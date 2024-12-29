¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ë¤Æ¡¢12/29(Æü)¤è¤ê¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢Âç¿Í¤Î»Í³Ñ´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ß¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ËÃíÌÜ¡ª
¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ç¤Ï12/29(Æü)¤è¤ê¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎºÇ¿·ºîSMARTOON(R)︎¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡¦¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÂè2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½Âå¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ
¡¦½é²ó°ìµó20ÏÃÇÛ¿®¡£¡ÖÂÔ¤Æ¤Ð\0¡×¤Ç15ÏÃ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë¡£Ëè½µÆüÍËÆü¤ËºÇ¿·ÏÃ¸ø³«Í½Äê
¡¦¸¶ºî¡§¤â¤¡¤é¤¹ÀèÀ¸¡¢ºî²è¡§éä¥Ä¥Ð¥µÀèÀ¸¤è¤êÆÃÊÌ¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå
¡¦¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡×ºîÉÊ¥Úー¥¸ : https://piccoma.com/web/product/176404(https://piccoma.com/web/product/176404)
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶âºßÎ¶¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢12/29¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¿·Ï¢ºÜSMARTOON(R)︎¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªµÇ°¤¹¤Ù¤Âè2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½Âå¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡¢¤â¤¡¤é¤¹ÀèÀ¸¤¬¸¶ºî¤ò¡¢éä¥Ä¥Ð¥µÀèÀ¸¤¬ºî²è¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¨¡¨¡¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î»Í³Ñ´Ø·¸¤òÉÁ¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ß¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
ºÇ°¦¤Î¿Í¡¦Íã¤Î»à¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Èá¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎºÚ¡¹¤Ï¡¢Íã¤Î»à¤Ë´Ø¤¹¤ë²¿¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤â¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¼ê¡É¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Ì¿¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÅÙ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÆ¤Ó¡¢Ææ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ²áµî¤Ø¤È´¬¤Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£Íã¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÈà¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿ºÚ¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²áµî¤Îµ²±¤ÈÇ÷¤ë±Æ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀÀ¤¤¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë±¿Ì¿¤ÎÏ¢º¿¤«¤é²Ì¤¿¤·¤ÆºÚ¡¹¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ß¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤òÀ§Èó¡¢¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëºÙ¤«¤Ê´¶¾ð¤ÎÉ½¸½¤ä¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²áµî¤Îµ²±¤È¸½ºß¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î³ëÆ£¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12/29¡ÊÆü¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢°ìµó20ÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢23»þ´ÖÂÔ¤Æ¤Ð1ÏÃÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÂÔ¤Æ¤Ð\0(R)︎¡×¤Ç15ÏÃ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇºîÉÊ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·ÏÃ¤ÏËè½µÆüÍËÆü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¡§¤â¤¡¤é¤¹ÀèÀ¸
½Ä¥«¥éーÌ¡²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÇØ·Ê¡¢Èþ¤·¤¤Ãå¿§¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤Êª¸ì¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔ¶ø¤òÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç´¬¤ÊÖ¤»¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¤é¡£¹³¤¨¤Ê¤¤±¿Ì¿¤ò¡¢Æó¿Í¤Ê¤éÊÑ¤¨¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«ーー¡£
ºî²è¡§éä¥Ä¥Ð¥µÀèÀ¸
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¤Îºî²è¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¡¢¥Íー¥à¡¢ÇØ·Ê¡¢ÃåºÌ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³§¤µ¤ó¤È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤¹¡¢·òµ¤¤Ç°ìÅÓ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ºÚ¡¹¤Î¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤ËÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)Tsubasa Shijimi / SHERPA STUDIO
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡×
ºî²è¡§éä¥Ä¥Ð¥µ
¸¶ºî¡§¤â¤¡¤é¤¹
¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¨¡¨¡¡Û ºÇ°¦¤Î¿Í¡¦Íã¤Î»à¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Èá¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÚ¡¹¡£Íã¤Î»à¤Ë´Ø¤¹¤ë²¿¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤â¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¼ê¡É¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Ì¿¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤·¤«¤·°ìÅÙ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÆ¤Ó¡¢Ææ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ²áµî¤Ø¤È´¬¤Ìá¤ë¡£Íã¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÈà¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿ºÚ¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî¤Îµ²±¤ÈÇ÷¤ë±Æ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀÀ¤¤¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë±¿Ì¿¤ÎÏ¢º¿¤«¤é¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆ¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢Âç¿Í¤Î»Í³Ñ´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ß¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー³«Ëë¡ª
¡ÖÂÔ¤Æ¤Ð\0¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ/Ëè½µÆüÍËÆü¹¹¿·
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡×ºîÉÊ¥Úー¥¸ : https://piccoma.com/web/product/176404
¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹¥¿¥¸¥ª
ÀßÎ©¡§2021Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÀîºêÎ¶°ìÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ1ÃúÌÜ8－1 ¥¢¥ë¥³¥¿¥ïー7³¬
ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ºÍÇ½¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢¤Þ¤¿ÆÉ¼Ô¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÏÃÂê¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤ä¥Î¥Ù¥ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¡¢ËèÆüÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç1ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤1ÏÃ¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥êÈÇ¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ï2016Ç¯4·î20Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢Îß·×4,500Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï 2024Ç¯5·î»þÅÀ¤Î iOS/Android ¤Î¹ç»»¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾:¥Ô¥Ã¥³¥Þ
¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à:iOS / Android / Web
ÍøÍÑÎÁ¶â:ÌµÎÁ(°ìÉô¥µー¥Ó¥¹Æâ²Ý¶â¤¢¤ê)
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É:http://piccoma.com/web/redir/853
¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://piccoma.com/web
¸ø¼° X¡ÊµìTwitter¡Ë:https://twitter.com/piccoma_jp
±¿±Ä:³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ