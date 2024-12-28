RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025¡ÖPANDEMONIUM¡×ËÌ³¤Æ»¸ø±é ³«ºÅÊó¹ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌ²¬ÆáÇ·¡Ë¤Ï¡¢
12·î28Æü(ÅÚ)¤ËZepp Sapporo¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢
RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025¡ÖPANDEMONIUM¡×ËÌ³¤Æ»¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯12·î28Æü(ÅÚ) Zepp Sapporo¤Ë¤Æ¡¢RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025¡ÖPANDEMONIUM¡×ËÌ³¤Æ»¸ø±é¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡RAISE A SUILEN 3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëZEPP TOUR¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ë¼¡¤°2ÅÔ»ÔÌÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î8Æü(¿å)¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î12th Single¡ÖBad Kids All Bet¡×¤è¤ê¡¢É½Âê¶Ê¤ÈËÜ¥Ä¥¢ー¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¿·¶Ê¡ÖWELCOME TO PANDEMONIUM¡×¤ò´Þ¤à¡¢Á´17¶Ê¤ò±éÁÕ¡£¥Ä¥¢ー2ÅÔ»ÔÌÜ¤â½ª»Ï¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢2024Ç¯¤Î³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢ー¤Ï2025Ç¯1·î5Æü(Æü) °¦ÃÎ¸ø±é¡¢1·î19Æü(Æü) Åìµþ¸ø±é¡¢1·î25Æü(ÅÚ) Âçºå¸ø±é¤Ø¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎZEPP TOUR¤ò¶î¤±È´¤±¤ëRAISE A SUILEN¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¡¢À§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025¡ÖPANDEMONIUM¡×ËÌ³¤Æ»¸ø±é
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2024Ç¯12·î28Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì16:00¡¿³«±é17:00
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§Zepp Sapporo
¢¡½Ð±é¡¡¡§RAISE A SUILEN¡ÊRaychell¡¢¾®¸¶è½»Ò¡¢²Æ²ê¡¢ÁÒÃÎÎèË±¡¢ËÂÌÚÍùº´¡Ë
¢¡¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://bang-dream.com/events/ras-tour2024-2025
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1. HELL! or HELL?
M2. UNSTOPPABLE
M3. EXIST
M4. Takin¡Ç my Heart
M5. Beautiful Birthday
M6. Life on the Lotus
M7. CORUSCATE -DNA-
M8. DRIVE US CRAZY
M9. Bad Kids All Bet
M10. JUST THE WAY I AM
M11. V.I.P MONSTER
M12. ¼ÞÇ® Bonfire!
M13. EXPOSE 'Burn out!!!'
M14. Light a fire
M15. WELCOME TO PANDEMONIUM
EN1. BERSER-KEY
EN2. !NVADE SHOW!
- ¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«Ãæ
¡¡³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025¡ÖPANDEMONIUM¡×ËÌ³¤Æ»¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤â³Ú¶Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://bmu.lnk.to/ras-tour2024-2025-hokkaidopr
- RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025¡ÖPANDEMONIUM¡×Åìµþ¸ø±é ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼õÉÕÃæ
¡¡2025Ç¯1·î19Æü(Æü)¤ËZepp DiverCity (TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¡¢ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Î²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Åìµþ¸ø±é¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¤â½Ð±é¡£¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¤æ¤á¤ß¤¿¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ÏÄêÅÀ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025¡ÖPANDEMONIUM¡×Åìµþ¸ø±é
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2025Ç¯1·î19Æü(Æü)¡¡³«¾ì16:45¡¿³«±é18:00
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§Zepp DiverCity (TOKYO)
¢¡½Ð±é¡¡¡§RAISE A SUILEN¡ÊRaychell¡¢¾®¸¶è½»Ò¡¢²Æ²ê¡¢ÁÒÃÎÎèË±¡¢ËÂÌÚÍùº´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× (Åìµþ¸ø±é¤Î¤ß)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
»ëÄ°²Á³Ê¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§～2025Ç¯1·î26Æü(Æü) 21:00¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§～2025Ç¯1·î26Æü(Æü) 23:59¤Þ¤Ç
¼õÉÕURL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://eplus.jp/ras_20250119/st/
³¤³°ÇÛ¿®¼õÉÕURL¡§https://ib.eplus.jp/ras_20250119_st
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/ras-tour2024-2025
- RAISE A SUILEN 12th Single¡ÖBad Kids All Bet¡× 1·î8Æü(¿å)¥ê¥êー¥¹
¡¡2025Ç¯1·î8Æü(¿å)¤Ë¡¢RAISE A SUILEN 12th Single¡ÖBad Kids All Bet¡×¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê2¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿RAISE A SUILEN LIVE 2024¡ÖESSENTIALS¡×2DAYS¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
RAISE A SUILEN 12th Single¡ÖBad Kids All Bet¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î8Æü(¿å)
²Á³Ê¡¡¡§Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÌ¾ïÈ×¡§1,540±ß(ÀÇ¹þ)
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/discographies/3882
- ¡Ú¿·¾ðÊó¡Û¡Ö¥¬¥ë¥Ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸µ¡Ç½¤ËÄÉ²Ã¡ª
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×Æâ¡¢¥¹¥Æー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖÆÃÊÌ¡×¤Ë¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥Æー¥¸¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡Ú¿·¾ðÊó¡Û¡Ö¥¬¥ë¥Ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÂÇ¤Á¾å¤²¥¬¥Á¥ã¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ª
¡¡ËÜ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÂÇ¤Á¾å¤²¥¬¥Á¥ã¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£RAISE A SUILEN¥á¥ó¥Ðー¤Î½Ð¸½Î¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Ôー¥¹ÉÕ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Í½þ¥¹¥¿ー¸ÂÄê¤Î¡ú5RAISE A SUILEN¥á¥ó¥Ðー1¿Í³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥¬¥ë¥ÑÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡Ö¥¬¥ë¥Ñ¡×¤ËRAISE A SUILEN¡ÖWELCOME TO PANDEMONIUM¡×¤¬ÄÉ²Ã
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ÎRAISE A SUILEN ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖWELCOME TO PANDEMONIUM¡×¤¬¡¢ËÜÆü¥¬¥ë¥ÑÆâ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À§Èó¥²ー¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤È¤Ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPoppin'Party¡×¡ÖRoselia¡×¡ÖMorfonica¡×¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¤ÎÀ¼Í¥¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸±éÁÕ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×¤Ï¡¢Äó¶¡³«»Ï¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯11·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ¥æー¥¶ー¿ô¤¬1,600Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯9·î16Æü(·î)¤Ë¤Ï7.5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2023Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥êー¥º¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤¬2025Ç¯1·î2Æü¤«¤éTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤òÍ½Äê¡£¤Þ¤¿2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î10¼þÇ¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bang-dream.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/bang_dream_info
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¡§https://www.youtube.com/@bang_dream_official
¢§¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÈÇ¸¢É½µ¤È¤·¤Æ¼¡¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)BanG Dream! Project
Photo ¥Ï¥¿¥µ¥È¥·