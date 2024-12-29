QQEnglish¡¢¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¸ø¼°LINE¤òÂçÉý¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¿·µ¡Ç½¤Ç¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
³ô¼°²ñ¼ÒQQEnglish¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£²¬Íê¸÷¡Ë¤Ï¡¢¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖQQEnglish¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¿×Â®¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÆÃÄ¹
QQEnglish¤Î¸ø¼°LINE¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È½¼¼Â¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ðÊó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸ø¼°LINE¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Û
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¸ø¼°LINE¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ë¥åー¥Ðー¤Ë°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°LINE¤ÇQQEnglish¤Î¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
Í§Ã£ÅÐÏ¿¸å¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥³ー¥¹°ìÍ÷
³Ø¹»°ÆÆâ
¡ã4¤Ä¤Î¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâÍÆ¡ä
- ºÇ¿·¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥ª¥Õ¥¡ー¤ä³ä°ú¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¿ÇÃÇ¡×µ¡Ç½
´ÊÃ±¤Ê¿ÇÃÇ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³ー¥¹¤ä¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¹»¼Ë¤Î¾ÜºÙ¾ðÊóIT¥Ñー¥¯¹»¤È¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¹»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹»¼Ë¤ÎÆÃÄ§¤äÊ·°Ïµ¤¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁêÃÌÎ±³Ø¤ä±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¡¢LINE¾å¤Çµ¤·Ú¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢QQEnglish¤Î¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¾ðÊó¤ò¼ê·Ú¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Þ¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¡ª
ÆâÍÆ¡§¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¶â¡¢¿©»ö¡Ê1Æü3¿©¡Ë¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡Ê³ØÀ¸ÎÀ¡Ë¤ò10%OFF¤Ë¤ÆÄó¶¡
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î1Æü(Æü)～2025Ç¯1·î31Æü(¶â)¤ËÂ´¶È¤µ¤ì¤ëÊý
ÆÃÅµ¡§¡¦Æþ³Ø¶â150¥É¥ëÊ¬¡ÊÌó2Ëü±ß¡ËÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¦Î±³ØÈñÍÑ ºÇÂç10%OFF
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Î¥á¥âÍó¤Ë¡Ö10%OFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤È¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://qqenglish.jp/beachfront-campaign-2024/
QQEnglish¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖTo be the gateway to the world¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç±Ñ²ñÏÃ³Ø¹»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£QQEnglish¡¦QQ¥¥Ã¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Á´À¤³¦Îß·×¤Ç70Ëü¿Í¡Ê2023Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QQEnglish¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.qqeng.com/
»Ò¤É¤âÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹ QQ¥¥Ã¥º
https://www.qqeng.com/qqkids/
QQEnglish ¥»¥ÖÅçÎ±³Ø
https://qqenglish.jp/
±Ñ¸ì¥³ー¥Á¥ó¥°¡ÖBoost Coaching¡×
https://www.qqeng.com/coaching/
¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¡ÖQQÇ¾¥È¥ì±Ñ¸ì¡×
https://www.qqeng.com/braintraining/ad_001/