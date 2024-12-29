Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡È¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡É!?¡¡¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤¬»ÏÆ°¡ª ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷ ÀÄ½Õ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¤¬2025Ç¯½Õ¤è¤ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯Newtype¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¥¹¥¿ー¥È!!
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷ ÀÄ½Õ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¤ò2025Ç¯½Õ¤è¤êWEB¥Þ¥ó¥¬¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯Newtype¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ËÜºî¤Ï2022Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ª¥ó¥ª¥Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥é¥ì¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥¹¥ì¥Ã¥¿¤È¥ß¥ª¥ê¥Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥â¥ê¥ª¥ó¹Ò¶õ¡×¤ÎHISADAKE¡£Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤â¡Ø¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Ì¡²è²È¤ÎÇÈÂ¿¥Ò¥í¡£ËÜºî¤Ç¤Ïºî²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿À©Éþ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥Ö¥ì¥¶ー»Ñ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥¿¤È¥ß¥ª¥ê¥Í¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢ºÜ³«»Ï¤Ï2025Ç¯½Õ¤ÎÍ½Äê¡£·ÇºÜÇÞÂÎ¤ÏWEB¥Þ¥ó¥¬¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯Newtype(https://comic-walker.com/label/comicnewtype)¡×¤Ç¤¹¡£
¡ãºî¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£¥·¥Ê¥ê¥ª¡¿HISADAKE
¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÃ´Åö¤¹¤ëHISADAKE¤Ç¤¹¡£¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ç¤Ï¥â¥ê¥ª¥ó¹Ò¶õ¤È¤·¤Æ´ë²è¶¨ÎÏ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÀßÄê¶¨ÎÏ¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¹¥ì¥Ã¥¿¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£Ì¡²è¡¿ÇÈÂ¿¥Ò¥í
ºî²è¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÇÈÂ¿¥Ò¥í¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»ëÄ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Þ¤¿¥¹¥ì¥Ã¥¿Ã£¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª ¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî²è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ãºîÉÊ¾ðÊó¡ä
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷ ÀÄ½Õ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù
Ì¡²è¡§ÇÈÂ¿¥Ò¥í
¥·¥Ê¥ê¥ª¡§HISADAKE
¸¶ºî¡§ÌðÎ©È¥¡¦ÉÙÌîÍ³Íªµ¨
2025Ç¯½Õ ¥³¥ß¥Ã¥¯NewType¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»ÏÍ½Äê¡£
¢§»²¹Í¥ê¥ó¥¯
https://comic-walker.com/label/comicnewtype/news/0193dcec-bae1-7837-b69a-1ed4afafc658
¡ãTV¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¤½¤ÎËâ½÷¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ò¶î¤ë¡£
A.S.¡Ê¥¢¥É¡¦¥¹¥Æ¥é¡Ë122――
¿ôÂ¿¤Î´ë¶È¤¬±§Ãè¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢µðÂç¤Ê·ÐºÑ·÷¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë»þÂå¡£
¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä»º¶ÈºÇÂç¼ê¡Ö¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¹¥Æ¥£¥«¥·¥¢¹âÅùÀìÌç³Ø±à¡×¤Ë¡¢ÊÕ¶¤ÎÃÏ¡¦¿åÀ±¤«¤é°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤¬ÊÔÆþ¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ì¾¤Ï¡¢¥¹¥ì¥Ã¥¿¡¦¥Þー¥¥å¥êー¡£
Ìµ¹¤¤Ê¤ë¶»¤ËÁ¯¹È¤Î¸÷¤òÅô¤·¡¢¾¯½÷¤Ï°ìÊâ¤º¤Ä¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢¸¶ºî¡§ÌðÎ© È¥¡¿ÉÙÌîÍ³Íªµ¨¡¢
´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓ ´²¡¢¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Âç²ÏÆâ°ìÏ°¡¢
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§¥â¥°¥â¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÆ¬¿¿Íý·Ã¡¢
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸Í°æÅÄ¼îÎ¤¡¿¹âÃ«¹ÀÍø¡¢
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§JNTHED¡¿³¤Ï·Àî·óÉð¡¿°ðÅÄ ¹Ò¡¿·ÁÉô°ìÊ¿¡¿»û²¬¸»Ê¡¿ÌøÀ¥·ÉÇ·¡¢
²»³Ú¡§Âç´Ö¡¹ ¹·
¡ü¥¥ã¥¹¥È
¥¹¥ì¥Ã¥¿¡¦¥Þー¥¥å¥êー¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡¢¥ß¥ª¥ê¥Í¡¦¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¡§Lynn¡¢
¥°¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥¿ー¥¯¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢¥¨¥é¥ó¡¦¥±¥ì¥¹¡§²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢¥·¥ã¥Ç¥£¥¯¡¦¥¼¥Í¥ê¡§¸ÅÀî ¿µ¡¢
¥Ë¥«¡¦¥Ê¥Ê¥¦¥é¡§µÜËÜÐÒ²ê¡¢¥Á¥å¥¢¥Á¥å¥êー¡¦¥Ñ¥ó¥é¥ó¥Á¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
¡ü³Æ¼ïÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://g-witch.net/
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø¼°X¡§@G_Witch_M(https://x.com/G_Witch_M)
¡ÊC¡ËÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦MBS
¡ã´ØÏ¢ºîÉÊ¡ä
¡ü·î´©¥¬¥ó¥À¥à¥¨ー¥¹¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª
¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Î16Ç¯Á°¤òÉÁ¤¯¡¢¸ø¼°³°ÅÁ¥³¥ß¥Ã¥¯
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷ ¥ô¥¡¥Ê¥Ç¥£ー¥¹¥Ïー¥È¡Ù
Ì¡²è¡§ÅìÛê¥Á¥«
¥·¥Ê¥ê¥ª¡§ÊÆ»³¹·
´ë²è¶¨ÎÏ¡§HISADAKE
¸¶ºî¡§ÌðÎ©È¥¡¦ÉÙÌîÍ³Íªµ¨
A.S.106――¥ô¥¡¥Ê¥Ç¥£ー¥¹»öÊÑ¤«¤é5Ç¯¸å¡£
°å»Õ¤È¤·¤ÆGUND°åÎÅ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥ë¥À¡¦¥ß¥ì¥ó¤Ï¡¢Èà½÷¤Î½õ¼ê¤òÌ³¤á¤ë¾¯Ç¯¥¥æ¥¦¡¦¥é¥Ü¥Ã¥È¤È¡¢µðÂç¤ÊÍ¢Á÷¥È¥ìー¥éー¤ò¶î¤êÃÏµå¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÑ²Ù¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥ë¥Ö¥ê¥¹¡¦¥¸¥¦¡£
¤½¤·¤Æ¥ô¥£¥ë¥À¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢GUNDµ»½Ñ¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤¬À¸¤ó¤À¡Ö¼ö¤¤¡×¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡Ä¡Ä¡£
¾¯Ç¯¤Î¶»¤ËÅô¤ëÌ¤À®½Ï¤Ê¸÷¤È¶¦¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏÍîÆü¤ÎÃÏµå¤ò±ý¤¯¡£
¼ö¤¤¤¬¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡¢Ëâ½÷¤È¾¯Ç¯¤ÎÎ¹Êª¸ì¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷ ¥ô¥¡¥Ê¥Ç¥£ー¥¹¥Ïー¥È¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://g-witch.net/vanadis-heart/
¡ãÇÞÂÎ¾ðÊó¡ä
KADOKAWA¤ÎWEB¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡£¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©ー¥¼¤Î±ïÂ¦¡×¤ä¥¢¥Ë¥á²½¡¦¥É¥é¥Þ²½ºîÉÊ¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÌµÂÌ¤Å¤«¤¤¡×¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¡²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡ÖÆé¤ËÃÆ´Ý¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤¹¤ëÁ´Ç¯Îð¸þ¤±¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ëÌ¡²èÇÞÂÎ¤Ç¤¹¡£
https://comic-walker.com/label/comicnewtype