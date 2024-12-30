¤Þ¤â¤Ê¤¯¡ÖCHRONOTH¡×»ÏÆ°¡ªÀ¤³¦½é¤Î¥Õ¥ë¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥í¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥Çー¥¿ÊÝÂ¸¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë
2024Ç¯12·î¡¢µþÅÔ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯NFTDrive¡ÊÂåÉ½: ÃæÅçÍýÃË¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤»¤ë¥Õ¥ë¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥í¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCHRONOTH¡Ê¥¯¥í¥Î¥¹¡Ë¡×¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£CHRONOTH¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥Çー¥¿¤òSymbol¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤Ë´°Á´ÊÝÂ¸¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥í¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Çー¥¿¤Î´°Á´À¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢¤½¤·¤Æ±ÊÂ³À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¡ CHRONOTH¤ÎÆÃÄ¹
- ´°Á´¥Õ¥ë¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó½¾Íè¤Î¥Ö¥í¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢CHRONOTH¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ»ö¥Çー¥¿¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥Çー¥¿¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤ËÄ¾ÀÜÊÝÂ¸¡£½¾Íè¤ÎWEB¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢²þ¤¶¤óÉÔ²ÄÇ½¤«¤Ä¼«Î§Ê¬»¶·¿¤Î±ÊÂ³Åª¤Ê¥Çー¥¿ÊÝÂ¸¤È¥Èー¥¯¥ó¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ²½¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÍúÎò¤Ë¤è¤ë²Ä»ë²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Èー¥¯¥ó²½¤µ¤ì¤¿¹×¸¥ÅÙ¡ÖCHRONOTH¥Èー¥¯¥ó¡×Åê¹Æ¥Çー¥¿ÎÌ¤ä¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖCHRONOTH¥Èー¥¯¥ó¡×¤ò¥æー¥¶ー¤ËÉÕÍ¿¡£¥Èー¥¯¥ó¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÃÎ¼±ÊÝÂ¸¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿ÀÚ¤êÂØ¤¨µ¡Ç½¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤ÎNFT¤òÍøÍÑ¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ê¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡Ë´Ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£½ÀÆð¤Ê³¬ÁØ´ÉÍý¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÃÎ¼±ÊÝÂ¸¤Ø¤Î¹×¸¥¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢CHRONOTH¤ÏÃÏµå¾å¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ³«È¯ÇØ·Ê
ÂåÉ½¤ÎÃæÅçÍýÃË¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¤Î¥Çー¥¿ÊÝÂ¸¤ÏÃæ±û½¸¸¢Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ¤¶¤ó¤ä¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ê¤É¾Ã¼º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£CHRONOTH¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÃÎ¼±¤ò²þ¤¶¤óÉÔ²ÄÇ½¤Ê·Á¢¨£±¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NFTDrive¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Çー¥¿´ÉÍý¤Î³µÇ°¤òºþ¿·¤·¡¢¸Ä¡¹¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤¬¡ÖÃÎ¼±¤ÎÊÝÂ¸¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î¾Ú¤ò»Ä¤·Ì¤Íè¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥ê¥êー¥¹¤ÎÍ½Äê
¸½ºß³«È¯¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Íè·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
NFTDrive¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ëµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬Åê¹Æ¥Çー¥¿¤ò¼«Í³¤ËNFT²½¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢³Ø½Ñ¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡¸½ºßÆÃµö½Ð´êÃæ
¡ÚCHRONOTH¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤äÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§
³ô¼°²ñ¼ÒNFTDrive¡ÊËÜ¼Ò: µþÅÔ»Ô¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://nftdrive.net
Discord:https://discord.gg/k9Q6kK8C67
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè: info@nftdrive.net
NFTDrive¤Ï¡¢µþÅÔ¤«¤é¿·¤¿¤Êµ»½Ñ³×¿·¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£