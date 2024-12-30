2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡Ö¥¯¥í¥Î¥ô¥¡¡×¤¬·ëÀ®¤«¤é½é¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖChrono▷◀Reverse 1st One Man Live¡ØMomentum¡Ù¡×¤ò12/28¤ËKT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ³«ºÅ

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01. Antitype
02. 6 Clock Wise Men
03. Order ¡ß Chaos
04. MEGA FUN!!
05. CARPE DIEM
06. fake idea(¤«¤Ê¤á¥½¥í)
07. ¾¬°Ç¤ÎMagic(´ÅÌ´¤ì¤à¥½¥í)
08. shine(¤·¤ã¤ë¤í¥½¥í)
09. On Fire(ÇòÁÈ¶Ê)
10. EX RANK(ARKHE¥½¥í)
11. Core(¤·¤Î¥½¥í)
12. Destination(¤¦¤ë¤ß¤ä¥½¥í)
13. Endsville(¹õÁÈ¶Ê)
14. Momentum
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15. CHERRY SUMMER
16. BigBang
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