¡ÚÂç²ñ¥ì¥Ýー¥È¡Û¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÀ¤³¦Âç²ñ¡¡¥ª¥Þー¥ó¥´¥ë¥Õ¥È¥í¥Õ¥£ー2024¤¬¥ª¥Þー¥ó¡¦¥¹¥ë¥¿¥ó¹ñ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È»Ô¤Ç³«ºÅ¡ªÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌó120Ì¾¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬¥×¥ìー¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤¬Âç·òÆ®
ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤Îº¸¤«¤éµÜËÜ²ÂÄÅ¹¾¤µ¤ó¡¢¿¼À¥Î¶°ì¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£¿¿¸ç¤µ¤ó¡¢¥é¥¦¥ó¥É1¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿ÌÚÍÕ¸ü¤µ¤ó¡¢½÷ÀÉôÌç¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿ÈøºêÇî»Ò¤µ¤ó¡¢ÈÓÌîÍ§ÅÍ¤µ¤ó
¥ª¥Þー¥ó¥´¥ë¥Õ¥È¥í¥Õ¥£ー2024ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒNibLinks¡¢Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§Ìô»Õ»ûµ±¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½ÁªÂç²ñ¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤¦À¤³¦Åª¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¡Ö¥ª¥Þー¥ó¥´¥ë¥Õ¥È¥í¥Õ¥£ー¡×¤ÎËÜÀï¤¬¡¢¥ª¥Þー¥ó¡¦¥¹¥ë¥¿¥ó¹ñ¤Î£³¤Ä¤Î¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¤òÉñÂæ¤Ë2024Ç¯12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£³Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ª¥Þー¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¥Èー¥¿¥ëÌó120Ì¾¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥Õ¥©ー¥ÉÊý¼°¤Ç¶¥µ»¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬À¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÂç·òÆ®
º£Âç²ñ¤¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¿Ø¤¬£³Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂç·òÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¦¥ó¥É1¡Ê½éÆü¡Ë¤È¥é¥¦¥ó¥É3¡ÊºÇ½ªÆü¡Ë¤òÌÚÍÕ¸ü¤µ¤ó¤¬À©ÇÆ¡£3Æü´Ö¤ÎÁí¹ç½ç°Ì¤Ç¤ÏÌÚÍÕ¸ü¤µ¤ó¤¬2°Ì¡¢²ÃÆ£¿¿¸ç¤µ¤ó¤¬3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½÷ÀÉôÌç¤Ç¤ÏÈøºêÇî»Ò¤µ¤ó¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¡¢µÜËÜ²ÂÄÅ¹¾¤µ¤ó¤¬3°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ½éÆü¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿ÌÚÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥³¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Þー¥ó¤ÎÂÚºß¤â¤Õ¤¯¤á¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤ÈËèÆü°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¥ï¥ó¥Áー¥à¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷ÀÉôÌç¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Èøºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¥µ»¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Èº®¤¶¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤Ï´®Ç½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã±¸ì¤È¾Ð´é¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Þー¥ó¥´¥ë¥Õ¥È¥í¥Õ¥£ーËÜÀï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿£³¤Ä¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì
¥ª¥Þー¥ó¥´¥ë¥Õ¥È¥í¥Õ¥£ー¤Ï¡¢¥ª¥Þー¥ó¡¦¥¹¥ë¥¿¥ó¹ñ²¦¤Î¥Ï¥¤¥µ¥à¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¿ー¥ê¥¯ÊÅ²¼¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¥ª¥Þー¥óÀ¯ÉÜ¤¬Î¨Àè¤·¤Æ·Ç¤²¤ë·ÐºÑ»Üºö¡Ö¥ª¥Þー¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó2040¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¥ª¥Þー¥ó¡¦¥¹¥ë¥¿¥ó¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤Î¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡Ë AL MOUJ GOLF¡§¥¢¥ë¡¦¥àー¥¸¡¦¥´¥ë¥Õ
ÃæÅì¡¦ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¥È¥Ã¥×100¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Îー¥Þ¥óÀß·×¤ÎÌ¾Ìç¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¡£2018Ç¯¤«¤é¤Ï²¤½£¥Ä¥¢ー½øÈ×Àï¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
£²¡Ë LA VIE CLUB: ¥é¡¦¥ô¥£¡¦¥¯¥é¥Ö
¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È»Ô¤Ç¿·¤¿¤Ë³«È¯¤¬¿Ê¤à¥¨¥ê¥¢¤ËºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢Ë¤«¤Ê·Ê´Ñ¤È°î¤ì¤ë¼«Á³¤¬Ì¥ÎÏ¤Î18¥Ûー¥ë¡£°Û¹ñ¾ð½ïÉº¤¦ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤Ï¡¢½ÏÎý¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¤ÏÄ©Àï¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥³ー¥¹Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Î¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
£³¡Ë GHALA GOLF CLUB¡§¥¬ー¥é¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥¯¥é¥Ö
1971Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥ª¥Þー¥ó¡¦¥¹¥ë¥¿¥ó¹ñ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¥Ó¥ë¡¦¥í¥ó¥°¥ß¥å¥¢Àß·×¤Î¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ë¡¦¥Ï¥¸¥ãー¥ë»³Ì®¤òÇØ·Ê¤Ë³¤¤òË¾¤à¥³ー¥¹¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀä·Ê¤½¤Î¤â¤Î¡£ÀïÎ¬Åª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¶¹¤¤¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Î¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ーÄ©Àï¿´¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë18¥Ûー¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¥Þー¥ó¥´¥ë¥Õ¥È¥í¥Õ¥£ー¤È¤Ï
¥ª¥Þー¥ó¥´¥ë¥Õ¥È¥í¥Õ¥£ー¤Ï¡¢¥ª¥Þー¥ó¡¦¥¹¥ë¥¿¥ó¹ñ²¦¤Î¥Ï¥¤¥µ¥à¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¿ー¥ê¥¯ÊÅ²¼¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¥ª¥Þー¥óÀ¯ÉÜ¤¬Î¨Àè¤·¤Æ·Ç¤²¤ë·ÐºÑ»Üºö¡Ö¥ª¥Þー¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó2040¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤¹¡£Âè1²óÂç²ñ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÍ½Áª¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½Ò¤Ù900Ì¾¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬»²²Ã¤·¡¢¥ª¥Þー¥ó¡¦¥¹¥ë¥¿¥ó¹ñ¤Î¼óÅÔ¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ç¤Ï¡¢14Ì¾¤Î¥¨¥êー¥È¥×¥ìー¥äー¤¬Í¥¾¡¤òÁè¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè1²óÂç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯12·î¤ËÂè2²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¤¬À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥ª¥Þー¥ó¤Î¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¡Ö¥¢¥ë¡¦¥àー¥¸¡¦¥´¥ë¥Õ¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ80²ñ¾ì¤Ë¤ÆÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ù7400¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬·è¾¡Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤âËÜÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¹ñÆâÍ½Áª¤Ï2024Ç¯8·î¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¥ª¥Þー¥ó¡¦¥¹¥ë¥¿¥ó¹ñ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·è¾¡Àï¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¹ñ¤«¤é½Ò¤Ù120Ì¾¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£