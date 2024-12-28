¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¤µ¤ì¤ë¡Ø²¬ÅÄÉð»Ë º£¼£Ê³Æ®10Ç¯»Ë¡Ù¤Î»£±Æ/¥¹¥Ý¥ó¥µー¥É¤Þ¤ÇWonderlabo Holdings¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ABEMA¡¡¡Ø²¬ÅÄÉð»Ë º£¼£Ê³Æ®10Ç¯»Ë¡Ù¡¡ÇÛ¿®³µÍ×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë8»þ～
»ëÄ°URL¡§https://abema.tv/channels/world-sports/slots/CVNyim1mebdrdM
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2024Ç¯12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë8»þ～
»ëÄ°URL¡§https://abema.tv/channels/world-sports/slots/CVNyhrUgvyGzHd
¢¨ÊüÁ÷ÆüÄø¡¢ÆâÍÆ¡¢ÊüÁ÷·ÁÂÖ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£
ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24»þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û960±ß¤ÎABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡ÖÆ°²è¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¡Ö¸«Æ¨¤·¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖABEMA¡×¤ÎÁ´¤Æ¤ÎºîÉÊ¡¢Á´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯1·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù
¢£±ÇÁüÀ©ºî
WonderAgent³ô¼°²ñ¼Ò
https://wonder-agent.co.jp/
±ÇÁüÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤È¤·¤Æ»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SNS¤ÎÁÇºà¤«¤é±Ç²è¡¢Ì©ÃåÆ°²è¡¢YoutubeÆ°²è»£±Æ¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢PR»£±Æ¡¢´ë¶È¾Ò²ðÆ°²è¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ/ÈÎÇä¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÍ¤ÎÀëºà¼Ì¿¿Åù¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÎÎ°è¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ý¥ó¥µー¥É´ë¶È
Wonderlabo Holdings³ô¼°²ñ¼Ò
https://wonderlabo-hd.co.jp/
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò²Ê³Ø¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ø
¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤ò³¨¤ËÉÁ¤¯¤È¡¢»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬¾å¤Ç¡¢
¤½¤Î²¼¤ËÊ£¿ô¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤¬ÊÂ¤Ö¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à·¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤È¤¤¤¦
¥°¥ëー¥×¤òÅÚÂæ¤Ç»Ù¤¨¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¤È¤¤¤¦·Ð±Ä»ñ¸»¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¶¡µë¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅ°¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
WonderAgent¡§±ÇÁüÀ©ºî»ö¶È
Wonderlabo¡§¶µ°é»ö¶È
WonderConsulting¡§¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
WonderStrategicEducation¡§¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯»ö¶È
¾åµ4¼Ò¤Î»ö¶ÈÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à·¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£