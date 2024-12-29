¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»³ÃæÆ×´õÁª¼ê¡¡·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¹¥Ñ
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢»³ÃæÆ×´õÁª¼ê¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢2025¥·ー¥º¥ó¤â¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ Æ×´õ¡¡Atsuki YAMANAKA
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
MF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2001Ç¯5·î6Æü (23ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ºë¶Ì¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
174cm/68kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
º¸
¡Ú·ÐÎò¡Û
¹¾ÆîÆî¥µ¥Ã¥«ー¾¯Ç¯ÃÄ¢Í¥°¥é¥ó¥ÇFC¢Í±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æー¥¹¢Í¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¢Í ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡Ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë ¢Í ¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J2¡§86»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J3¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§2»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§
¡Ú»³ÃæÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö·²ÇÏ¤ËÍè¤Æ5Ç¯¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÊý¤È´î¤Ó¤â²ù¤·¤µ¤âÃ¯¤è¤ê¤â¶¦¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤ÏJ3¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÀ²¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤Æ¡¢Ç®¤¯»Ù¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×