¥¢¥á¥ê¥«¿´Â¡¶¨²ñ¸ø¼°PEARS¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¥³ー¥¹¡ÎµÞÊÑ¤µ¤»¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤òÇÝ¤¦¹Ö½¬¡Ï
AHA-PEARS¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¥³ー¥¹
PEARS¤È¤Ï
À¸Ì¿´íµ¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÂå½þµ¡½ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ÈÂÎ½ê¸«¤ò±ÇÁü¶µºà¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥ÈÆÃ²½¥×¥í¥°¥é¥à¡£
¡Ö¤É¤³¤«ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¼ÂºÝ¤Î´µ¼Ô¤ÎÆ°²è±ÇÁü¤È¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¾ðÊó¡Ê¥â¥Ë¥¿ー²èÌÌ¡Ë¤«¤é¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤·¡¢Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¾ã³²¤ÎÍÌµ¤È¡¢¥¿¥¤¥×¤È½Å¾ÉÅÙ¡¦È½Äê¤¹¤ëÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¼õ¹Ö¼Ô³Æ¼«¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢³Ø¤ó¤À¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ò¸½¾ì¤Ç¤É¤¦¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤«¤òÂÎ¸³¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¾®»ù¤ÎµÞÊÑ½é´üÂÐ±þ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯Äó¾§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÂ±¡ÆâÀ®¿Í¤ÎµßÌ¿¤ÎÏ¢º¿¤Ç¤Ï¡¢¾®»ù¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¸ÆµÛÉÔÁ´¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¿´Ää»ß¤Î¼ç¤¿¤ë¸¶°ø¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³ー¥¹¤Ç³Ø¤ó¤ÀÀ¸Ì¿´íµ¡¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ®¿Í¤Ë¤â±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¸Ì¿´íµ¡¤Îµ¡½ø¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¾®»ù¤òÀìÌç¤È¤·¤Ê¤¤°åÎÅ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ±×¤Çµ©Í¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
À®¿Í¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ±þÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë
PEARS¤Ï¾®»ù¤òÂêºà¤È¤¹¤ë¹Ö½¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¼è¤ê°·¤¦¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥¹¥¥ë¤ÏÎÎ°è¤Ë¸Â¤é¤ºÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢À®¿Í¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼õ¹ÖÀ¸¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬À®¿ÍÎÎ°è¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦µÞÊÑ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¤ÎÊÑ²½¤ä¾É¾õ¤Î½Ð¸½¤òÇ§¤á¤¿»þ¡¢º£¤¹¤°°å»Õ¤ËÊó¹ð¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡¦°å»Õ¤¬¤¹¤°¤ËÍè¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¾õÂÖ¤ò°ÂÄê²½¤¹¤ë½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¡£
¡¦¤Ê¤ó¤Ç¾õÂÖ°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢È½ÃÇ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¡£
PEARS¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÀ¼
ÉÂÅï´Ç¸î»Õ
Æñ¤·¤¤ÉÂÌ¾¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ö½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾É¸õ¤È¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¡¢¿ÈÂÎ¾É¾õ¤«¤é¡É¤É¤³¤Ë¤É¤ó¤Ê°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¹Ö½¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë´Ç¸î»Õ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µßµÞ´Ç¸î»Õ
¸¡ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ç¸î»Õ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿ÈÂÎ¿Ç»¡¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥ê¥¢ー¥¸¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
PEARS¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¥³ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¡¿¤ª¿½¤·¹þ¤ß
PEARS¤Î¾ÜºÙ/¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://en-assist.com/pears-provider/
³«ºÅÃÄÂÎ¾ðÊó
¥¤ー¥¨¥Ì¥¢¥·¥¹¥È
ÂåÉ½¡§º´Æ£¸µµª
https://en-assist.com/