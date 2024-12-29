¡Ú±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Û¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 B1¥êー¥°Âè15Àá ¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥ºÀï ¥²ー¥à¥ì¥Ýー¥È
12/28(ÅÚ) ¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê¤¬Ï¢Â³3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢#10 ÃÝÆâÁª¼ê¤È#9 ±óÆ£Áª¼ê¤â3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¡¢14-6¤È¥êー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
#42 ¥Õ¥©¥È¥¥Áª¼ê¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆAND1¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢¹Åç¤Ë3ËÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì20-17¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹Åç¤Ë¥¿¥Õ¤Ê3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢25-27¤Ç1Q¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
2Q¤Ï¡¢#34 ¥¸¥§¥ì¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢32-30¤È¥êー¥É¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Åç¤Ë¹â³ÎÎ¨¤Ç3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢35-38¤ÈºÆ¤Ó¥êー¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤ÌÅ¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¼é¤ë¤È#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê¤È#33 ¥¨¥É¥ïー¥ºÁª¼ê¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢48-46¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
3Q¤Ï¡¢#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê¤¬Æâ³°¤«¤éÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢#34 ¥¸¥§¥ì¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¬¹ë²÷¤Ê¥×¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥¯¤Ê¤É3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¡¢59-48¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ®¹¶¤«¤é#9 ±óÆ£Áª¼ê¤¬¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤éÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê¤¬3P¥·¥åー¥È¡¢#33 ¥¨¥É¥ïー¥ºÁª¼ê¤¬¥´ー¥ë²¼¤ÇÆÀÅÀ¤·¡¢°ì»þ¥êー¥É¤ò15ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¤â¡¢¹Åç¤ËÏ¢Â³10ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤ÆÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢69-64¤Ç¾¡Éé¤ÎºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£
²æËý¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢#6 Èæ¹¾ÅçÁª¼ê¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ÆÁê¼ê¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¡¢#33 ¥¨¥É¥ïー¥ºÁª¼ê¤¬¥´ー¥ë²¼¤ÇAND1¡¢#9 ±óÆ£Áª¼ê¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ¡¢75-69¤È¥êー¥É¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê¡¢#12 ¹âÅçÁª¼ê¡¢#33 ¥¨¥É¥ïー¥ºÁª¼ê¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó#33 ¥¨¥É¥ïー¥ºÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢94-79¤Ç¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢§»î¹ç¥ì¥Ýー¥È(https://www.utsunomiyabrex.com/game/?YMD=20241228&KEY=503016&DOUBLEHEADERFLAG=false&TAB=R)
¢§»î¹ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È(https://youtu.be/56XremrAHpQ)
¢§»î¹ç¸å²ñ¸« ¥Ö¥é¥¹¥¦¥§¥ëHC(https://youtu.be/T80kV2dHbQI)
¢§»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー #25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê(https://youtu.be/EfSDo1v4YFs) / #33 ¥¨¥É¥ïー¥ºÁª¼ê(https://youtu.be/Q25paAEPVaM)
12/29(Æü) ¤Î»î¹ç¤Ï¡¢#10 ÃÝÆâÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢#6 Èæ¹¾ÅçÁª¼ê¤¬2ËÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢10-5¤È¥êー¥É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Åç¤Ë2ËÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¡¢AND1¤òµö¤·¡¢13-18¤È¥êー¥É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê¤È#6 Èæ¹¾ÅçÁª¼ê¤Î3P¥·¥åー¥È¤ä#33 ¥¨¥É¥ïー¥ºÁª¼ê¤¬¥Üー¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢#33 ¥¨¥É¥ïー¥ºÁª¼ê¤È#12 ¹âÅçÁª¼ê¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é#42 ¥Õ¥©¥È¥¥Áª¼ê¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢28-26¤È¥êー¥É¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ1Q¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
2Q¤Ï¡¢#42 ¥Õ¥©¥È¥¥Áª¼ê¤ÎAND1¡¢#12 ¹âÅçÁª¼ê¤Î3P¥·¥åー¥È¤Ç²ÃÅÀ¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤ÌÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢#12 ¹âÅçÁª¼ê¤¬¤³¤ÎÆü3ËÜÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ4ËÜÌÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢42-35¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Åç¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ42-44¤È¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢#34 ¥¸¥§¥ì¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤â½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¹Åç¤ËÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢45-46¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£
3Q¤ËÆþ¤ê¡¢¹Åç¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¤Ë²æËý¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¡¢¹Åç¤ËÏ¢Â³3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¡¢47-57¤È¥êー¥É¤òÆó·å¤Ë¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
#12 ¹âÅçÁª¼ê¤È#42 ¥Õ¥©¥È¥¥Áª¼ê¤¬Ï¢Â³3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤â½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¹Åç¤ËAND1¤òµö¤·¡¢60-70¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£
4Q¤Ï¡¢25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê¤¬Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤·¡¢65-70¤ÈÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë#33 ¥¨¥É¥ïー¥ºÁª¼ê¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢67-70¤È3ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Åç¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢#6 Èæ¹¾ÅçÁª¼ê¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¶ô¤é¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢#9 ±óÆ£Áª¼ê¤ÎAND1¡¢#6 Èæ¹¾ÅçÁª¼ê¤Î3P¥·¥åー¥È¤Ç77-78¤Î1ÅÀº¹¤Ë¡£5ÅÀ¤ò¥êー¥É¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢#6 Èæ¹¾ÅçÁª¼ê¤¬¥¿¥Õ¤Ê3P¥·¥åー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê8.9ÉÃ¤Ç¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢88-88¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¡¢#42 ¥Õ¥©¥È¥¥Áª¼ê¤¬¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢92-91¤È¥êー¥É¤¹¤ë¤È¡¢#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ëÁª¼ê¤¬3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡¢95-91¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç#10 ÃÝÆâÁª¼ê¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¼é¤ê¤¤ê¡¢100-94¤Ç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢2024Ç¯ºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§»î¹ç¥ì¥Ýー¥È(https://www.utsunomiyabrex.com/game/?YMD=20241229&KEY=503017&TAB=R)
¢§»î¹ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È(https://youtu.be/flDF7DRngZI)
¢§»î¹ç¸å²ñ¸« ¥Ö¥é¥¹¥¦¥§¥ëHC(https://youtu.be/TUS3VKflAh8)
¢§»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー #6 Èæ¹¾ÅçÁª¼ê(https://youtu.be/yUORtkL2aXA) / #10 ÃÝÆâÁª¼ê(https://youtu.be/fkwiM9D85XY) / #12 ¹âÅçÁª¼ê(https://youtu.be/u_c5ZZa6OWU)
1·î11Æü(ÅÚ)¡¦1·î12Æü(Æü)¤Ï¡¢2025Ç¯ºÇ½é¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¡£
¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥êー¥Ê±§ÅÔµÜ¤Ë¤Æ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤Î½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖCLUB-REX Day¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢CLUB-REXÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü(ÅÚ)¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ö¥Ïー¥È¥Óー¥È¡×¤ò±´¤¦¥·¥¯¥é¥á¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥²ー¥à¾ðÊó(https://www.utsunomiyabrex.com/lp/game_20250111_20250112/)
1·î29Æü(¿å)¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥êー¥Ê±§ÅÔµÜ¤Ë¤Æ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤Ï¡¢±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡ßformage¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤«¤×(¥Ïー¥È)¤Á¤åー¤ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯9·î19Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À¸¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥²ー¥à¾ðÊó(https://www.utsunomiyabrex.com/lp/game_20250129/)
2·î8Æü(ÅÚ)¡¦2·î9Æü(Æü)¤Ï¡¢2·îÍ£°ì¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¡£¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥êー¥Ê±§ÅÔµÜ¤Ë¤ÆÃæÃÏ¶è½êÂ°¤ÎÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤È¤Î2Ï¢Àï¤Ç¤¹¡£
8Æü(ÅÚ)¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖSEAMO¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2006Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥¿¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¡×¤ò´Þ¤à2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥²ー¥à¾ðÊó(https://www.utsunomiyabrex.com/lp/game_20250208_20250209/)