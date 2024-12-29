Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤±äÄ¹·èÄê¡ªµþÀ®É´²ßÅ¹¤Ä¤¯¤Ð¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖKEiSEI & owl¡×¤Ç¤Î¡Ö¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹¡×´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¬1·î13Æü¤Þ¤Ç¤Ë
¿·ºî ¥·¥Ê¥â¥íー¥ë ¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ï¹©¶È ³¤³°»ö¶ÈÉô ¡Ö¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºç¸¶ ÏÂÉ§¡Ë¤Ï¡¢11·î16Æü¤«¤é12·îËö¤Þ¤Ç¡ÖµþÀ®É´²ßÅ¹¤Ä¤¯¤Ð¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥× KEiSEI & owl¡×¡Ê¢©305-0031 °ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸ãºÊ¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯1·î13Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹
¥ß¥Ã¥Õ¥£ー ¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹
¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹ ¤·¤Ð¸¤¥Þ¥° ¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹
¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹ ¥Ñ¥ó¥À¥Þ¥° ¥·¥ó¥°¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¡¡
¢£ÈÎÇäÅ¹¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§KEiSEI ¡õ owl
½êºßÃÏ¡§¢©305-0031 °ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸ãºÊ1-6-1
¥È¥Ê¥ê¥¨¤Ä¤¯¤Ð¥¹¥¯¥¨¥¢¥¥åー¥È2³¬
´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î16Æü～12·î25Æü
¾ì½ê¡§¥È¥Ê¥ê¥¨¤Ä¤¯¤Ð¥¹¥¯¥¨¥¢¥¥åー¥È¡ÖKEiSEI & owl¡×
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ö¤Ä¤¯¤Ð±Ø¡×A5½Ð¸ýÄ¾·ë
¢£¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥°¥é¥¹
¡Ö¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥¬¥é¥¹¿¦¿Í¤¬¼êºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Å¤¯¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤â¤ê¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥é¥¹¤ËÈùÌ¯¤Ê¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÆ°Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ä°¦¤¤¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËèÆü¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ä¿©Âî¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ºîÉ÷·Ê
¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹ ¤Í¤³¥Þ¥°¹õ
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹
¼ïÎà¡§¤¯¤Þ¤µ¤ó¤òÊú¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¡¿Ä»¤µ¤ó¤òÊú¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¡Ê·×2¼ïÎà¡Ë
ºà¼Á¡§¥Û¥¦¥±¥¤»À¥¬¥é¥¹
»ÅÍÍ¡§ÂÑÇ® -20¡î～120¡î
¥µ¥¤¥º¡§10.3L ¡ß 13.8W ¡ß 9.3H cm¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
ÍÆÎÌ¡§230ml¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê1¸ÄÆþ¤ê¡Ë
²Á³Ê¡§4,500±ß¡ÜÀÇ¡Ê4,950±ß¡Ë
À½Â¤¡§ÂæÏÑ
¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹
¥«¥éー¡§¥ê¥Ü¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë
ºà¼Á¡§¥Û¥¦¥±¥¤»À¥¬¥é¥¹
»ÅÍÍ¡§ÂÑÇ® -20¡î～120¡î
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â9.5cm¡ß¹â¤µ8.2cm¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
ÍÆÎÌ¡§250ml¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§3,900±ß¡ÜÀÇ¡Ê4,290±ß¡Ë
À½Â¤¡§ÂæÏÑ
¡Ömiffy¡×¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹
¼ïÎà¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É(GLRK2038)¡¿¤ª¤Í¤à¤ê(GLRK2051)
ºà¼Á¡§¥Û¥¦¥±¥¤»À¥¬¥é¥¹
»ÅÍÍ¡§ÂÑÇ® -20¡î～120¡î
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â9.2cm¡ß¹â¤µ10.7cm¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
ÍÆÎÌ¡§160ml¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§3,900±ß¡ÜÀÇ¡Ê4,290±ß¡Ë
À½Â¤¡§ÂæÏÑ
(C)Mercis bv
¡Ö¤·¤Ð¸¤¡×¥Þ¥°
ºà¼Á¡§¥Û¥¦¥±¥¤»À¥¬¥é¥¹
»ÅÍÍ¡§ÂÑÇ® -20¡î～120¡î
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â9.2cm¡ß¹â¤µ9.6cm¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
ÍÆÎÌ¡§250ml¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
À½Â¤¡§ÂæÏÑ
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÜÀÇ¡Ê3,850±ß¡Ë
¡Ö¤Í¤³¥Þ¥°¡×¡Ê¹õ¡Ë
ºà¼Á¡§¥Û¥¦¥±¥¤»À¥¬¥é¥¹
»ÅÍÍ¡§ÂÑÇ® -20¡î～120¡î
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â8.5cm¡ß¹â¤µ9cm¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
ÍÆÎÌ¡§300ml¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
À½Â¤¡§ÂæÏÑ
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÜÀÇ¡Ê3,850±ß¡Ë
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¡×¥°¥é¥¹
ºà¼Á¡§¥Û¥¦¥±¥¤»À¥¬¥é¥¹
»ÅÍÍ¡§ÂÑÇ® -20¡î～120¡î
¥µ¥¤¥º¡§Éý6.7cm¡ß¹â¤µ7.7cm¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
ÍÆÎÌ¡§400ml¡Ê¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÜÀÇ¡Ê3,850±ß¡Ë
À½Â¤¡§ÂæÏÑ
¢¨¥Ñ¥ó¥À¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ï¹©¶È
¡¦ÀßÎ©¡§1989Ç¯10·î
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ºç¸¶ ÏÂÉ§
¡¦ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô
Å¹ÊÞ¤ª¤è¤ÓEC¥µ¥¤¥È
¡¦¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½ÉÅ¹
¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-11-6 ¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É2³¬
¡¦¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È
¡¡https://official.goodglas-japan.shop
¡¦¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
¡¡https://www.rakuten.ne.jp/gold/goodglas
¤½¤ÎÂ¾
ºÅ»ö¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½ÉÅ¹¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥°¥é¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.goodglas-jp.com/