Ê¡²¬¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥·¥ç¥Ã¥×THE CLUBHOUSEÎÙ¤Ë¿·¥¹¥Úー¥¹¡ÉOFFLINE¡É¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ä¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¡£

「Offline is the new luxury. (オフラインは新しい贅沢)」というコンセプトの元、THE CLUBHOUSEの新スペース"OFFLINE"はオンラインでは味わうことのできないリアル店舗ならではのショッピング体験やオフライン限定の商品、テニス仲間が集まるリアルなコミュニティーを提供します。

オンラインで買い物をしたり情報を集めたりすることが当たり前になった昨今、画面上で簡単にわかることだけがピックアップされ、わかりにくいことが置き去りにされる傾向があります。オンラインでわかることは、加工された2次元の画像や価格、基本スペックのような表面的な情報に偏っています。オンライン上で簡略化、デフォルメ化された情報を鵜呑みにするのではなく、わざわざ時間を作って店を訪れ、商品を手に取って触れ、試着や試し履きをしたり、ユーザー同士やスタッフとの会話を楽しむというショッピングの楽しさの原点に立ち返っていただくことが出来るようなお店を目指しています。

スイス発のスポーツブランドOn(オン)のテニスラインが揃う、国内屈指の場所。

世界のテニスシーンでも存在感を増しているOn(オン)のテニスシューズやテニスアパレルを、実際に手に取ったり、試着をしながらお求め頂くことが出来ます。特にテニス関連商品は国内はもちろんアジア全域でも屈指の品揃え。モデル毎に異なる足型やサイズ感も確認でき、お客様ひとりひとりのプレースタイルやテニスライフに合った一足をスタッフと一緒に探すことが出来ます。

ロジャー・フェデラーが開発に携わったOn(オン)のテニスシューズ、THE ROGER(ザ・ロジャー)シリーズ。

スタッフや他のお客様と相談しながら、自分に合ったテニスギアを選べる

ラケットコーナーでは、普段から自分自身がテニスを楽しんでいるスタッフや、その場に居合わせた他のテニスプレイヤーと話し合いながら、自分に合ったラケットやストリング選びをすることが出来ます。ストリンガーにフィードバックをしながら自分に合ったストリングやセッティングを探していくのもテニスショップの楽しみの一つ。種類豊富な試打ラケットの貸し出しも行っています。

専門店としてお客様に合ったラケット探しをサポート。

テニス仲間に出会えるリアルなコミュニティー

THE CLUBHOUSEはその名の通り「部室」のような場所。

近隣はもとより九州各県、日本全国からもテニスギアやテニスカルチャーが好きなお客様が集まり、語れるような場所です。また、アジアの玄関口、福岡に位置するTHE CLUBHOUSEにはアジア各国のテニスファンが数多くご来店します。テニス大会や練習会、ポップアップストアなど、テニスファンが世代や国境を越えて楽しみ、交流できるようなイベントを開催して参ります。

12月27日には店内でオープニングレセプションが開催された。イベントではグラフィックデザイナーのSPECDEE氏が音楽を担当。

ここでしか買えないオフライン限定の商品

THE CLUBHOUSE ’’OFFLINE”ではオフライン限定商品やオフライン先行販売商品を定期的にリリースしていきます。

オープニング記念企画として、1990年代初頭のテニスシーンにおいて伝説的なグラフィックを生み出した元ナイキのデザイナーTom Andrich氏とTHE CLUBHOUSEのグラフィックデザインを多数手がけるSPECDEE氏によるコラボレーションアイテムをリリースいたします。

1990年にテニスを始め、Tom Andrich氏のデザインするテニスシューズに心を奪われテニスに熱中することになったTHE CLUBHOUSE代表の高田からの熱烈なオファーによって時代を超えたコラボレーションが実現。OFFLINEのオープンに合わせてデザインされた今回の商品群はTHE CLUBHOUSE OFFLINE店頭で先行発売。グラフィックは全てTom Andrich氏とSPCDEE氏の共作。

■THE CLUBHOUSE(ザ・クラブハウス)について

2022年に開業した「古くて新しい」テニスショップ。ラケットやシューズ、テニスウェアなどのテニスギアの販売、ストリングサービスに加え、オリジナルアパレルの販売やテニスイベントの企画・運営などを行う。商品の魅力を伝え、テニスの楽しさやテニスカルチャーを伝え広げることをミッションとしており、テニスのマーケティング、市場創造を目的としてメーカー各社やテニスクラブとの協業にも力を入れている。

THE CLUBHOUSE / OFFLINE

福岡県福岡市中央区草ヶ江1-4-52

ホームページ:https://www.theclubhouse.tennis/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/theclubhouse_tennis/

メールアドレス:info@theclubhouse.tennis