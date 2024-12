QQEnglish¡¢¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¸ø¼°LINE¤òÂçÉý¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¿·µ¡Ç½¤Ç¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光)は、公式LINEアカウント「QQEnglishセブ島留学」のデザインを一新したことをお知らせいたします。新しいデザインは、ユーザーにとってさらに使いやすく、視覚的にも魅力的なものとなり、セブ島留学に関する最新情報やサービスを迅速にお届けします。

公式LINEアカウントの特長

QQEnglishの公式LINEでは、セブ島留学を検討中の方に向けた最新情報をリアルタイムで配信しています。リニューアルに伴い、使いやすさと充実したコンテンツで、セブ島留学を検討している方に最適な情報をご提供します。

【新しくなった公式LINEでできること】

リニューアルされた公式LINEでは、メニューバーに以下の4つのコンテンツを追加しました。公式LINEでQQEnglishのセブ島留学情報を簡単に確認できるようになります!

友達登録後にアンケートに回答すると、各コンテンツが閲覧可能となります。

申し込みキャンペーンコース一覧学校案内

<4つの主なコンテンツ内容>

- 最新のキャンペーン情報季節限定の特別オファーや割引情報をチェックできます。- 「カリキュラム診断」機能簡単な診断で、自分に合ったコースやカリキュラムを見つけられます。- 校舎の詳細情報ITパーク校とビーチフロント校、それぞれの校舎の特徴や雰囲気を写真や動画で確認できます。- チャット相談留学や英語学習に関する疑問を、LINE上で気軽に質問できる便利なサポート機能です。

ぜひこの新機能を活用して、QQEnglishのセブ島留学情報を手軽にチェックしてください!

お得なキャンペーンまもなく終了!

内容:レッスン料金、食事(1日3食)、宿泊施設(学生寮)を10%OFFにて提供

対象期間:2024年9月1日(日)~2025年1月31日(金)に卒業される方

特典:・入学金150ドル分(約2万円)無料

・留学費用 最大10%OFF

申し込み方法:お申し込みの際は、お申し込み時のメモ欄に「10%OFFキャンペーン」とご記載ください。

詳細:https://qqenglish.jp/beachfront-campaign-2024/

QQEnglishについて

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/

子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

英語コーチング「Boost Coaching」

https://www.qqeng.com/coaching/

シニア向けオンライン英会話「QQ脳トレ英語」

https://www.qqeng.com/braintraining/ad_001/