A BATHING APE(R)︎ ¡ß CLOT

A BATHING APE(R)(ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎)は、20年ぶりとなるCLOT(クロット)とのコラボレートコレクションを発表します。



このコラボレーションでは、中国の伝統的なモチーフとモダンなデザインを調和させた特別なアイテムが揃い、2つのブランドの品質とクラフトマンシップへの共通のこだわりが際立ちます。

本コレクションのハイライトは、CLOTのクリエイティブディレクターを務めるエディソン・チャン氏が厳選したチャイニーズ・ジャケット。

1ST CAMO(グリーン)とCOLOR CAMO(レッド)のユニークなブレンドが特徴で、CLOTのシグネチャーであるSILK ROYALEパターンをナイロン素材で表現しました。シルクブロケードからインスパイアされた絶妙なデザインで、伝統的な職人技とモダンなストリートウェアを融合させています。両ブランドが共同開発したこのジャケットは、特徴的なノットボタンのデザインもポイントです。

SHARK FULL ZIP HOODIEは、BAPE(R)のアイコニックなシャークのデザインを再構築し、ドラゴンにアレンジしました。フードと袖にはCLOTのワッペンをあしらい、ユニークな要素を加えています。

クルーネックスウェットは、SHARKとDRAGONのグラフィックを組み合わせ、袖にはカラーブロッキングを施しています。

スウェットパンツには、ボールに見立てたCLOTのロゴをつかむドラゴンの爪が描かれ、遊び心がありながらも洗練された要素を取り入れました。

Tシャツは、コラボレーションオリジナルのCAMO柄を全面に配したデザインと、BIG APE HEAD TEEの2型。鮮やかなグラフィックとカラーが特徴で、クラシックなシルエットにユニークなアクセントを加えました。

SHARK STAは、BAPE(R)のアイコニックなデザインとCLOTのセンスが調和した特徴的なデザイン。アッパーにはCAMOとCLOTのパターンを、タグにはDRAGONの爪を配しました。透明なソールにはSHARKとDRAGONのグラフィックがあしらわれています。

文化の融合と上質なクラフトマンシップで表現した本コレクションは、

BAPEXCLUSIVE(TM) 青山、BAPE STORE(R) 京都、BAPE STORE(R) DSM 銀座、BAPE STORE(R) 伊勢丹メンズ、BAPE STORE(R) 銀座およびBAPE.COM WEB STOREにて2025年1月3日(金)発売開始。

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:

https://jp.bape.com/blogs/news/clot

BAPE(R) X CLOTCAMO BIG APE HEAD RELAXED FIT TEE\13,200- (税込)BAPE(R) X CLOTCAMO OVERPRINT LOGO RELAXED FIT TEE\16,500- (税込)BAPE(R) X CLOTCAMO SHARK PATCHED RELAXED FITCREWNECK SWEATSHIRT\36,300- (税込)BAPE(R) X CLOTCAMO SHARK RELAXED FIT FULL ZIP HOODIE\49,500- (税込)BAPE(R) X CLOTCAMO APE HEAD CHINA JACKET\60,500- (税込)BAPE(R) X CLOTCAMO LOGO SWEAT PANTS\33,000- (税込)BAPE(R) X CLOTSHARK STAMENS / LADIES': \41,800- (税込)

About CLOT(クロット)

2003年に設立されたCLOTは、エディソン・チャン発案によるストリートウェアのパイオニア。考え抜かれたデザインのアパレルやグッズを通して、東洋と西洋の架け橋になりたいという願いから生まれたこのブランドは、そのルーツである中国を世界的な舞台へと導き、伝統的な中国文化のモチーフを現代的に再解釈。大胆なグラフィックやシルエット、そしてアジアの若者を反映したダイナミックなエネルギーで表現している。様々なグローバルブランドとパートナーシップを組み、国際的な存在感を確固たるものにしている。

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

