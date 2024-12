±Ç²è¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¡ß ¥·¥ã¥É¥¦ TOKYO MISSION¡Ù¤Î¿·¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ªËÜÆü12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï

株式会社セガ

株式会社セガは、2024年12月27日(金)より日本公開の映画『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』について、映画館やECサイトセガストア及びAmazon、TOHO theater STOREにて、本日より新作グッズの販売を開始したことをお知らせします。

※一部店舗では先行販売を開始しております。

【販売店舗】

・キデイランド原宿店1F K-spot/大阪梅田店

2024年12月16日(月)~2025年1月9日(木) ※先行販売

・アベノラクバス(あべのHOOP5階)「ソニック × シャドウ ジェネレーションズ」発売記念POP UP SHOP

2024年12月20日(金)~2025年1月5日(日) ※先行販売

・国内一部映画館

※『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』上映劇場での取り扱いとなります。取り扱い状況は劇場によって異なります。

【販売ECサイト】

◆セガストア(https://ebten.jp/sega/1870)

◆Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A637394&s=date-desc-rank&hidden-keywords=B0DPJWR3M3%7CB0DPJWM9X2%7CB0DPJX5ZNN%7CB0DPJWHRQB%7CB0DPJW8NQK%7CB0DPJWNRF6%7CB0DPJX9DQC%7CB0DPJX92FQ%7CB0DPJY5LRH%7CB0DPJWM783%7CB0DPJXQJBQ%7CB0DPJXP54M%7CB0DPJXM95J%7CB0DPJX1WPZ%7CB0DPJZM48V%7CB0DPK18WWR%7CB0DPJWLKC6%7CB0DPJXWZVM%7CB0DPJVVZNS%7CB0DPJYG976%7CB0DPJWB5VY)

◆TOHO theater STORE(https://tohotheaterstore.jp/items?bc=103074)

■グッズ情報

◆『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』Tシャツ(全2種)

劇中に登場するソニックとシャドウのプリントTシャツです。

オーバーサイズで着るのもおすすめ! ソニックver.とシャドウver.の2種同時発売です。

商品名

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』Tシャツ

SONIC/SHADOW

価格

各3,545円(税込3,900円)

サイズ

M(身丈:約 70cm × 身巾:約 52cm × 袖丈:約 20cm)

L(身丈:約 74cm × 身巾:約 55cm × 袖丈:約 22cm)

XL(身丈:約 78cm × 身巾:約 58cm × 袖丈:約 24cm)

※サイズ表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。

◆『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』アクリルスタンド(全4種)

劇中に登場するキャラクターをプリントしたアクリルスタンドです。

ぜひ好きなキャラクターを並べてお楽しみください!

商品名

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』アクリルスタンド

ソニック/テイルス/ナックルズ/シャドウ

価格

各1,545円(税込1,700円)

サイズ

ソニック:約W90×H129mm

テイルス:約W90×H115mm

ナックルズ:約W90×H135mm

シャドウ:約W82×H141mm

(共通)台座:約W90×H90mm

※サイズ表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。

◆『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』缶バッジ2個セット(全2種)

劇中に登場するキャラクターがそれぞれプリントされた缶バッジ2個セットです。

服やカバンにつけて持ち歩くもよし、台紙付きなのでそのまま部屋に飾っても楽しめます。

商品名

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』缶バッジ2個セット

ソニック&テイルス/ナックルズ&シャドウ

価格

各727円(税込800円)

サイズ

約 φ56mm

※サイズ表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。

◆『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』クリアファイル2枚セット(全2種)

劇中に登場するキャラクターがそれぞれプリントされたクリアファイル2枚セットです。オフィスや学校で使うのはもちろん、コレクショングッズとしてもおススメのアイテムです。

商品名

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』クリアファイル2枚セット

ソニック&テイルス/ナックルズ&シャドウ

価格

各1,000円(税込1,100円)

サイズ

A4対応サイズ

※サイズ表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。

◆『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』ポストカード5枚セット

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』のビジュアルがプリントされたポストカード5枚セットです。ソニック好きな友人同士で送りあったり、コレクショングッズとしてもおススメのアイテムです。

商品名

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』ポストカード5枚セット

価格

1,000円(税込1,100円)

サイズ

約 W100mm×H148mm

※サイズ表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。

◆『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』クリアフラットポーチ

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』のビジュアルがプリントされたクリアフラットポーチです。ペンなどの文房具を入れてペンケースとして使うことはもちろん、メイクポーチとして使ったり、スマホのケーブルなどをまとめたりなど幅広い用途で使用できます。

商品名

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』クリアフラットポーチ

価格

2,000円(税込2,200円)

サイズ

約 W190mm×H150mm

※サイズ表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。

◆『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』アクリルチャーム(全4種)

劇中に登場するキャラクターをプリントしたアクリルチャームです。カバンのファスナーなどに付けて持ち歩くだけで、好きなキャラクターをいつでもさり気なくアピールできます。

商品名

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』アクリルチャーム

ソニック/テイルス/ナックルズ/シャドウ

価格

各727円(税込800円)

サイズ

ソニック:約 W42mm×H77mm

テイルス:約 W46mm×H44mm

ナックルズ:約 W35mm×H49mm

シャドウ:約 W44mm×H68mm

※サイズ表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。

◆『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』ラバーチャームコレクション(全8種)

劇中に登場するキャラクターのイラストを表現した、存在感たっぷりのラバーチャームです。

同時発売のアクリルチャームと一緒にカバンにつけてお気に入りのキャラクターをアピールしましょう!

商品名

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』ラバーチャームコレクション

価格

単品:727円(税込800円)

※ランダムで1種封入されております。絵柄はお選びいただけません。

BOX:5,818円(税込6,400円)

※未開封時に限り、1BOXで全種揃います。

サイズ

約 W50mm×H50mm以内

※サイズ表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。

著作権表記:(C) 2025 Par. Pics. / SEGA.

■「ソニック」シリーズとは

セガの世界的な人気ゲームキャラクターである、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています(※フルゲーム・F2P合計)。ソニックは、これからも様々なステージを音速で駆け抜けていきます。

◆ソニック公式X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」:https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』について

■監督:ジェフ・ファウラー

■製作:ニール・モリッツ(『ワイルド・スピード』シリーズ)、トビー・アッシャー、中原徹(セガ)、奥野仁

■出演:ベン・シュワルツ/声、キアヌ・リーブス/声(『ジョン・ウィック』シリーズ、『マトリックス』シリーズ、『スピード』)、イドリス・エルバ/声 (『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』、『マイティ・ソー』シリーズ)、ジェームズ・マースデン(『X-MEN』シリーズ)、ジム・キャリー(『マスク』『トゥルーマンショー』) 他

■日本語吹替:中川大志、森川智之、木村昴、広橋涼、山寺宏一、中村悠一、井上麻里奈、濱野大輝、悠木碧 他

■全米公開:2024年12月20日 /日本公開:2024年12月27日

■原題:Sonic The Hedgehog 3

■配給:東和ピクチャーズ

■コピーライト:(C) 2024 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC.

■公式X(旧Twitter):@Sonic_MovieJP(https://x.com/Sonic_MovieJP)

■公式Instagram:@sonicmovie_jp(https://www.instagram.com/sonicmovie_jp/)

■公式 YouTube:/ParamountJapan(https://www.youtube.com/@ParamountJapan)

■公式 TikTok:@paramountjapan(https://www.tiktok.com/@paramountjapan)

■公式HP https://sonic-movie.jp/ 公式ハッシュタグ:#映画ソニックxシャドウ

【STORY】

東京湾沿岸に浮かぶ監獄島に幽閉されていた闇のダークヒーロー<シャドウ>は長い眠りから目覚め、日本を象徴するランドマーク・シティ【東京・渋谷】に降臨。スクランブル交差点のど真ん中でシャドウと対峙するチームソニック。人類への復讐を誓うシャドウの圧倒的な力を前に太刀打ちできないチームソニックは、まさかの相手とタッグを組むことに・・・?

なぜシャドウは人類を恨むのか?そこには少女マリアとの悲しい過去が隠されていたー。果たしてチームソニックはシャドウの復讐を止め、世界を守ることができるのか?

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。