¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡Û¥É¥¤¥ÄÈ¯¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¡ÖFloyd¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ØGREEN AGE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª¿·¿§RED¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¤òÆüËÜ½é¤ªÈäÏªÌÜ¡ª
¡¡ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 8³¬¡ØGREEN AGE¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯1·î8Æü(¿å)～14Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸81¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¡ÖFloyd(¥Õ¥í¥¤¥É)¡×¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Live Brighter with Floyd(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1253865_2067.html)
´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î8Æü(¿å)～14Æü(²Ð)
¾ì½ê¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 8³¬ ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸81
¡¡¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFloyd(¥Õ¥í¥¤¥É)¡×¤«¤é¡¢70Ç¯Âå¤Î¥Ù¥Ë¥¹¥Óー¥Á¡¦¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î¥¦¥£ー¥ë¤òºÎÍÑ¤·¥¹¥àー¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¡£¥¦¥£ー¥ë(¥¿¥¤¥ä)¤Ï¸ò´¹²ÄÇ½¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥«¥éー¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂÑµ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢Ä¹¤¯ÁõÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÎ¹¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·¿§RED¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¤¬ÆüËÜ½éÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¥éー¤¬Î¹¤Îµ¤Ê¬¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¾å¡§CABIN 121,000±ß/Ãæ¡§CHECK-IN 143,000±ß/²¼¡§TRUNK 165,000±ß
¡»ÆüËÜ½éÈ¯Çä¤ÎRED¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹
ÁÇºà¤Ï100%¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥È¥Þ¥¯¥í¥í¥ó¤Ê¤Î¤Ç¾×·â¤Ë¶¯¤¯¡¢Î¢ÃÏ¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥µ¥Æ¥ó»ÅÍÍ¡£¥¦¥£ー¥ëÉôÊ¬¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥Ñ¥Ê¤Ç¤´¼«¿È¤Ç¸ò´¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Á´¥±ー¥¹ÀÖ¤Î¥¦¥£ー¥ë¤Ç¡¢ÊÌÇä¤Î¥¦¥£ー¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¥«¥éー¤Î¥¦¥£ー¥ë¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾å¡ÊCABIN¡Ë¤Ï¡¢µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¥µ¥¤¥º¡ÊLCCÅùÉÔ²Ä¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¥µ¥¤¥º¤Î¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£)1～2ÇñÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¡£Ãæ¡ÊCHECK-IN¡Ë¤Ï¡¢3～4ÇñÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¡£²¼¡ÊTRUNK¡Ë¤Ï¡¢5～7ÇñÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥¦¥£ー¥ë(¥¿¥¤¥ä)¤Ê¤É¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤âÃíÌÜ
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡£¡¡WEEKENDER 40,700±ß¡¡
ÆâÂ¦¤¬2¤Ä¤Ë»ÅÀÚ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÇ¼¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡¡WASHKIT 17,600±ß
Floyd¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹ÀìÍÑ¤ÎÂØ¥¦¥£ー¥ë¥»¥Ã¥È¡£Á´11¿§¤¢¤ê¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥«¥éー¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡£ÀìÍÑ¥¹¥Ñ¥Ê¤Ç¤´¼«¿È¤Ç¤ª¼è¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¡£¡¡WHEEL SET ³Æ¿§ 11,000±ß
´ü´ÖÃæ¡¢Floyd¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ç¡¢Floyd.JAPAN¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@floyd.japan)¤È¡ØGREEN AGE¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à (@hankyu_greenage)¤ÎÎ¾¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂÊª¤È°ã¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡Ò¡ÖFloyd¡×¤È¤Ï¡Ó
¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó½Ð¿È¤ÎBernd Georgi¤ÈHorst Kern¤Ë¤è¤Ã¤Æ2019Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥é¥²¥Ã¥¸À½Â¤¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢70Ç¯Âå¤Î¥Ù¥Ë¥¹¥Óー¥Á¡¦¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¥¥ã¥¹¥¿ーÉôÊ¬¤Ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î¥¦¥£ー¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á´Êý¸þ¤Ø³ê¤é¤«¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥¹¥±ー¥È¥Üー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤äÎ¹¹Ô¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£