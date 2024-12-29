1Ãå¤ÇÀ¸¸å0-12¥«·îÂÐ±þ¡£Ä´Àá¤·¤Æ¡íÄ¹¤¯Ãå¤ë¡í ÆüËÜÀ½¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ù¥Óー¥¦¥§¥¢¡ÖRico & Bhambo / ¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü¡×ÈÎÇä³«»Ï
1Ãå¤ÇÀ¸¸å0-12¥«·î¤Þ¤ÇÃå¤ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ù¥Óー¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRico & Bhambo / ¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü¡×¤¬¡¢12/29¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê±þ±ç¹ØÆþ¥µ¥¤¥ÈMakuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¡ÖÆÈ¼«Àß·×¤Î¡ÉÄ´Àá¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤òÄ¹¤¯¶¦¤Ë¤¹¤ë¡×ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ù¥ÓーÉþ¤Î¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤ä¤ª½Ë¤¤¹Ô»ö¡ÊÂà±¡Ãå¡¦¤ªµÜ»²¤ê¡¦1ºÐÃÂÀ¸Æüetc¡Ë¤ÎÉþÁõ¤Ê¤É¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ±þ¡£Ä¹¤¯Ãå¤ë¤³¤È¤ÇÉþ¤ÎÇÑ´þÊª¤â¸º¤é¤¹¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó100%¤ÎÆüËÜÀ½¥Ù¥Óー¥¦¥§¥¢¤ò¡¢1Æü5Ãå¸ÂÄêÀ½Â¤¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¥È¤ò¡É»º¤ß¡É¡¦¡É°é¤Æ¤ë¡É·Ð¸³¤ò¡ÉÉþ¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â´¶¤·¤¿IT´ë¶È¤Î²ñ¼Ò°÷¤¬¡Ö°é»ù¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢2Ç¯È¾¤ò¤«¤±¤Æº£²ó¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚMakuake ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡Ûhttps://www.makuake.com/project/ricoandbhambo/
¡ÚÀáÌÜ¤ÎµÇ°Æü¤ÎÉþÁõ¤Ë¡ÛÂà±¡Ãå¡¢¤ªµÜ»²¤ê¡¢1ºÐ¤ªÃÂÀ¸Æü¤â
¼Ì¿¿ º¸¡§¤ªµÜ»²¤ê / ±¦¡§1ºÐÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤
¡ÖÄ¹¤¯Ãå¤ë¤¿¤á¤Î¡ÉÄ´Àá²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ®Ä¹»þ´ü¤ä¤ª½Ë¤¤¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ù¥Óー¥¦¥§¥¢¡×¡£¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤é¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ÎÂà±¡Ãå¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ªµÜ»²¤ê¡¢¤ª¿©¤¤½é¤á¤ä°ìºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¡¢µ¨Àá¡¦¥µ¥¤¥º¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÄ¹¤¯Ãå¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê°ìÃå¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ÓーÉþÆÃÍ¤Î¥µ¥¤¥ºÇº¤ß¤ò²ò·è¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤Ë¤âºÇÅ¬
¥Ù¥ÓーÉþ¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ºÇã¤¤ÂØ¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î¤ª½Ë¤¤¹Ô»ö¤ÎÉþÁõ¡¢·Á¡¦¼ïÎà¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤æ¤¨¤ÎÁª¤Ó¤Ë¤¯¤µ¡¢µ¨Àá¡¦¥µ¥¤¥º¤ËÊÐ¤Ã¤¿½Ð»º½Ë¤¤¤Ê¤É¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÆÃÍ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖRico & Bhambo / ¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü¡×¤Ï¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò°ìÃå¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Î¥Ù¥Óー¥¦¥§¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥Ù¥ÓーÉþ¤È¤ÎÃåÍÑ´ü´Ö¤ÎÈæ³Ó
ÄÌÇ¯ÃåÍÑ»öÎã - ¼Ì¿¿ º¸¡§À¸¸å12¥«·î¡¦8·î¤ËÈ¾ÂµÃåÍÑ / ±¦¡§À¸¸å5¥«·î¡¦12·î¤Ë¥¿¥¤¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÃåÍÑ
[¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó]¡¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó100%¤ÎÆüËÜÀ½À¸ÃÏ¤ò¡¢Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¤Ë¤ÆÀ½Â¤
¼Ì¿¿ º¸¡§À¸¸å11¥«·î / ±¦¡§À¸¸å4¥«·î
ÎÉ¤¤¥â¥Î¤òÄ¹¤¯Ãå¤ë¤¿¤á¡¢ÁÇºà¤äË¥À½¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó100% ¤Î¹ñ»ºÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¹ñºÝ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯µ¡´ØÇ§¾ÚºÑ¤Î»å¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¾å¼Á¤Ê6½Å¥¬ー¥¼À¸ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¹ñÆâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¸·Áª¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Î¹â¤¤¹©¾ì¤Ç¤Î¤ßÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¤Ë¤Æ¡¢1Æü5Ãå¸ÂÄê¤Ç£±Ãå£±ÃåÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«Àß·×¡¢3²Õ½ê¤Î¥µ¥¤¥ºÄ´Àá¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÖRico & Bhambo/¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü¡×¤Î¥í¥ó¥Ñー¥¹¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢3²Õ½ê¤Î¥µ¥¤¥ºÄ´Àá¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[ 3²Õ½ê¤Î¥µ¥¤¥ºÄ´Àá¥Ç¥¶¥¤¥ó ]
1. ¼ó¸µ¡§¼ó²ó¤ê¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Ç¼«Í³¤ËÄ´Àá
2. Âµ¡§È¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¥Ü¥¿¥óÎ±¤á¤¬½ÐÍè¤ë»ÅÍÍ
3. ¸Ô¡§¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Ç2ÃÊ³¬¤ÎÄ´Àá
YouTube¡§Rico & Bhambo / ¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー(https://youtu.be/ylQ6ubMXbt8?si=7CcAz5xYRTIAkPF3)
YouTube : [¼ó¤¹¤ï¤êÁ°¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±] Ãå¤»Êý HOW TO ¥àー¥Óー(https://youtu.be/OnCByrwWh2s?si=Sxrxf84_jU6-5FdL)
µ¨Àá¡¦¥µ¥¤¥º¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Ä´ÀáÀß·×¤ä¡¢¥Ç¥¤¥êー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀáÌÜ¤Î¤ª½Ë¤¤¥·ー¥ó¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢·îÎð¤òÌä¤ï¤ºÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ëÁÇºà¡¦·Á¤Ï¡¢20¿Í°Ê¾å¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»îÃå¤ò·Ð¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â»î¹Ô¤È²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°ìÈÖÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤³¤À¤ï¤ê
¡ÖRico & Bhambo/¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü¡×¤Ï¼çÌò¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°ìÈÖÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢À¸ÃÏ¤ÎºÎÍÑ¤«¤é·Á¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[ Rico & Bhambo ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó ]
¡¦︎¡¡100%¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ ÆüËÜÀ½¤Î¾å¼ÁÀ¸ÃÏ
¡¦︎¡¡ÄÌµ¤ÀÎÉ¤¯¥à¥ì¤Ë¤¯¤¤6½Å¥¬ー¥¼
¡¦︎¡¡À¸ÃÏ¤òÀË¤·¤Þ¤º¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¤Þ¤¡¤ë¤¤·Á
¡¦︎ ¡¡È©ÆëÀ÷¤ßÎÉ¤¤¼«Á³Í³Íè¤ÎÀ¸À®¿§
20Ç¯¸å¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò
¸½ºß¹ñÆâ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë»º¶È¤Ï98.5%*¤¬Í¢Æþ°ÍÂ¸¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»º¶È¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤¬²£¤Ð¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¡µëÎÌ¤Ï1.8ÇÜ*¡Ê1991Ç¯Èæ³Ó¡Ë¤ÈÀ¸»º²áÂ¿¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ï¿å¼Á±øÀ÷¡¦²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤òÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤¹»º¶È¡£¤½¤ì¤é¤Î´Ä¶±øÀ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÑ´þÊª¤Þ¤Ç¤â¤¬²á¾ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ÎÀ¤Âå¤òÀ¸¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Î´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ÖRico & Bhambo / ¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü¡×¤ÏÁÇºà¡¦À½Ë¡¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
*2023 ·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¡ÖÁ¡°Ý»º¶È¤Î¸½¾õ¤È¹ñÆâ³°¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¤á¤°¤ëÆ°¸þÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼èÁÈ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡Ú¡ÖRico & Bhambo / ¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü¡×¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡Û
[ Rico & Bhambo ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê ]
1.¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó = ¥µ¥¤¥ºÇã¤¤ÂØ¤¨¡¦°ìÅÙ¤¤ê¤Î¹Ô»ö¤ª½Ë¤¤Éþ¤ÎÇÑ´þÊªºï¸º
2.¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó = ¿å¼Á±øÀ÷¤ò98%**¡¢CO2¤ò46%***ºï¸º
3.¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó = ¹ñÆâÀ½Â¤¡¦¹ñÆâ¾ÃÈñ¤Î·ÐºÑ½Û´Ä
** 2011 Water FootPrint
***2014 Life Cycle Assessment¡ÊLCA¡Ëby Textile Exchange
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¹ñÆâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¸·Áª¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Î¹â¤¤¹©¾ì¤Ç¤Î¤ßÀ½Â¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï2ÅÀ¡£
1. Å°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍøÊØÀ¤¬¤æ¤¨¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¹½Â¤
2. ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÆÃÍ¤Î½À¤é¤«¤â¤Ã¤Á¤êÁÇºà¤ÇË¥À½¤·¤Å¤é¤¤À¸ÃÏ
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¤Î¹©¾ì¤Ë¤Æ½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1Æü5Ãå¸ÂÄê¤Ç£±Ãå£±ÃåÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥È¤ò¡É»º¤ß¡É¡¦¡É°é¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦ºÇ¤â¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤Ê·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ù¥Óー¥¦¥§¥¢
¡ÖRico & Bhambo/¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü¡×¤Ï¡¢³°»ñ·ÏIT´ë¶È¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À²ñ¼Ò°÷¤¬¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤·¤¿¥Ù¥ÓーÉþ¤òÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ë½é¤á¤ÆÃå¤»¤¿½Ö´Ö¤ä¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤·¤¿·Ð¸³¡£Éþ¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¥Ò¥È¤ò¡É»º¤ß¡É¡¦¡É°é¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡¢IT¤ÈÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤µ¡×¤È¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ã¯¤«¤Î¡É¿Æ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡×¼ÂÂÎ¸³¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ30Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¡¢»þ¤Ë¤Ï¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¿Ê¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ëÂåÉ½¤ÎËÃÝ¼«¿È¡¢2ÅÙ¤Î½Ð»º¸å¡¢Âô»³¤Î´î¤Ó¤È¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»º¸åÝµ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡È½Ð»º¡¦°é»ù¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Î£±¤Ä¡£»Ò¶¡¤â¿Æ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë - ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°é»ù¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤½ÐÍè¤ë¥Ù¥ÓーÉþ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡É¤È·è°Õ¡£½àÈ÷´ü´Ö2Ç¯È¾¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡ÖRico & Bhambo / ¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚMakuakeÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä ³µÍ×¡Û
12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÇÂç20%OFF¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§00～2025Ç¯2·î24Æü¡Ê·î¡Ë22¡§00
¢£¹¹¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤ÎLINE¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤Ç¡¢Makuake¤Ç»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÈ¯¹ÔÃæ
Rico & Bhambo ¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/sDL35hH
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§
https://www.makuake.com/project/ricoandbhambo/
±þ±ç¥×¥é¥ó¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
Makuake´ü´ÖÃæ¤ËÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¾ïÀßÅ¸¼¨¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢Å¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¡£Æþ¾ìÌµÎÁ
¡¦12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë- 01·î17Æü¡Ê¶â¡Ë ¡÷¿ÀÆàÀî¡¡YASMO ÉðÂ¢¾®¿ù
¡¦01·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë- 02·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡÷Åìµþ¡¡counterbooks
¡¦12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë- 02·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡÷¿ÀÆàÀî¡¡ÂÀÍÛ¤È·î
¡¦12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë- 01·î15Æü¡Ê¿å¡Ë ¡÷¿ÀÆàÀî¡¡ÎÙ¡Êtonari¡Ë
¡¦12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë- 02·î24Æü¡Ê·î¡Ë ¡÷Åìµþ¡¡KISUI Takanawa¡Ê¢¨»öÁ°Ï¢ÍíÉ¬¿Ü¡Ë
¡¦12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë- 02·î24Æü¡Ê·î¡Ë ¡÷ºë¶Ì¡¡studio oritura¡Ê¢¨»öÁ°Ï¢ÍíÉ¬¿Ü¡Ë
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶ÈÆü¤ò»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´Íè¾ì²¼¤µ¤¤
¡ÚÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Û
¼Â¹Ô¼Ô¤¬¾ïÃóÍ½Äê¡£Ä¾ÀÜ¾¦ÉÊ¤ò¤´ÀâÌÀ¡¦¤´ÁêÃÌ¤Ê¤É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æþ¾ìÌµÎÁ
¡¦12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë ¡÷Åìµþ¡¡ÉðÂ¢¾®»³ÁÏ¶È»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー
¡¦01·î15Æü¡Ê¿å¡Ë ¡÷¿ÀÆàÀî¡¡ÎÙ¡Êtonari¡Ë
¡¦01·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡÷Åìµþ¡¡ÂÀÍÛ¤È·î
¡¦02·î Ì¤Äê ¡÷Åìµþ¡¡ÉðÂ¢¾®»³ÁÏ¶È»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー
YASMO ÉðÂ¢¾®¿ù
¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤¬¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ç¤¤ë°ì»þÍÂ¤«¤êÊÝ°é»ÜÀß
¢©211-0063 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¾®¿ùÄ®1ÃúÌÜ403-53 1F | Google Map(https://maps.app.goo.gl/KBjZNU6i6etoMpzf8)
COUNTER BOOKS
ËÜ²°¤È¥«¥Õ¥§¤È¥Ðー¡£¤Þ¤Á¤Î¹¥´ñ¿´Çä¤ê¾ì
¢©152-0004 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÂëÈÖ£³ÃúÌÜ£´－£²£µ| Google Map(https://maps.app.goo.gl/e6BJ3BQaNoJycfih6)
ÂÀÍÛ¤È·î
»Ò¶¡Éþ¤È¤ª²Ö¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×
¢©142-0051¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÊ¿ÄÍ2-17-12 | Google Map(https://maps.app.goo.gl/tDvHdFNrG1Wauf3y9)
ÎÙ¡Êtonari¡Ë
²ÈÂ²¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÃÏ°è¤Î·Æ¤¤¤Î¥«¥Õ¥§
¢©248-0024 ¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô°ðÂ¼¥¬ºê£³ÃúÌÜ£±－£±£¸ | Google Map(https://maps.app.goo.gl/JrgNbF3nMf8kk19u9)
»º¸å¥±¥¢¥ê¥È¥êー¥È KISUI Takanawa
¥Þ¥Þ¤Î¿´¤ò½á¤¹½ÉÇñ·¿¤´Ë«Èþ»º¸å¥±¥¢
¢©108-8612 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ£³ÃúÌÜ£±£³－£± ¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØÆâ | Google Map(https://maps.app.goo.gl/f9mMiMk93T6DWikF7)
studio oritura¡Ê¥ª¥ê¥È¥¥ー¥é¡Ë
²Ö¤ÇºÌ¤ë¡¦¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª
¢©350-0273 ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô°²»³Ä®2-7 ÅÄÃæ¥Ó¥ë201 | Google Map(https://g.co/kgs/Kq7dbd2)
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡Rico & Bhambo ¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü ¥í¥ó¥Ñー¥¹
²Á³Ê¡¡¡¡15,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¡1¥µ¥¤¥º¡Ê¥µ¥¤¥º50-70ÂÐ±þ¡Ë
¥«¥éー¡¡À¸À®¡Ê1¥«¥éー¡Ë
À¸ÃÏ¡¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó100%¡ÊÆüËÜÀ½¡Ë
À½Â¤¡¡ÆüËÜÀ½¡ÊÅçº¬¸©½Ð±À»Ô¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
Rico & Bhambo¡Ê¥ê¥³¥¢¥ó¥É¥Ð¥ó¥Ü¡Ë¤Ï¡¢¡È°é»ù¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ù¥Óー¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾®»³3-27-5
ÂåÉ½¡§ËÃÝ¥¢¥º¥µ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ù¥Óー¥¦¥§¥¢¤Î´ë²è³«È¯¡¦À½Â¤ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§2024Ç¯1·î
HP¡§https://ricoandbhambo.myshopify.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/ricoandbhambobaby/¡¡
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ricoandbhambo@gmail.com