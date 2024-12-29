2025Ç¯ ½éÇä¤êÆü¤è¤ê¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ëー¥×³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢Ê¡ÂÞ¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡Ö½éÇä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤Þ¤à¤é¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èËÌÂÞÄ®1-602-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ¡¡À¿¡Ë¤Ï¡¢¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ëー¥×³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡Ö½éÇä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤·¤Þ¤à¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤·¤Þ¤à¤é¤Ç¤ÏÇ¯ÌÀ¤±½éÇä¤ê¡Ê*1¡Ë¤è¤ê¡¢Ê¡ÂÞ¤ò½éÇä¤êµÇ°²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¦¥á¥ó¥º¡¦¥¥Ã¥º¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤«¤éÈ©Ãå¡¢·¤²¼¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤«¤éºÇ½Ü¥È¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î½éÇä¤ê¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤·¤Þ¤à¤éÊ¡ÂÞÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/2024_25year/fukubukuro/
¢£¥¢¥Ù¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ä¥ó¥°¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀìÌçÅ¹¥¢¥Ù¥¤¥ë¤Ç¤ÏÇ¯ÌÀ¤±½éÇä¤ê¡Ê*1¡Ë¤è¤ê¡¢½Ü¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤ò½éÇä¤ê²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥ß¡¡¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥·¥êー¥º¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥ß¡¡¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥·¥êー¥º¡×¤Ê¤É²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤â¥¢¥Ù¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÉÊÂ·¤¨¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ü¥¢¥Ù¥¤¥ëÊ¡ÂÞÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.shimamura.gr.jp/avail/2025happybag/#0101
¢£¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ù¥Óー¡¦»Ò¶¡ÍÑÉÊ¤ÎÀìÌçÅ¹¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¤Ç¤ÏÇ¯ÌÀ¤±½éÇä¤ê¡Ê*1¡Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â½éÇä¤êÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ªÃÍ²¼¤²´ë²è¤Ê¤É¡¢¤ªÇãÆÀ¾¦ÉÊ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ðー¥¹¥Ç¥¤Ê¡ÂÞÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.s-birthday.com/special/fukubukuro2025-0101/
¢£¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»¨²ß¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤ÏÇ¯ÌÀ¤±½éÇä¤ê¡Ê*1¡Ë¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ëÊ¡ÂÞ¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¸³è»¨²ß¤Ê¤É¤ò¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥·¥ã¥ó¥Ö¥ëÊ¡ÂÞÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.shimamura.gr.jp/chambre/column/0101hukubukuro/
¢£¥Ç¥£¥Ð¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·¤¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹¥Ç¥£¥Ð¥í¤Ç¤Ï12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Ãå²ó¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÎÊ¡ÂÞ¤ä¡¢ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡¢ÆþÍáºÞ¤Ê¤É¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢º£¤¹¤°»È¤¤¤¿¤¤¥Öー¥Ä¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Ëー¥«ー¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ªÃÍ²¼¤²´ë²è¤Ê¤É¡¢¤ªÇãÆÀ¾¦ÉÊ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ç¥£¥Ð¥íÊ¡ÂÞÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.shimamura.gr.jp/divalo/2025/fukubukuro/
¡Ê*1¡Ë¡¦¡¦¡¦½éÇä¤êÆü¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÎÅ¹ÊÞ¸¡º÷Æâ¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¸¡º÷
https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1
¢£¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
´ë²è¼¼ shimamurapress@shimamura.gr.jp