¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡ß¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¥¹¥Î¥¦¥Éー¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿±é½Ð¤¬¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¡¢¥ªー¥í¥é¥«¥éー¤ËÀ÷¤Þ¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤¬¾È¤é¤¹¶õ´Ö¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò...
¡Ø ¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡ß¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ê¥¤¥È!! ¡Ù～¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯¶õ´Ö¤ÈÍ¥Èþ¤Ê¶õ´Ö¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Åß¤Î¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à～
12·î27Æü(¶â)¤«¤é¤Ï¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡ß¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ê¥¤¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ª
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÈ´¤±¡¢Å·°æ¤Þ¤Ç¤¢¤ë½Å¡¹¤·¤¤ÌÚ¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤ÈÀã¤äÉ¹¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿°µÅÝÅª¤ÊÁõ¾þ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·½É¥é¥¤¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤¬¥ªー¥í¥é¿§¤Ëßê¤á¤¡¢°î¤ì¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸÷¤È¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÍÉ¤é¤á¤¯¸÷¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢Å¹Æâ¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÇÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾å¼Á¤ÊÂç¿Í¤Î¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¸÷¤Î¶õ´Ö¤ÇÅ¹ÆâÁ´ÂÎ¤¬¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡¢
¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¶õ´Ö¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÀ§Èó²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tablecheck.com/ja/shops/shinjuku-lime/reserve?utm_source=hp
Åß¤ÎÌ£³Ð¤òÌ£¤ï¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ª 2025.1.7-
¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÆüËÜ¿Í¤ÎÀå¤Ë¹ç¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡£À¹¤êÉÕ¤±¤ä»®¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥ê¥¾ー¥È´¶°î¤ì¤ë¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÅß¤ÎÌ£³Ð¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
～Winter Luxury Recommended Menu～
¡¦³ª½Õ±«¤ÎÍÈ¤²½Õ´¬¤(1ËÜ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡580±ß(638±ß)
¡¦ÇÏÆù¤Î¥«¥Ä¥ì¥Ä Âû¥½ー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡980±ß(1,078±ß)
¡¦µí¥Ï¥é¥ß¤ÈÊÆ²Ø»Ò¤Î¥æ¥Ã¥±¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡980±ß(1,078±ß)
¡¦³ª¤È³¤Ï·¤ÎÄ¹°ò¤Î¥Áー¥º¥°¥é¥¿¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡880±ß(968±ß)
¡¦ÏÂµí¤Î¥µ¥Æ(1ËÜ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡680±ß(748±ß)
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tablecheck.com/ja/shops/shinjuku-lime/reserve?utm_source=hp
¡ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Ï
Å¹Ì¾¡§¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¿·½É¥é¥¤¥à
½êºßÃÏ¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-36-10 ¥ß¥é¥¶¿·½É 3F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5919-2248
URL¡§https://www.opefac.com/restaurant/sj_lime/
±Ä¶È»þ´Ö
¡ÚÁ´Æü¡Û
12:00～Íâ2:00(L.O.1:00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯L.O.1:30)
ÆüÍË±Ä¶È
¡Î²ñ¼Ò³µÍ×¡Ï
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
ÂçºåËÜ¼Ò¡§¢©550-0014 Âçºå»ÔÀ¾¶èËÌËÙ¹¾ 1-12-10 »³ÅÄ¥Ó¥ë 2F
ÅìµþËÜÉô¡§¢©151-0051 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«£´-£¸-£· ¥¢¥Ä¥ß¥Ó¥ë£²F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ÞÅç ÌÀÍµ
ÀßÎ©¡§1998 Ç¯ 7 ·î
½¾¶È°÷¿ô¡§Àµ¼Ò°÷ 356Ì¾ ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È 1,058Ì¾ (2023Ç¯3·îËö»þÅÀ)
Å¹ÊÞ¿ô¡§52Å¹ÊÞ ¡Ê2022Ç¯12·îËö»þ Âçºå28Å¹ÊÞ/Åìµþ20Å¹ÊÞ/Ê¡²¬3Å¹ÊÞ)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¥Ðー¤ÎÂ¾¶ÈÂÖÅ¸³« °û¿©Å¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥É¥ê¥ó¥¯Å¹¤Î¿©ÊªÈÎÅ¹
URL¡¡http://www.opefac.com/