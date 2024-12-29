²ÏËÌºÌ²À¼Ì¿¿Å¸¡Ö¤¦¤¿¤«¤¿¤Î²Ö¡×³«ºÅ
2025Ç¯1·î14Æü～19Æü¤Ë½ÂÃ«¤Î¥®¥ã¥é¥êー¡¦¥ë¥Ç¥³¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-16-3 ¹â·¬¥Ó¥ë¡Ë¤Ë¤Æ
²ÏËÌºÌ²À¼Ì¿¿Å¸¡Ö¤¦¤¿¤«¤¿¤Î²Ö¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿Å¸²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤áÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¹ØÆþ¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿Å¸¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µHP¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.gotbb.jp/gallery/202501KawakitaSaika/
¢¨²ÏËÌºÌ²ÀºßÏÆü¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþÄº¤¯¤ÈËÜ¿Í¤è¤ê³Æ¼ï¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢²ÏËÌºÌ²À ËÜ¿ÍºßÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã´õË¾¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤ò1·î5Æü¡ÊÆü¡ËËø²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ
¼õÉÕ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é±þÊç¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç
Í½¤á¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢£ºßÏ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü¡§2025 Ç¯1·î17Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¡¢1·î18Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¢1·î19Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
ー±þÊç¥Õ¥©ー¥àー
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderfzn3zY3SFVz7lYPF6dwsaggp0ZC527Gg-td70DfsUKHdg/viewform
¾°¡¢FANZAÄÌÈÎ¤Ë¤Æ1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î13Æü¡Ê·î¡ËËø ¼Ì¿¿Å¸²ñ¾ì¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¼Ì¿¿½¸¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
FANZAÄÌÈÎ¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤âËÜ¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¹ØÆþÆÃÅµ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£