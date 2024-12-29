¡Ú¤¤¤ï¤­FC¡Û¿ù»³Îâ±û Áª¼ê °ÜÀÒÀè·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤­¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö


¡Ú¿ù»³ Îâ±û¡ÊREO SUGIYAMA¡Ë¡Û




| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó


FW




| À¸Ç¯·îÆü


2000Ç¯3·î4Æü¡Ê24ºÐ¡Ë




| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å


170cm / 64kg




| ½Ð¿È


ÅìµþÅÔ




| ·ÐÎò


ÇòÉ´¹çSC ¢ª FCÅìµþU-15¤à¤µ¤· ¢ª FCÅìµþU-18 ¢ª ºî¿·³Ø±¡Âç³Ø ¢ª ¤¤¤ï¤­FC




| ½Ð¾ìµ­Ï¿


¡ã2024Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§3»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×Àï¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ


¡ãÄÌ»»¡ä
J2¥êー¥°¡§15»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢J3¥êー¥°¡§8»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§2»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ