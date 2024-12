Âç¿Íµ¤´Ú¹ñBL¥É¥é¥Þ¡Ö²¶Îø¡ßËÍ»Ø·¯¡×¡¢½éÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°ÂçÀ¹¶·¡ª¶»¥­¥å¥ó¥·ー¥óÏ¢È¯¤Ç²ñ¾ìÃæ¤¬ÌåÀä

株式会社インタラクティブメディアミックス

韓国BL界随一とも言われる大人気ドラマ「俺は恋愛なんか求めてない!」、スピンオフ作品「僕の指先に君の温度が触れるとき」のメインキャストである韓国の人気俳優チャ・ソウォン、ゴンチャン(B1A4)、ウォン・テミン、ドウの4名が、初の来日ファンミーティングで日本のファンと対面し、愛で溢れる幸せなひと時を過ごしました。

チャ・ソウォン、ゴンチャン(B1A4)、ウォン・テミン、ドウの4名は22日豊洲PITにて、自身たちが主演を務めたドラマの来日イベント『俺は恋愛なんか求めてない!×僕の指先に君の温度が触れるときJAPAN FANMEETING』を開催。公演を心待ちにしていたファンへ向けて、OSTの歌唱やゲームコーナー、豪華な特典会まで、最高のクリスマスプレゼントともいえる特別な一日を過ごしました。

公演は「俺は恋愛なんか求めてない!」のオープニング曲である“Coiling My Heart”と共に幕開け。会場中に響き渡るファンの黄色い歓声と揺れるペンライトを目の当たりにし、4名は嬉しそうに微笑みます。最後のサビ前では、チャ・ソウォンとゴンチャン、ウォン・テミンとドウの作中カップル同士が見つめ合ってハーモニーを奏で、会場のボルテージが一気に加速しました。

オープニングコメントでゴンチャンは、「(俺は恋愛なんか求めてない!が)日本でランキング1位を獲得するなど、ファンの皆さんから愛されていることに心から感謝しています。新宿や地下鉄に出してくださった広告も見に行きましたし、今後も皆さんの愛に応えていきたいです。」とファンへの感謝を伝えました。

ドラマの撮影を終えてからのそれぞれの近況を話した後、当日募集したファンの質問に答えるQ&Aコーナーでは「テジュン(チャ・ソウォンの役名)、ウォニョン(ゴンチャンの役名)、チューして!」や「手を繋ぎながらお互いの好きな所を伝えあって!」といったリクエストにも快く応じ、会場からは悲鳴にも近い歓声が上がります。

その後、日本のファンのために準備してきたというデュエットカバー曲、嵐の“WISH”、松原 みきの“真夜中のドア~stay with me”をカップルで歌唱。手を繋いでステージを駆け抜けたり、お互いの顔を寄せあったりと、それぞれがドラマを飛び出してもなお色褪せない抜群の相性を見せつけ、会場を沸かせました。

2部では、1部とは異なる衣装に着替え、トナカイの角やサンタクロースの帽子を付けて登場するなどクリスマス仕様のステージに会場はさらに大盛り上がり。

また、4名に究極の選択を迫るバランスゲームでは「ウォニョンの話を聞かずに突き放したテジュン vs 最初から意図的に近づき、付き合った後も自分から真実を打ち明けられないウォニョン」、「ドンヒ(ドウの役名)が好きなのに彼女をつくるホテ(ウォン・テミンの役名) vs 何も言わずにソウルに行こうとしたドンヒ」など、ドラマに絡めたお題が盛りだくさん。キャスト同士の言い争いに発展するなど、笑いを誘う場面も。

続けて、チャ・ソウォンによる“Beautiful day”、ゴンチャンの“Fallen for U”、ウォン・テミンの“What If”、ドウの“いつかまた”と、それぞれが担当したドラマOSTのソロ曲を歌唱。

さらに、韓国のファンミーティングでも話題となったスペシャルコーナー「キャストチェンジ」では、くじで引いたシチュエーションと配役に沿って、両ドラマの人気シーンを再現。思わず息をのんで見守ってしまうほどの緊迫シーンから、悲鳴が上がるほどの胸キュンシーンまで、まるでそこが撮影現場と錯覚させるほどの真剣さで熱演した上に、日本語でアドリブを加えるなど、ファンを楽しませました。

最後の団体写真撮影では4名が客席に背を向けた瞬間に、ファンがスローガンを掲げるというサプライズが行われ、「すごく会いたかったよ 私たちの愛する江陵4F 永遠に一緒にいよう」(1部)、「日本に来てくれてありがとう F4に出会えてから毎日が幸せ」(2部)というファンたちの愛がこもったメッセージに4名は感動した様子。

エンディングでは、一人ひとり感謝のコメントを述べ、チャ・ソウォンの掛け声「『俺は恋愛なんか求めてない!』、『僕の指先に君の温度が触れるとき』は、終わらない」に引き続き、全員で「Never Stop!」とお決まりのポーズでファンミーティングを締めくくりました。

公演終了後には、ハイタッチ会とグループショット撮影会のスペシャルな特典会が行われ、ファン一人ひとりと目を合わせ最後まで見送ることで、心に残る素敵な思い出をプレゼントしました。

今回開催された『俺は恋愛なんか求めてない!×僕の指先に君の温度が触れるときJAPAN FANMEETING』の公演の模様は、日本では “楽天TV”で全国配信、“hellolive”にて全世界配信され、1部2部共に2025年1月5日までは見逃し配信を実施中。

さらに、来年4月に発売が決定したBlu-rayの特典としてもイベントの様子が収録されますので、詳細は各公式サイトにてご確認ください。

■楽天TVにて『俺は恋愛なんか求めてない!×僕の指先に君の温度が触れるときJAPAN FANMEETING』見逃し配信中!

1部:https://t.co/GPBHjdf3VK

2部:https://t.co/Lz5SuBYIMt

●「俺は恋愛なんか求めてない!」&「僕の指先に君の温度が触れるとき」Blu-ray発売決定!

2025年1月5日までの早期予約で「撮り下ろしプリントチェキ」が付属。

ご予約受付中:https://store.brokore.com/bl_uls_x_ttf_bluray

【 商品情報 】

「俺は恋愛なんか求めてない!」Blu-ray

価格:16,000円(税抜)

収録内容:

・本編1話~10話

・映画版「俺は恋愛なんか求めてない!」

・撮り下ろしインタビュー

(チャ・ソウォン、ゴンチャン、ウォン・テミン、ドウ)

・スペシャルトーク

(チャ・ソウォン、ゴンチャン)

・メイキング映像

封入特典:

・ブックレット

・撮り下ろしカップルフォトカード 2種

「僕の指先に君の温度が触れるとき」Blu-ray

価格:14,000円(税抜)

収録内容:

・本編1話~6話

・映画版「僕の指先に君の温度が触れるとき」

・撮り下ろしインタビュー&スペシャルトーク

(ウォン・テミン、ドウ)

・メイキング映像

封入特典:

・ブックレット

・撮り下ろしカップルフォトカード 1種

「俺は恋愛なんか求めてない!」×「僕の指先に君の温度が触れるとき」Blu-ray コンプリートセット

価格:30,000円(税抜)

商品紹介:

「俺は恋愛なんか求めてない!」とスピンオフ「僕の指先に君の温度が触れるとき」のBlu-rayセットに、2024年12月に行われた日本ファンミーティングの映像とスペシャルグッズがついたコンプリートセット!

収録内容:

・「俺は恋愛なんか求めてない!」Blu-ray

・「僕の指先に君の温度が触れるとき」Blu-ray



【外付け特典】

ディスク:俺は恋愛なんか求めてない!×僕の指先に君の温度が触れるとき JAPAN FANMEETING イベント映像

グッズ:

・アクリルキーホルダー 4種セット

・撮り下ろし生写真 全3種

●作品紹介

「俺は恋愛なんか求めてない!」

(C) 2023 Numberthree Pictures

●あらすじ:テピョングループの総務課で2年目社員のチ・ウォニョン(ゴンチャン(B1A4))は、直属の上司が起こした不正に巻き込まれ、会社から懲戒解雇処分を受けることに。散々な現実から逃れようと気分転換も兼ねて旅行に来たものの、宿泊先であるペンションのオーナーが大切にしている器を誤って割ってしまう。

そんな中、弁償するために訪れた陶器店で働いていたのは、テピョングループの会長が愛してやまない天才陶芸家ユン・テジュン(チャ・ソウォン)だった!会長がテジュンと専属契約を結びたがっていたことを知っていたウォニョンは会社への復帰をかけて、テジュンに近づくが…!?

●配信先:FOD / Prime Video「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」 / 楽天TV ほかで配信中

●話数:全10話

●出演者:チャ・ソウォン、ゴンチャン(B1A4)、ウォン・テミン、ドウ ほか

●コピーライト:(C) 2023 Numberthree Pictures

「僕の指先に君の温度が触れるとき」

(C) 2024 Numberthree Pictures

●あらすじ:「俺は恋愛なんか求めてない!」に登場したサブカップル“コ・ホテ”と“キム・ドンヒ”の高校時代の物語。

母親同士が友達で兄弟のように育ってきたホテとドンヒ。ホテは父親の事故死をきっかけに、ソウルから地元・江陵(カンヌン)に戻り、ドンヒを迎え入れ母親と3人での暮らしをスタートさせます。

こうして一つ屋根の下で生活することとなった彼らですが、その中でホテはドンヒへの特別な感情に気づき、ドンヒもまた幼い頃から抱いていたホテへの思いを再確認することになり…。

●配信先:楽天TVにて独占配信中

●話数:全6話

●出演者:ウォン・テミン、ドウ ほか

●コピーライト:(C) 2024 Numberthree Pictures

■日本公式X:https://x.com/BL_lovestoryJP

■日本公式サイト:https://unintentional.brokore.com/