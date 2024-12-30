¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¹ØÆþ¼Ô¸þ¤±¡ÖÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦²ñ¡×¤ò2025Ç¯2·î3Æü¡ÊÎ©½Õ¡Ë¤è¤êÄê´ü³«ºÅ - Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ
ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦²ñ¡¡¼Ì¿¿airstdio model eri¤µ¤ó
¡¡2025Ç¯2·î3Æü¡ÊÎ©½Õ¡Ë³ô¼°²ñ¼ÒTAKT-JAPAN¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è³¤´ßÄÌ4-23¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂå µ®¾Í¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ßÀ½ÉÊ¡ËÁêÂ³¥µ¥Ýー¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯2·î3Æü¡ÊÎ©½Õ¡Ë¤è¤ê¡ÖÁêÂ³¼êÂ³¤¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦²ñ¡×¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Zoom¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë³«»Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÌµÎÁ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥Á¥é :
https://www.keishow.com/
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌÜÅª¤äÇØ·Ê
¡¡ÆüËÜ¤ÎµÞÂ®¤Ê¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ÎÊ£»¨¤µ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤áÁêÂ³¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ²ò¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤«¤«¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£¡ØÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢º£²ó¤Î¡ØÁêÂ³¼êÂ³¤¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦²ñ¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç´°Î»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¾ðÊó¤ÎÉÔÂ¤ÈÍý²òÉÔÂ: ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¸ÍÏÇ¤¦¡£
- ¼êÂ³¤¤ÎÈÑ»¨¤µ: Ë¡Åª¼êÂ³¤¤ä½ñÎàºîÀ®¤¬ÈÑ»¨¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
- ¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê: ÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëÈñÍÑ¤¬¹â³Û¤Ç¡¢·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ: ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á²ÈÂ²´Ö¤Ç¤ÎÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò´ÊÊØ²½¤·¡¢½é¤á¤«¤é¥´ー¥ë¤Þ¤Ç¤òÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«Âð¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ
ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦²ñ¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò³«¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¹ØÆþ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´¤Æ¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤ÈÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯2·î3Æü¡ÊÎ©½Õ¡Ë¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý:¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ç
ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò»Ï¤á¤ë»þ´Ö¤ä¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤»ý¤Á¤¬µ¯¤¤Ê¤¤Êý
»²²ÃÈñ:ÌµÎÁ
¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î¿½ÀÁ½ñµºÜÊýË¡
½ñÎàºîÀ®¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½çÀâÌÀ¤Èºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ê¼Áµ¿±þÅú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¾¦ÉÊ¤ÎÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀâÌÀ²òÀâ
ÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó:¸½ºß½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤ÎÍÎÁ¥µ¥Ýー¥ÈÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢¸ÄÊÌÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¤âÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë½ñÎà¤ä¼êÂ³¤¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾¦ÉÊ¤ÎµºÜÊýË¡¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¼êÂ³¤¤Î¿Ê¤áÊý¤òÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÈÀÕ»ö¹à:
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤Ï¡¢Ë¡Åª½õ¸À¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊË¡ÅªÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç¤Î»Î¶È¤ÎÀèÀ¸¤ËÉ¬¤º¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁêÂ³¤³¤ì1ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¤Îºî¶ÈÉ÷·Ê
¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¸Ä¿Í¤«¤éÀìÌç²È¡¢¹ÔÀ¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½³È½¼¤È¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.keishow.com/personal-purchase/
¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖÁêÂ³¤³¤ì1ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤¬´°À®¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÁêÂ³»ñ»º¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Þ¤Ç¤òÆ³¤¯ÁêÂ³¥µ¥Ýー¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃµöÈÖ¹æ:7174455¡Û¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÁêÂ³¿ÍÍÍ¤¿¤Á¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤â¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤ÇÁêÂ³¤ò´ÊÃ±¤Ë´°·ë¤Ç¤¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÁêÂ³¼êÂ³¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¤ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁêÂ³¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¿½ÀÁ½ñ¤È¤½¤Î¼ê½ç¡¢ºâ»ºÉéºÄ¤Î·×»»¤Î¾Ò²ð¡¢¤½¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÀìÌç²È¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥µ¥Ýー¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
Ã±½ãÌÀ²÷¤ÊÀß·×¤Ç¡¢ÁêÂ³¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Î´ÊÎ¬²½¤¬²ÄÇ½
¥¹¥Þ¥Û¤È¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤È¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡×¤À¤±¤Ç´°·ë¤Þ¤ÇÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤³¤ì1ºý¡¡Ãæ¿È
ÁêÂ³¤³¤ì1ºý¡¡¥×¥ê¥ó¥ÈÊýË¡
ÁêÂ³¤³¤ì1ºý¡¡¡¡¿½ÀÁ½ñ
1¥Úー¥¸¤º¤ÄÀßÌä¤Ë½¾¤Ã¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½ÀÁºî¶È¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÍý²ò¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½çÈÖ¤Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
³Ø½¬¤Ê¤É¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤µ¤é¤ËÄü¤á¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÀìÌç²È¤ÈÁêÃÌ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°úÍÑ¡Êhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000143465.html¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤ØÄó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¤â´ÊÃ±¤Ë½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾µÁÊÑ¹¹¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÅà·ë²ò½ü¡¢ °ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¥³¥Á¥é¤âÅöÁ³¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À2·îËö¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁêÂ³ËÜ¤òÇã¤¦¤Ê¤éÁêÂ³¤³¤ì1ºý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÛÁêÂ³¤³¤ì1ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¤¬½ñÀÒ²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë¡ª¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¡¦¤ª»î¤·²Á³Ê¡×¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ë2025Ç¯¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª ÍèÇ¯¤Î1·îËö¤Þ¤Ç(https://mainichi.jp/articles/20241207/pr2/00m/020/044000c)
¡ÖÁêÂ³¤³¤ì£±ºý¡Ê·Ñ¾µ¥ÎÄÖ¤ê¡Ë¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§12·î7Æü(ÅÚ)~2·î28Æü(¶â)¡Ê¥«¥ì¥ó¥ÀーÃêÁª¤Ï2025Ç¯1·îËö¤Þ¤Ç¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯ー¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§WMPFYJ29
¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡ª :
https://keishou.base.shop/items/88738675