¡Ö¥¢ー¥È¡ßRWA¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëZoomART¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËGFA³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»²²è·èÄê¡£¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡ßRWA¡×¤ÇÃÏÊýÊ¸²½»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸Ê¸²½»ñ»ºÊÝ¸î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£
³ô¼°²ñ¼Òbetween the arts¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¾ë ¿òÁï¡Ë¤Ï¡¢ZoomART Foundation¡ÊËÜ¼Ò¡§Republic of Panama¡¢ÂåÉ½¡§Julia Martinez¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¡¢RWA²½¡ÊReal World Asset¡§¸½¼Â»ñ»º¤Î¥Èー¥¯¥ó²½¡Ë¤µ¤ì¤¿30²¯±ß°Ê¾å¤Î¸½Êª»ñ»º¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ZoomART¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ê¸²½»ñ»º¤ÎRWA¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê³èÍÑ¤ÎÃ£À®¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢GFA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÒÅÄ Êþ´õ¡Ë¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£GFA¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤Ê¸²½»ñ»º¤ÎÁªÄê¤È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸Ê¸²½»ñ»ºÊÝ¸î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½»ñ»º¤ÎÊÝ¸î¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
GFA¤Î»²²è¤Î·Ð°Þ
GFA¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¶âÍ»»ö¶È¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢2002Ç¯1·î¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£°Å¹æ»ñ»º¥Ç¥£ー¥ê¥ó¥°¶ÈÌ³¤Î³«»Ï¤äMETA CAMELOT¤Ê¤É¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹´ØÏ¢»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤òÄÌ¤¸¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÍ·µÙ»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²þÁõ¤ä²þÃÛ¤À¤±¤Ç¤Ï´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤äËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¸½¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ØÃÏÊýÁÏÀ¸¡ßRWA¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÍ·µÙ»ñ»º¤ò³èÍÑÄó°Æ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥ÊーBizDev¤òÃ´Åö¤·¡¢³Æ½ê¤ÎÊ¸²½ºâ¥ªー¥ÊーÅù¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢RWA¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤äÍ·µÙ»ñ»º¤Î³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËZoomART Foundation¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëRWA¥Èー¥¯¥ó¡ÖZMAT¡×¤ÎÊÝÍ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊýÁÏÀ¸Ê¸²½»ñ»ºÊÝ¸î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡ØÃÏÊýÁÏÀ¸¡ßRWA¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸Ê¸²½»ñ»ºÊÝ¸î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ZoomART¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ê¸²½»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤òRWA²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊ¸²½¤ÎÊÝ¸î¤È³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£RWA²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏÊý¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊªÍýÅª¤ÊÊ¸²½»ñ»º¡×¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä»ñ»º¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÃÏ°è¤Ç¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤·¤Å¤é¤¤¤Ë¥¢¥»¥Ã¥È¤òRWA¥Èー¥¯¥ó²½¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤äÈþ½Ñ´ÛÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Î²þÁõÈñ¤ò°Å¹æÄÌ²ß»Ô¾ì¤«¤éÄ´Ã£¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÊ¸²½ºâÊÝÍ¼ÔÅù¤¬Âç¤¤Ê¼ê½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÝÍ»ñ»º¤ÎÎ®Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊýÁÏÀ¸Ê¸²½»ñ»ºÊÝ¸î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³µÍ×
RWA²½¡ÊReal World Asset²½¡Ë¤Î¿ä¿Ê
ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½»ñ»º¤òRWA²½¡£ÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤äÎò»ËÅª²ÁÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¥Èー¥¯¥ó²½¤·¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥ó±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½
RWA¥Èー¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¼ý±×¤òÊ¸²½»ñ»º¤Î½¤Á¶ÈñÍÑ¡¢´ÉÍý±¿±ÄÈñ¡¢´Ñ¸÷PR³èÆ°¤Ë½¼Åö¡£ÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ø¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È
- »ñ»º¤ÎÊÝ¸î¤È²ÁÃÍ¸þ¾å
- ´Ñ¸÷Í¶Ã×¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¿¶¶½
- ¥Èー¥¯¥ó±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤Î°ìÉô´Ô¸µ
- ÀìÌç¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¼Â¹Ô»Ù±ç
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊ¸²½»ñ»º
ZoomART¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤äË¡¿Í¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¤¬½êÍ¤¹¤ëÊ¸²½»ñ»º¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½»ñ»º¤¬RWA²½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
1. À»ÃÏ½äÎé¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ØÏ¢»ñ»º
¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È
¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤äµÇ°Èê¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ì½ê
2. Îò»ËÅª¡¦½¡¶µÅª»ñ»º
¿À¼ÒÊ©³Õ¡ÊÃÏ¸µ¤ÎÅÁ¾µ¤äÎò»ËÅªÇØ·Ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡Ë
½¤¸³Æ»¤ä½äÎéÆ»¡¢°Î¿Í¤ÎÊèÃÏ¤äÎîÉÀ
3. ÃÏ°è¸ÇÍ¤Î¼«Á³°ä»º
·Ê¾¡ÃÏ¡ÊÊ¸³Ø¤ä³¨²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¡Ë
Å·Á³µÇ°Êª¡ÊµðÌÚ¡¢Ì¾¿å¡¢ÄÁ¤·¤¤ÃÏ·Á¤Ê¤É¡Ë
²¹ÀôÃÏ¤äÅò¼£¾ì¤ÎÎò»ËÅª»ÜÀß
4. ÅÁÅýÅª¤Ê·úÂ¤Êª¤äÀ¸³èÊ¸²½»ñ»º
Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤äÊÝÂ¸¤¬É¬Í×¤Ê¸ÅÌ±²È
°äÀ×¤ä¸ÅÊ¯¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤òÊª¸ì¤ë»ñ»º
5. ÅÁÅýÅª¤Êº×¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎµòÅÀ
»³¼Ö¡¢¿ÀÍÁ¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤Î¸ø±é²ñ¾ì
¤ªº×¤ê¤Î²ñ¾ì¤äÊÝÂ¸»ÜÀß
6. ÇÀÎÓ¿å»º¶È´ØÏ¢¤ÎÊ¸²½»ñ»º
ÅÁÅýÅª¤ÊÇÀ²È¤ä¼òÂ¢¡¢Ì£Á¹Â¢
ÃªÅÄ¤äÅÁÅýµùË¡¥¨¥ê¥¢¡Ê±»ôµù¡¢½®²¼¤ê¤Ê¤É¡Ë
7. ¸½ÂåÊ¸²½¡¦ÁÏÀ¸¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë
ÃÏ°è¤Î¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤äÄ¦¹ï¸ø±à
¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸²½»ñ»º¤ò¡¢½êÍ·ÁÂÖ¤òÌä¤ï¤ºRWA²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤ä·ÐºÑ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
GFA
¼Ò¡¡Ì¾¡§GFA³ô¼°²ñ¼Ò
Àß¡¡Î©¡§2002Ç¯1·î8Æü
»ñËÜ¶â¡§23²¯5543Ëü±ß¡Ê2024Ç¯9·î30Æü¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÊÒÅÄ Êþ´õ
½êºßÃÏ¡§¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³ÆóÃúÌÜ2ÈÖ15¹æ ¥¦¥£¥óÀÄ»³BIZ+
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§GFA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¶âÍ»»ö¶È¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢2002Ç¯1·î¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£°Å¹æ»ñ»º¥Ç¥£ー¥ê¥ó¥°¶ÈÌ³¤Î³«»Ï¤ä¹¾¸Í¥Ðー¥¹¤Ê¤É¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹´ØÏ¢»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤òÄÌ¤¸¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È : https://www.gfa.co.jp/
ZoomART
¼ÒÌ¾¡§ZoomART Foundation
ÀßÎ©¡§2023Ç¯5·î4Æü
ÂåÉ½¡§Julia Martinez
½êºßÃÏ¡§50th Street, P.H. Plaza 2000, Floor 17th, Panama City, Republic of Panama
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢ー¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥»¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Èー¥¯¥ó¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëRWA(Real World Asset=¸½Êª»ñ»º)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Èþ½ÑÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤ÈÄó·È¤ò¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÄ¹´üÊÝÍ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÐ¾Ý¤ËNFT¡¦¥Èー¥¯¥ó²½¤ò¹Ô¤¦¡£
È¯¹Ô¤·¤¿¥Èー¥¯¥ó¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÍÂÆþ¤·¤¿¸ÜµÒ¤òÃæ¿´¤ËÈþ½ÑÁÒ¸Ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Ê¤É¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://zoomart.io/
between the arts
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òbetween the arts
ÀßÎ©¡§2020Ç¯1·î14Æü
»ñËÜ¶â¡§8²¯2280Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¾ë ¿òÁï
½êºßÃÏ¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5ÃúÌÜ10－10 6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó»ñ»º´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖCOLLET¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä https://collet.am/
¡¦¥¢ー¥È´ÉÍý¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖÈþ½ÑÁÒ¸Ë¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä https://bijutsusoko.jp/
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://bwta.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/collet_official_/