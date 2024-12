¥¯¥éー¥¯¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥º¤¬¡ØHUMAN MADE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½

クラークスジャパン株式会社

報道関係者様各位

2024年12月吉日

クラークス オリジナルズが『HUMAN MADE』との

コラボレーションを発表

この度、クラークスジャパン株式会社(本社:東京都港区南青山3-11-3 新青山東急ビル3F)は

2025年1月、ライフスタイルブランドの『HUMAN MADE 』とのパートナーシップにより、両ブランドのアイコニックなデザインが融合したフットウェア2型の販売をスタートします。

HUMAN MADEのブランドコンセプト"The Future is in the Past(未来と過去の融合)"をテーマとした、WallabeeとDesert Bootを独自のシルエットとデザインで仕上げました。

DESERT MADE

メープルスエードのアッパー、天然素材のクレープソール、ソフトなシアリング素材のライニングを

備えたスタイリッシュなエンジニアブーツ。バックルのディテール、左のバックストラップに「The

Future is in the Past」、右のバックストラップに「HUMAN MADE」がデボス加工であしらわれています。

さらに、このモデルには両ブランドのロゴが入ったソックと、クラークス オリジナルズと鮮やかな

HUMAN MADEのハート型の2種類のFOB(フォブ)が付いています。

発売日: 2025年1月1日(水)HUMAN MADE ONLINE STOREで先行販売

2025年1月8日(水)Clarks Originals店舗、公式オンラインストアで販売

販売価格: 税込55,000円

WALLABEE MADE

メープルスエードのアッパーに天然素材のクレープソールを合わせた、クラシックなWallabee bootのシルエット。左足には「HUMAN」、右足には「MADE」のデボス加工が施されています。右足の履き口には「THE FUTURE IS」の文字、右足には「IN THE PAST」の文字があしらわれています。

さらに、このモデルには両ブランドのロゴが入ったソックと、クラークス オリジナルズと鮮やかな

HUMAN MADEのハート型の2種類のFOB(フォブ)が付いています。

発売日: 2025年1月1日(水)HUMAN MADE ONLINE STOREで先行販売

2025年1月8日(水)Clarks Originals店舗、公式オンラインストアで販売

販売価格: 税込50,600円

HUMAN MADEについて

2010年、ライフスタイルブランドの HUMAN MADE は “The Future Is In The Past” のコンセプトのもとにNIGO(R) によって東京でスタートしました。

その時代の空気感を映し出す多種多様なスタイルとヴィンテージアイテムの数々。そして途切れることのないカルチャーの流れのなかで世界中のストリートに息づく大胆な発想。それらに日本の妥協なきモノづくり精神と東京らしい遊び心を織り交ぜ、さまざまなアイテムを世界へと発信しています。

HUMAN MADE のビジョンは、世界中に脈打つ創造性とアイデアの拠点となること。あらゆるカルチャーと世界中のクリエイターにとって、そして未来を担う若者たちにとっての理想郷となることです。

クラークスについて

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

クラークスストアについて

時代を超えて愛され続けているアイコンモデルの進化版モデルなどを中心に、ビジネスからスニーカーまで品揃え豊富なコレクションを展開し幅広いニーズに対応する店舗となっています。2024年4月にオープンしたクラークス湘南と渋谷の計二店舗を展開。

クラークス オリジナルズ ストアについて

90年代に創設されたサブブランド「クラークス オリジナルズ」を展開する店舗

創業当時からのブランドの思想である足を「包み」という考えが脈々と受け継がれているクラークスのアイコンモデル「ワラビー」、「デザートブーツ」、「デザートトレック」などを主軸に多くのコラボレーションを展開する店舗となっています。現在、東京、京都、大阪(二店舗)、計四店舗を展開。

