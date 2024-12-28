ÌÀÆ© 1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ÖRAY¡×¤Ç¸«¤»¤¿¡È¸÷¡É¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£2nd Album¡Öray of hope¡×È¯Çä·èÄê

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5 . HEAVEN IS GONE
6 . illumina
7 . Shiny
8 . Dazzling
9 . Winter Sparkler
10 . Aster
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YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCBLGjbYv6-xxju1i44RjnnA
X¡§https://x.com/asu_virtual
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