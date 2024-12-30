¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÂè3¿Ø¤È¤Ê¤ë¹ñÏ¢ËÇ°×³«È¯²ñµÄ¡ÊUNCTAD¡ËÃ»´ü¥×¥í¥°¥é¥à¼ã¼ê½÷À­¸¦µæ¼Ô¤¬Æá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿

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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)