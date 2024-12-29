¥Ç¥¸Ä®¥æー¥¶ーÆÃÅµÃêÁª²ñ¤¬¸µÃ¶¥¹¥¿ー¥È¡ª¥Ö¥é¥ó¥É¹âÃÎ¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ö¿ÎÍä¥Ö¥ëー(¿å¾½Ê¥)¡×
ÃêÁª²ñ³µÍ×
¥Ç¥¸Ä®¥æー¥¶ーÆÃÅµÃêÁª²ñ¤Ï¡¢LINE¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ç¥¸Ä®¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸µÃ¶0»þ¤ÎÃêÁª³«»Ï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£ÃêÁª¥Úー¥¸¤Ï³«»Ï»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª²ñ¥¹¥¿ー¥È¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¸µÃ¶¡Ë0»þ
¥Ç¥¸Ä®LINEÇÛ¿®¡§2025Ç¯1·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë17»þº¢
ÃêÁª¥Úー¥¸¡§https://digital-town.jp/special/
¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Ö¥é¥ó¥É¹âÃÎ¤ÎÆÃÊÌ¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Ç¥¸Ä®¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ö¿ÎÍä¥Ö¥ëー(¿å¾½Ê¥)¡×
- ¥µ¥¤¥º¡§½Ä30cm ¡ß ²£45cm ¡ß ¥Þ¥Á12cm
- ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¡ÊPU¡Ë
- ÅöÁª¿Í¿ô¡§1Ì¾
- À½ºîÈëÏÃ¡§¹âÃÎ¤ÎºâÉÛÀ©ºî¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃæÅç¾¢°ì¤¬¿å¾½Ê¥¤Ë¤Æ¿åÃæ»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¼Â¸³Åª¤ËÀ©ºî¤·¤¿À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡£
¹âÃÎ¤Î¥·¥ã¥Ä ¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¥Õ¥ë¡ÊÄ¹Âµ¡Ë
¹âÃÎ¤Î¥·¥ã¥Ä ¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¥Õ¥ë¡ÊÄ¹Âµ¡Ë
- ¥µ¥¤¥º¡§M¥µ¥¤¥º
- ÅöÁª¿Í¿ô¡§1Ì¾
- À½ºîÈëÏÃ¡§¹âÃÎ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥«¥éー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÄêÈÖ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¥Õ¥ë¤ÎÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¡£
¼Â¤Ï¹âÃÎÈ¯¤ÇÀ¤³¦½é¤ÎºÇÀèÃ¼¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¡MUGEN POCKET¥«ー¥É
MUGEN POCKET¥«ー¥É¡Ê6¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡Ë
- ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡§¤¯¤í¤·¤ª¤¯¤ó¡¢¤Ò¤í¤áÇ¡¢¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¡¢¤¢¤ó¤¿¤í¤¦¡¢¥·¥ã¥âÈÖÄ¹¡¢¤Ï¤ê¤Þ¤È¤ä¤Ð¤·
- ¥µ¥¤¥º¡§²£86mm ¡ß ½Ä54mm
- ÅöÁª¿Í¿ô¡§6Ì¾
- ¢¨ARµ¡Ç½¤Ï°ìÉô¤Îµ¡¼ï¤ÇÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¥ã¥é¥«ー¥É¾ÜºÙ¥à¥²¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¥«ー¥Éhttps://mugenpocket.com/
- À½ºîÈëÏÃ¡§¹âÃÎ¸©¤òPR¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃæÅç¤¬¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»1Ç¯¤«¤±¤Æ³«È¯¡£¤æ¤ë¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¼Â¸½¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¹âÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¹âÃÎ¤Ï¡¢¡Ö¹âÃÎ°¦¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ºâÉÛ¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢°áÎà¡¢¥³¥¹¥á¡¢XR¥«ー¥É¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ¸©¤ÎÊ¸²½¤äÌ¥ÎÏ¤ò¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÈSNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://brandkochi.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://kochi.fashionstore.jp/
SNS¡§
- Twitter¡§https://twitter.com/kochi_brand
- Instagram¡§https://www.instagram.com/kochi.brand/
- Facebook¡§https://www.facebook.com/pg/kochi.fashion/
¥Ç¥¸Ä®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥¸Ä®¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ®°ìÃúÌÜ¡Ë¤Ï¡¢LINE¾å¤Ë²¾ÁÛ¤Î¡Ö¤Þ¤Á¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢½»Ì±¤äÅ¹ÊÞ¡¢´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²óÍ÷ÈÄ¤äËÉºÒ»Ù±çµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖÄ®Æâ²ñLINE¡×¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥æー¥¶ー¸þ¤±¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Ëè·îÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²ÃÊýË¡¤ä¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ç¥¸Ä®¤Î¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥³¥ó¥·¥§¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤ä½»Ì±¤ÎÀ¸³è¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digital-town.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¹âÃÎ
½êºßÃÏ¡§¢©780-0056 ¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»ÔËÌËÜÄ®4ÃúÌÜ2ÈÖ33-701
ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î2Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºâÉÛ¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢°áÎà¡¢XR¥«ー¥ÉÅù¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä