¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Þ¤¿¤ÏAR¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¤ò¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤È¤â¤ËX¤ËÅê¹Æ¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤Ï¡¢±þÊçºîÉÊ¤ò¤â¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë ～ 2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ÚÅöÁªÂÐ¾Ý¡Û
¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆþ¾Þ¼Ô¡¡5Ì¾ÍÍ
±þÊç¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
£±.¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ò¤È¤Ä°Ê¾åÃåÍÑ¤·¤¿¥³¥³¥í¥ó¤Ç¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Þ¤¿¤ÏAR¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¡£
£².£Ø¤Ë³ºÅö¥Õ¥©¥È¤òÅºÉÕ¤·¡¢¡Ö#¤¯¤í¤Î¤ï¥Õ¥©¥È¡×¡Ö¥æー¥¶ーÌ¾¡×¤òµºÜ¤Î¾å¡¢¥Ý¥¹¥È¡£
¡ÖChroNoiR¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢³ð¤È³ëÍÕ¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£YouTube¤Ç¤Î¥²ー¥àÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»¨ÃÌ¤ä³Ú¶ÊÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢2018Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢2021Ç¯9·î¤Ë³ëÍÕ¤¬ÃËÀVTuber¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤Î¡¢2022Ç¯5·î¤Ë³ð¤¬Æ±2¿ÍÌÜ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ChroNoiR)¡ä
¡¦YouTube¡¡https://www.youtube.com/c/chronoir
¡¦X¡¡https://x.com/chronoir_info
¡Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡Ï(C)ANYCOLOR, Inc.
¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Õ¤¿¤´¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¥³¥³¥í¥ó¡×¤Î¥«¥ï¥¤¥¤Ãå¤»¤«¤¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥×¥ê¡£10Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò·Ð¤ÆÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¡Ù¤«¤é¼´¤È¤Ê¤ëµ¡Ç½¤òÁª¤ÓÈ´¤¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤ä¤ªÉô²°¤Î¥³ー¥Ç¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¾þ¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¤Õ¤¿¤êÊ¬¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¹Ô¤¨¤ëÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿Í·¤Ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¸ø¼°X¡¡https://x.com/PokecoloTwin
¡ã¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù³µÍ×¡ä¡¡¡¡
¡¦ÂÐ±þOS¡§iOS 13.0 °Ê¾å¡£iPhone¡¢iPad¡¢¤ª¤è¤Ó iPod touch ¤ËÂÐ±þ / Android 6.0 °Ê¾å
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¡Ë
¡Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡Ï¡¡(C) cocone corporation
¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥Ð¥¿ーÃå¤»¤«¤¨¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥ê¥ô¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡ÙÅù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥³¥Í¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥³¥³¥Í¥°¥ëー¥×¤¬Á´À¤³¦¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡¢¾þ¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡á¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Ï100Ëü¼ï176²¯¸Ä¤òÄ¶¤¨¡¢¥³¥³¥Í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ð¥¿ー³«È¯¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡¢¸ì³Ø¶µ°é¡¦¶µ°é»ö¶È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍøÊØÀ¤äµ¡Ç½À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥³¥Í¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡Ö´¶À¡×¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊURL¡§https://cocone.co.jp ¡Ë¡¡¡¡
ÀßÎ©¡§2008Ç¯9·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¼ãÎÓ3-1-18
»ö¶È³µÍ×¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä