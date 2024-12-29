STPR»Ë¾å½é¡ª½êÂ°¥°¥ëー¥×Âç½¸·ë¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¡ØSTPR Family Festival!! in Åìµþ¥Éー¥à¡Ù¤¬2025/4/2(¿å)¡¦4/3(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤â¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í¡¢°Ê²¼STPR)¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡ÖKnight A - µ³»ÎA -¡×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¤Ê¤É¤Î½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸·ë¤·¤¿Âç·¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¡ØSTPR Family Festival!! in Åìµþ¥Éー¥à¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¤Ï2025Ç¯4·î2Æü(¿å)¡¢3Æü(ÌÚ)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2024Ç¯12·î29Æü(Æü)21:30¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
STPR½êÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÖSTPR Family¡×¤¬Åìµþ¥Éー¥à¤ËÂç½¸·ë¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=H8TbYszTaEo ]
STPR¤Ë½êÂ°¤¹¤ë4¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡ÖKnight A - µ³»ÎA -¡×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¤Ï¡¢Îß·×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬2535Ëü¿Í*¹¤òÄ¶¤¨¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ä¥²ー¥à¼Â¶·¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤Î³§ÍÍ¤È·Ò¤¬¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊSTPR½êÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÖSTPR Family¡×¤¬Åìµþ¥Éー¥à¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ë½¸·ë¤·¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢STPR¡È½é¡É¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¡ØSTPR Family Festival!! in Åìµþ¥Éー¥à¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó2Ç¯¿¶¤ê¡¢¡ÖKnight A - µ³»ÎA -¡×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¤Ï½é¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¤Ï2024Ç¯8·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸·ë¤¹¤ë¡ÖSTPR Family¡×½é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¹ 4¥°¥ëー¥×Îß·×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¡§2024Ç¯12·î27Æü»þÅÀ
¡ØSTPR Family Festival!! in Åìµþ¥Éー¥à¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://fes.stpr.com/2025/
¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡ØSTPR Family Festival!! in Åìµþ¥Éー¥à¡Ù
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
¡üDAY1¡¡¡ØSTAR to STPR ～¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì～¡Ù
2025Ç¯4·î2Æü(¿å)¡¡³«¾ì15:00 / ³«±é17:00
¡üDAY2¡¡¡ØSTREAM¡Ù
2025Ç¯4·î3Æü(ÌÚ)¡¡³«¾ì15:00 / ³«±é17:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Åìµþ¥Éー¥à
¢©112-0004 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¥Úー¥¸¡Û
https://fes.stpr.com/2025/tickets
¡ÚFC¸ÂÄê¡Û
¡ü¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º&¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥ÉÉÕ¤ 2Æü´ÖÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦²Á³Ê¡§25,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ÆâÍÆ1¡§4·î2Æü(¿å)¡¦4·î3Æü(ÌÚ) 2Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦ÆâÍÆ2¡§2Æü´Ö³¨ÊÁ°ã¤¤¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º
¡¦ÆâÍÆ3¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É(1ÄÌ)
¡ÚÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¢¨FC²ñ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡ü¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥ºÉÕ¤ 2Æü´ÖÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦²Á³Ê¡§25,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ÆâÍÆ1¡§4·î2Æü(¿å)¡¦4·î3Æü(ÌÚ) 2Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦ÆâÍÆ2¡§2Æü´Ö³¨ÊÁ°ã¤¤¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º
¡ü°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦²Á³Ê¡§11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Á¥±¥Ã¥È[ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ]
²Á³Ê¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨3ºÍ°Ê¾åÍÎÁ
¢¨Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Á´¤Æ¤Î¸ø±é¤Ë1²ó¤º¤Ä¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º&¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥ÉÉÕ¤ 2Æü´ÖÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢¨¡Ú¤¹¤È¤×¤ê¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß¡×²ñ°÷/ Knight A Family Club Lounge¡ØA¡Ù²ñ°÷¡Û¸ÂÄê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¤´Æþ²ñ(=Æþ¶â)¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¸ø±éÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÍý¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸åÆü¤ÎÍ¹Á÷ÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï¡¢¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢4·îÃæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á÷ÉÕ»þÅÀ¤Ç¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß²ñ°÷¤òÂà²ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢Íè¾ì¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÎSTPR ID¤ò¸µ¤ËÁ÷ÉÕ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø±é½ªÎ»¸å¤ËSTPR ID¤òºï½ü¤µ¤ì¤¿Êý¤Ø¤ÏÁ÷ÉÕ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Î¾Æü¤ÇºÂÀÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢¤¹¤È¤×¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È / Knight A - µ³»ÎA - ¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤È¤×¤ê ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://strawberryprince.stpr.com/
Knight A - µ³»ÎA - ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://knight-a.stpr.com/
¡ã¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥ºÉÕ¤ 2Æü´ÖÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¸ø±éÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÍý¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸åÆü¤ÎÍ¹Á÷ÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Î¾Æü¤ÇºÂÀÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍ(¸ø±éÆüÅöÆü¤Ë20ºÍ°Ê¾å)¤ò´Þ¤à¥°¥ëー¥×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀß¤±¤ë[ÃåÀÊ»ØÄê]¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£(¹â¹»À¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¡×¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
¢¨¤É¤Ê¤¿ÍÍ¤âÉ¬¤ººÂ¤Ã¤Æ¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤¯[ÃåÀÊ»ØÄê]¤Î¤ªÀÊ¤Ç¤¹¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¤´´ÑÍ÷¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó ¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¿Í¤Î¤ß¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ª»ÒÍÍ¤â1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£(¸ø±éÅöÆü»þÅÀ2ºÍ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾¤Þ¤ÇÉ¨¾å´Õ¾Þ²ÄÇ½) ¤¿¤À¤·¡¢2ºÍ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤â¤ªºÂÀÊ¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç～4Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£(1Ëç¤Î¤ß¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó)
¢¨¿½¹þ¼ÔÍÍ¡¦Æ±¹Ô¼ÔÍÍ¤ÏÁ´°÷Æ±»þ¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¡¹¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Æþ¾ì»þ¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤Î¤´Ç¯Îð¤¬¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¤´Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤ÎÇ¯Îð¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë½ñÎà¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾Ü¤·¤¤¹ØÆþÎã¡§https://fes.stpr.com/2025/familyseat
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó
¡ü¤¹¤È¤Õ¤¡¤ßºÇÂ®Àè¹Ô(ÃêÁª)
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î29Æü(Æü)21:30～2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¡Ú¿½¹þ¼õÉÕ¡Û
¼õÉÕURL¡§https://strawberryprince.stpr.com/p/events/fes_stpr2025
¢¨ËÜ¼õÉÕ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤Ç¤¹¡£ ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤È¤×¤ê¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß¡×¤ª¤è¤Ó¡¢STPR ID¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤ËÆ±¹Ô¼Ô¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Ï²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷¤ÎÊý´Þ¤á¤Æ¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ò´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¹Ô¼ÔÍÍ¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷(¡Ö¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖLounge¡ØA¡Ù¡×)¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿½¹þ¼Ô¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤´Íè¾ì¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ë¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üKnight A Family Club Lounge¡ØA¡ÙºÇÂ®Àè¹Ô(ÃêÁª)
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î29Æü(Æü)21:30～2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¡Ú¿½¹þ¼õÉÕ¡Û
¼õÉÕURL¡§https://knight-a.stpr.com/p/events/fes_stpr2025
¢¨ËÜ¼õÉÕ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤Ç¤¹¡£ ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢Knight A - µ³»ÎA -¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖKnight A Family Club Lounge¡ØA¡Ù¡×¤ª¤è¤Ó¡¢STPR ID¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤ËÆ±¹Ô¼Ô¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Ï²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷¤ÎÊý´Þ¤á¤Æ¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ò´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¹Ô¼ÔÍÍ¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷(¡Ö¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖLounge¡ØA¡Ù¡×)¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¸ø±éÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÍý¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸åÆü¤ÎÍ¹Á÷ÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿½¹þ¼Ô¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤´Íè¾ì¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ë¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô(ÃêÁª)
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î29Æü(Æü)21:30～2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¡Ú¿½¹þ¼õÉÕ¡Û
https://eplus.jp/stprfes2025/
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÈó²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¼õÉÕ¤Ï¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎÅÐÏ¿¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ê·ÈÂÓÅÅÏÃÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥¤ー¥×¥é¥¹²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤ËÆ±¹Ô¼Ô¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º&¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥ÉÉÕ¤ 2Æü´ÖÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢ËÜ¼õÉÕ¤Ç¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¹¤È¤×¤ê Profile
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£ / ¤³¤í¤ó / è½¸¤ / ¤ë¤¥¤È / ¤µ¤È¤ß / ¥¸¥§¥ë
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
2016Ç¯¤è¤ê¡¢¥êー¥Àー¤Î"¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£"¤òÃæ¿´¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ä¥²ー¥à¼Â¶·¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¤¡¢¡ØStrawberry Prince / ¤¹¤È¤×¤ê¡Ù¤ò·ëÀ®¡¢³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡ª
YouTubeÆ°²èºÆÀ¸¿ô92²¯²óºÆÀ¸¡¢¤¹¤È¤×¤ê¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô344Ëü¿ÍÄ¶¡¢TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô84.3Ëü¿Í¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー´Þ¤àSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô4809Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£(2024Ç¯12·î27Æü¸½ºß)
2023Ç¯1·î¤«¤é¤ÎÁ´¹ñ11²Õ½êÁ´44¸ø±é¤Î¤¹¤È¤×¤êARENA TOUR 2023¡ÖHere We Go!!¡×¤Ç¤ÏÌó35Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£2023Ç¯Âç³¢Æü¤Ë¤ÏÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ(TBS·ÏÎó)¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£2024Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì(2024/6/17ÉÕ)¡¢Billboard JAPAN "Top Singles Sales"¤Ç1°Ì(2024/6/12ÉÕ)¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯7·î19Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¤¹¤È¤×¤ê ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì～Strawberry School Festival!!!～¡×¤¬¸ø³«¡£¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤Ë"³Ú¤·¤¤"¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
¤¹¤È¤×¤ê ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://strawberryprince.stpr.com/
¤¹¤È¤×¤ê ¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/600lwgdb
¤¹¤È¤×¤ê ¸ø¼°X¡§https://twitter.com/StPri_info
¤¹¤È¤×¤ê ¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/
¤¹¤È¤×¤ê ¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@stprinfo
¤¹¤È¤×¤ê ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/strawberryprince.info/
¢£Knight A - µ³»ÎA - Profile
¤·¤æ¤ó / ¤Ð¤¡¤¦ / ¤Æ¤ë¤È¤¯¤ó
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈÅù¤Î¥Í¥Ã¥È³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Î¤ä¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¡ÈÀ¼¡É¤òÉð´ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
·ëÀ®¸å¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¡¢2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂ®¤Ç²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÂçÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ーÅù¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¤Î Zepp ¥Ä¥¢ー(¢¨Á´¸ø±é SOLD OUT)¤â¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤òÌ¥Î»¡£
½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAllVIN¡×¤Ï 2023Ç¯5·î17ÆüÈ¯É½¤Î¡ÖBillboard JAPAN¡×º£½µ¤ÎÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÈJAPAN Hot100¡É¤Î5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥³ー¥É¶¨²ñ 2023Ç¯5·îÅÙ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÇ§Äê¡£2024Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿2nd ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEDEN¡×¤¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤¤¡¢·ëÀ®µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë8·î2Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌ´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼Â¸½¡£
¢¨¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Î¤´Ãí°ÕÅÀ
¡ÖKnight A - µ³»Î A -¡×É½µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§£´¤«½ê( Knight_A_-_µ³»ÎA_- ¡§¥¢¥ó¥Àー¥ÐーÉôÊ¬)¤¬¡¢È¾³Ñ¥¢¥±¡¿ - (¥Ï¥¤¥Õ¥ó)¤ÏÈ¾³Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
Knight A - µ³»ÎA - ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://knight-a.com/
Knight A - µ³»ÎA - ¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/117gqoaz
Knight A - µ³»ÎA - ¸ø¼°X¡§https://twitter.com/Knight_A_info
Knight A - µ³»ÎA - ¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@Knight_A_info
Knight A - µ³»ÎA - ¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@knighta_info
Knight A - µ³»ÎA - ¸ø¼°¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¡§https://twitcasting.tv/c:knighta_info
¢£AMPTAKxCOLORS Profile
º¸¾å¤«¤é¤¢¤Ã¤¤£ / ¤Þ¤¼ÂÀ / ¤×¤ê¤Ã¤Ä / ¤Á¤°¤µ¤¯¤ó / ¤¢¤Ã¤È / ¤±¤Á¤ã
¥²ー¥à¼Â¶·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢ASMRÂæ»ì¤Ê¤É¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦6¿Í(¤¢¤Ã¤¤£ / ¤Þ¤¼ÂÀ / ¤×¤ê¤Ã¤Ä / ¤Á¤°¤µ¤¯¤ó / ¤¢¤Ã¤È / ¤±¤Á¤ã)¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä¶Â¿ºÍ2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
³èÆ°Åö½é¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤ï¤º¤«2¥ö·î¸å¤Î2022Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ç1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£
2023Ç¯5·î¤Ë¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄê1stEP¡ØRAINBOWxCOLORS¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢TOKYO DOME CITY HALL¤Ç¹Ô¤Ã¤¿2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤â¤¢¤ï¤»¤¿Á´3¸ø±é¤¬Ëþ°÷¸æÎé¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÅìÌ¾ºå·×9¸ø±é¤Î1st LIVE TOUR¤ò¹Ô¤¤Á´¸ø±é¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡ª¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï²Î¤¤¼ê»Ë¾åºÇÂ®¡¢·ëÀ®1Ç¯10¥ö·î¤Ç¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÃ£À®¡£(2024Ç¯12·î27Æü»þÅÀ)
¢¨¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Î¤´Ãí°ÕÅÀ
¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×É½µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§x(AMPTAK¤ÈCOLORS¤Î´Ö)¤¬¡¢È¾³Ñ¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
AMPTAKxCOLORS ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://amptak-colors.com/
AMPTAKxCOLORS ¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/c0BgCRP
AMPTAKxCOLORS ¸ø¼°X¡§https://twitter.com/ampxtak
AMPTAKxCOLORS ¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS
AMPTAKxCOLORS ¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@ampxtak
AMPTAKxCOLORS ¸ø¼°¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¡§https://twitcasting.tv/c:ampxtak/
¢£¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites - Profile
¿´²» / ¥í¥¼ / Lapis / ¥á¥ë¥È¡¦¥À¡¦¥Æ¥ó¥· / ¤ß¤«¤µ¤¯¤ó / ÌÀÍë¤é¤¤¤È
2024Ç¯8·î10Æü¤ËSTPR¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¿´²»¡¢¥í¥¼¡¢Lapis¡¢¥á¥ë¥È¡¦¥À¡¦¥Æ¥ó¥·¡¢¤ß¤«¤µ¤¯¤ó¡¢ÌÀÍë¤é¤¤¤È¤Ë¤è¤ë2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
Ëè½µÆüÍË18»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¸ø¼°À¸ÊüÁ÷¤ä¥²ー¥à¼Â¶·¡¦¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡¦²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤µÂçÇúÈ¯¤ÊÆ°²èÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï³«Àß¸å¡¢²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂ®¡¢¤ï¤º¤«49Æü¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô30Ëü¿Í¤òÃ£À®¡ª(2024Ç¯12·î27Æü¸½ºß)
1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFIRST 1MPACT¡×¤ÏÇÛ¿®¤«¤é¤ï¤º¤«26Æü´Ö¤Ç100Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¡¢Àª¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢¨¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Î¤´Ãí°ÕÅÀ
¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×É½µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§£³¤«½ê(¤á¤Æ¤ª¤é_-_Meteorites_-¡§¥¢¥ó¥Àー¥ÐーÉôÊ¬)¤¬¡¢È¾³Ñ¥¢¥±¡¿ - (¥Ï¥¤¥Õ¥ó)¤ÏÈ¾³Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites - ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://stprcorp.com/meteorites/
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites - ¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/mtor_info
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites - ¸ø¼°X¡§https://x.com/mtor_info
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites - ¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@mtor_info
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites - ¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@mtor_info
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
URL¡§https://stprcorp.com/