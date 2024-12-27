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¥¹ー¥À¥ó¤Îµ²²î´íµ¡ ¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯(https://multimedia.wfp.org/Share/ba138ajo5s0w77xkj24x34h632000x16)
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