¡Ú¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¡Û Æ£Ã« ÁÔ Áª¼ê ²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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J2: 13»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
J3: 86»î¹ç½Ð¾ì2ÆÀÅÀ
¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ: 15»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ: 9»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
ACL: 2»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
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¢£U-18ÆüËÜÂåÉ½ (2015)
Panda Cup
¢£U-19ÆüËÜÂåÉ½ (2016)
AFC U-19Áª¼ê¸¢ Í¥¾¡
¢£U-20ÆüËÜÂåÉ½ (2017)
¥É¥¤¥Ä±óÀ¬ / FIFA U-20¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥× / AFC U-23Áª¼ê¸¢2018 (Í½Áª)
¢£U-21ÆüËÜÂåÉ½ (2018)
AFC U-23Áª¼ê¸¢ / ¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥È¥¥¥â¥íー(SFT)¥×¥í¥°¥é¥à ÆîÊÆ¡¦ÆüËÜU-21¥µ¥Ã¥«ー¸òÎ®
¥È¥¥ー¥í¥ó¹ñºÝÂç²ñ / ¥É¥Ð¥¤¥«¥Ã¥×U-23
¢£U-22ÆüËÜÂåÉ½ (2019)
AFC U-23Áª¼ê¸¢2020 (Í½Áª)
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J3: 19»î¹ç½Ð¾ì 1ÆÀÅÀ
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